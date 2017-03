Años antes de que llegara Twitter a nuestras vidas y de que juzguen a raperos, tuiteros y agitadores de todo tipo por sus declaraciones, a Soziedad Alkohólika ya los estaban persiguiendo; llevándolos a un juicio (que ganaron) por supuesto “enaltecimiento del terrorismo” y colgándoles el sambenito de “grupo prohibido” en una tunda inabarcable de ciudades.

Sin embargo, los vitorianos están a punto de cumplir treinta años sobre el escenario, acaban de publicar su décimo quinta referencia discográfica y siguen manteniendo su discurso afilado, su volumen brutal y su cuchillo entre los dientes. Así lo vuelven a poner de manifiesto en Sistema Antisocial, un disco en el que vuelven a disparar contra la injusticia social embutidos en un sonido que se debate entre el trash metal y el hardcore más corrosivo.

Nos reunimos con Soziedad Alkohólika en Madrid para hablar de su nuevo disco pero también sobre política, el “efecto Roadrunner”, su apertura sonora o sobre la persecución ideológica que llevan más de una década viviendo.

NTD: El disco sale el 3 de marzo, y no es casualidad: coincide con aquellos Sucesos de Vitoria donde murieron cinco trabajadores y resultaron heridos varios cientos y a los que dedicáis el single del disco. No sé si es un tema que os ha tocado muy de cerca y suponía una cuenta pendiente para la banda.

Jimmy: Para nosotros es muy importante eso que pasó. Nosotros en aquella época éramos niños, pero es un hecho que sucedió en nuestra ciudad y que marcó muchísimo a mucha gente cercana nuestra. Siempre quisimos tocar ese tema y ahora ha quedado bien en una canción. Además lo que pasa con ese tema es que hay muchos medios y estamentos que quieren que se olvide lo que pasó, y nos parecía buen momento para traerlo.

Juan: Es un tema que pasó en nuestra ciudad, y en Vitoria siempre ha estado presente, nunca ha dejado de estarlo en estos cuarenta años. Pero sí que creemos que hay mucha gente que no conoce lo que pasó: son unos hechos que aun hoy siguen impunes y queríamos poner nuestro altavoz para seguir denunciando y que esos hechos no se olviden hasta que se haga justicia.

NTD: ¿Tenéis otros hechos históricos puntuales que os gustaría abordar? No sé si os gusta esa idea de ser altavoces de momentos históricos que nadie se atreve a denunciar…

Jimmy: Hay para repartir y para aburrir. Hay muchísimas ideas de letras y de cosas que nos quedan aún por tocar. Pero tenemos miles de cosas pendientes que abordar. No engañamos a nadie: la crítica social está súper presente en nuestras canciones, pero tampoco nos limitamos solo a eso.

Juan: Lo que pasa que sí que son cosas que nos tocan más la fibra, y nos gusta que la banda sirva como un altavoz para la búsqueda de la justicia social.

Jimmy: Al estilo de música que hacemos le va mucho eso, también. No digo que no se pueda hablar de amor: somos personas normales y tenemos inquietudes de todo tipo y hablamos de muchas cosas; pero la música que hacemos pide más rabia. Nos gusta dar nuestro punto de vista sobre cosas que nos joden o que creemos que son mejorables.

A la derecha no les hace gracia que vayamos a Albacete y salga gente entre el público con ikurriñas

NTD: A la hora de hablar del sonido de la banda suelen venir conceptos como el de rabia o agresividad. ¿En algún momento os planteasteis reducir el nivel de agresividad o creéis que forma parte de las marcas de agua de la banda?

Juan: No es algo que analicemos. Sí que a veces nos dan ganas de hablar de algo más personal, pero de momento las letras y la temática de los discos han salido de forma muy natural. Quizá sin saberlo estemos asumiendo que el leitmotiv de S.A. es hablar de las cosas que hablamos, y de momento no nos ha ido mal, así que seguramente estemos en lo cierto.

Jimmy: Nunca hemos hecho discos conceptuales: hacemos canciones, y como el soporte es el que es (sea vinilo o CD) y son obras completas de cuarenta minutos… pero nunca nos hemos planteado hacer un disco de una temática concreta. Si hay gente que ve como conceptual algún disco nuestro es porque las canciones que hemos hecho en ese momento, de casualidad, han salido así. Ni siquiera hacemos discos que sean de un estilo concreto: suele haber desde hardcore hasta trash metal o hasta ska. Nunca ha sido premeditado. Pero sí que la agresividad de nuestro sonido quizá nos hace hacer letras más directas y frontales. No somos muy metafóricos, nos gusta ser más explícitos.

NTD: Nunca os habéis cortado, a pesar de que llevan más de una década persiguiéndoos y prohibiéndoos tocar en muchas ciudades. No sé si con lo que está pasando con César Strawberry, Valtonyc, etc., ¿sentís que la persecución ahora va más en serio, que es más peligroso? ¿Veis que la cosa se está complicando?

Jimmy: Para otros sí que s está complicando. Está claro que los derechos y el margen de las libertades de expresión se van reduciendo: la gente y los medios se cortan más. A poco que uno hable de algo que al otro no le gusta se le echan al cuello. Nosotros no podemos tocar en miles de ayuntamientos. Y sabemos que por una cuestión ideológica no nos van a dejar tocar nunca. Sabemos que estamos perseguidos, pero estamos acostumbrados: la piel se nos ha hecho más gorda.

Juan: En cualquier momento se pueden buscar una excusa o inventarse algo, porque no tienen ningún problema en hacer montajes policiales y cualquier tipo de interpretación sin ningún tipo de sentido, y te la pueden liar. No es que nos sintamos tranquilos: estamos en la misma situación y tenemos el mismo peligro que alguien que no piensa como ellos quieren. Si no hay algo se lo pueden inventar. Vivimos permanentemente en el centro de una cacería y nunca sabes cuándo te va a tocar (si te toca).

Jimmy: Pero sí que estamos un poco alerta. No nos cortamos demasiado pero sabemos que estamos en el punto de mira, y como nosotros muchísimos. Como pasó la semana pasada, que le pedían cárcel a seis tuiteros. Nosotros estamos curados de espanto ya y preparados para cualquier cosa. Pero es triste ver cómo se van reduciendo los derechos.

Estamos perseguidos pero acostumbrados: la piel se nos ha hecho más gorda

NTD: ¿Os sentís como una entidad ideológicamente influyente, como os han adjudicado desde los estamentos políticos? ¿Lo que vosotros decís va a misa entre vuestros seguidores?

Jimmy: Que “va a misa” igual tampoco, pero sí que tenemos cierta influencia, porque igual hablamos de otra manera a los medios de comunicación normales. Llegamos a mucha gente, y sabemos que hay gente de derechas que no le gusta que haya alguien hablando y llegando y conectando con cientos o miles de personas en cada concierto que da, con un mensaje tan directo como el nuestro.

NTD: Es una manera de hacer política, también.

Jimmy: Bueno, todo es política en la vida: desde que te levantas, la relación que tienes con tu entorno, los sitios donde vas, las cosas que dices…

Juan: Desde que te posicionas en un sitio ya estás haciendo política. No sé hasta qué punto el sambenito que nos otorgan como banda ideológicamente influyente es cierto, de todos modos.

Jimmy: Está claro que no somos un partido político, pero hay mucha gente a la que no les hace gracia que nuestra manera de comunicar sea tan bien recibida por grupos amplios de personas. Del mismo modo que no les hace gracia que vayamos a tocar a Albacete y salga gente entre el público con ikurriñas o que nuestras ideas de izquierda lleguen a personas que no escucharían esos mensajes si solo encendiesen la tele o leyesen los periódicos por internet.

Nadie habla del 3 de marzo, y que hayan matado a cinco personas, herido a más de cien y todo eso siga impune y siga oculto con el correr de los años. Hay medios y grupos políticos que preferirían que no existiese el grupo porque se seguiría sin hablar de eso. Somos influyentes porque hay gente que nos ha oído y se ha cuestionado cosas. Pero no somos influyentes al nivel de un partido político. Somos bastante anarquistas, en ese sentido.

NTD: Nunca os alineasteis con ningún grupo político, pero no sé si en estos últimos años que hubo tantos cambios políticos, o al menos surgieron partidos que forman parte ya de las instituciones, os sentís más representados y ese nihilismo y ese anarquismo está acabando para la banda.

Jimmy: Como grupo no tenemos una ideología definida: somos cinco individuos con nuestras ideas propias y no vamos en un bloque a pensar todos igual. Está claro que no podría haber un músico de ultraderechas entre nosotros porque hay cosas que ni siquiera respetamos; pero sí que te puedo decir que estamos más cerca de los grupos políticos que se han acercado a los movimientos sociales de izquierdas que del otro lado. Y nuestras letras lo reflejan: estamos más del lado de los oprimidos que de los opresores.

NTD: En este disco tenéis una canción que se titula Fugitivos (de la ley). ¿Vosotros os sentís (u os sentisteis en algún momento) fugitivos de la ley española; que nadáis a contracorriente de algunos estamentos de la legislación actual?

Juan: Como todos. La ley la hacen para protegerse los poderosos, la diseñan para ellos irse de rositas y atacar a los que no piensan como ellos. Cualquiera que esté fuera de su manera de pensar es fugitivo de su ley porque tiene que huir de poder expresarse con libertad y poder pensar y luchar por una sociedad diferente a la que ellos defienden. Y las leyes las amoldan con ese objetivo.

Estamos en el centro de una cacería y nunca sabes cuándo te va a tocar

NTD: Siervo de derechas resume bastante la deriva política del país, y responde bastante bien el por qué estamos como estamos. ¿Creéis que tiene más culpa el poder o el proletariado que elige que el poder lo tenga el que lo tiene?

Jimmy: La gente está totalmente manipulada, y muchos son incapaces de ver más allá. La culpa creo que la tienen los manipuladores. La gente, más que culpa, no la entendemos: no sabemos cómo a gente que la están pisando, le están quitando todo, reduciendo derechos, y siguen apoyando a los mismos que los pisan día a día. Es una paradoja y es inentendible.

Juan: Que apoyen a los que siempre han defendido más los derechos de los empresarios que los de los trabajadores es inentendible, no tiene ningún sentido.

Jimmy: Tiene el sentido del individualismo del que tanto se habla. La complementariedad de la gente pasa a un segundo plano, y la conciencia social también: ser consciente de que tienes que proteger al grupo social en el que estás es algo que está claro que a la gente no le interesa. La manipulación absoluta que hay por parte de los medios no ayuda mucho, tampoco. No son conscientes de lo que están haciendo cuando votan: la mayoría ni siquiera se leen el programa. Gente a la que van a desahuciar, que le van a trasladar la empresa a China… y les da igual: quieren que trabajes hasta los 70 años, que trabajes más horas… Siguen promoviendo este “sistema antisocial”.

NTD: Ya que traes el título del disco, no sé si cuando entráis al estudio pensáis que va a haber himnos básicos de esos que se tocan en la última media hora del concierto. ¿Creéis que Sistema Antisocial tiene algún “nuevo clásico”?

Jimmy: Yo creo que no (risas). Aparte de que no nos planteamos eso porque si no la estás cagando. Desde el punto de vista del compositor hay que ser egoísta. A mí me gustan los grupos que hacen la música que les da la puta gana. Todos aquellos que buscan hacer una estrategia o que trabajan solo para componer hits me parecen grupos artificiales, canta enseguida. Nosotros hacemos las canciones para nosotros, y si le gusta a la gente pues de puta madre. Yo oigo muchísima música, y lo que escucho tiene efecto en lo que compongo. Y a Juan le pasa lo mismo cuando hace las letras.

Juan: Normalmente nos equivocamos siempre con las canciones que creemos que van a funcionar mejor. Eso al final lo decide la gente.

Jimmy: Nosotros estamos muy orgullosos de la gente que nos sigue porque nos han buscado y nos han encontrado: no es que los han taladrado poniéndoles nuestras canciones a presión por las orejas, sino que nos han descubierto y les hemos atraído. Pero ponernos a hacer ahora canciones con premeditación sería perder el alma del grupo.

Los himnos que tenemos ahora lo son porque la gente los ha convertido en eso; también por el momento en el que aparecieron o la manera de conectar con la gente que tuvieron en un momento concreto.

La gente está totalmente manipulada, y muchos son incapaces de ver más allá

NTD: ¿Pero no os molesta que la gente os pida canciones que tienen casi treinta años? ¿Seguís conectando con ellas?

Juan: Hay canciones que sabemos que siempre vamos a tener que tocar porque si no nos tiran piedras (risas). Yo no hay canciones que nos disfrute tocando, por ejemplo.

Jimmy: La canción que más llevamos tocando seguramente sea Nos vimos en Berlín. Y yo cuando la estamos ensayando me lo flipo, me encanta. Y estás en directo e igual. Las canciones envejecen, está claro, pero ¿qué más da?

Juan: Hay gente que se cansa de sus propias canciones y las cambian… pero a nosotros nos parece que suenan bien como están (risas).

NTD: No vais a hacer un Unplugged, entonces.

Todos: (risas)

Jimmy: Hay gente que nos lo ha dicho, ¿eh? Pero vamos, nos nos vamos a poner a tocar banjo y teclado con nuestras canciones. Haríamos otra cosa en todo caso. Pero lo que nos gusta es el sonido poderoso: nos gusta muchísimo sonar atronadores. Y las canciones sí han cambiado de sonido, ahora hay un nivel de sonido mucho mejor. Nos vimos en Berlín, por ejemplo, que la regrabamos en Sesión #2, me gusta mucho más la segunda versión porque suena con el volumen que la banda tiene ahora. Además de que pasó el tiempo y tocamos algo mejor, aunque algunos sigamos siendo tan mediocres como antes (risas).

Juan: El sonido que tenemos ha hecho que las canciones suenen actuales. Te van gustando otras cosas y aunque no te des cuenta vas empapando a las canciones de todo eso.

NTD: En el disco participa Mark Barney de Napalm Death. No sé si, aunque tuvo su punto decepcionante, el “efecto Roadrunner” ha conseguido internacionalizar la marca S.A.

Jimmy: Yo realmente creo que no.

NTD: Estás muy negativo, ¿no?

Todos: (risas)

Jimmy: No, soy realista. Sí que nos metimos un poquito. El tipo que abrió la oficina de Roadrunner en España estaba flipado y nos entró y dijimos que vale, que lo intentábamos. Pero realmente no nos abrió el mercado europeo. Solo algunas cosas: a Tue Madsen lo conocimos a raíz de esto, pero poco más. Sí, estábamos en Roadrunner pero no significaba nada: no nos descubrió más gente por estar en Roadrunner. Además, al público europeo no les mola que cantes en castellano, y eso fue lo que más dificultó la cosa.

Íñigo: Y en América no tienen mano los de Roadrunner, así que ni eso (risas).

Juan: Sí que impactó un poco en el sonido, quizás. Dimos un salto de nivel en eso. Le dimos un aire algo más metal al empezar a trabajar por primera vez con un productor internacional. Le dio un aire diferente.

Jimmy: Pero tampoco supuso un salto a nivel industria. Si lo hubiésemos hecho en Gasteiz hubiera sonado igual. Y a nivel repercusión, nada (risas). Fue más la chorrada de decir “estoy en Roadrunner”.

Desde que te posicionas en un sitio ya estás haciendo política

NTD: Ahora os lo tomáis un poco a risa, pero no sé si en el momento que la oficina de Roadrunner de aquí cerró os supuso un bajón.

Jimmy: No te creas. Hicimos una girilla por Europa y la hicimos en el autobús de Metallica; pero vamos, tocábamos en gaztetxes tocando para diez o cuarenta personas (risas). Fue divertido: íbamos en un tourbus, con sleeper, yendo a la sede de Roadrunner en Colonia, y nos lo pasamos muy bien. Pero ya está. Sabíamos que haciendo metal y cantando en castellano es casi imposible. Nosotros estamos contentos con nuestro público del Estado español y de Latinoamérica, y no tenemos la necesidad de ir más allá.

Juan: Sí que teníamos expectativas, porque sino no hubiéramos firmado. Fue como echar fichar para ver si pasaba algo.

Jimmy: Nos lo pusieron bien. Vino el pavo de Holanda a Vitoria y tenía buena pinta, pero tampoco se nos fue la olla ni pensábamos que íbamos a conquistar nada.

NTD: Ahora estáis en Maldito Records, pero en estos años sacasteis un EP [Caucho ardiendo] que salió en formato digital. ¿En algún momento os planteasteis matar el formato físico?

Juan: Nosotros haremos el soporte que la gente demande. No queremos ir de pioneros del formato. Si la gente ahora mismo compra vinilos y CDs, nosotros los haremos. Al final hay que darle a la gente el formato en el que quiera escucharte.

Jimmy: Para nosotros no es ningún impedimento. Somos conscientes de que Amazon, iTunes, Spotify, YouTube son los sitios en donde se escucha más música ahora; pero como nosotros nos centramos tanto en el directo no le damos tanta importancia al formato. Le intentamos dar a la gente lo que ellos necesiten para poder escucharnos en casa y que luego vengan a vernos.

Juan: Todavía llevamos CD en el coche algunos.

Jimmy: Ya llegará uno dentro de poco a decirte: “¿y eso?” (risas).

Juan: Ahora hay hasta unos enganches para el móvil: metes como un CD que no reproduce nada y es para sostener el soporte del móvil. No sé, movidas para dar uso a la rajita (risas).

Estamos más cerca de los partidos que se han acercado a los movimientos sociales

NTD: Ya hay titular.

Todos: (risas)

Jimmy: ¡Podría ser un himno!

NTD: Seguís moviéndoos en festivales de metal o rock urbano. No sé si vosotros desde dentro lo veis igual que yo, pero a mí me da la sensación de que el circuito no ha producido en estos últimos diez años muchos nuevos grandes grupos: los que lideráis los carteles seguís siendo los mismos que en 2002. ¿Hay futuro o está estancado?

Jimmy: Igual antes la gente iba más por tribus urbanas, ese era el rollo de los ’90 o los ’80. Ahora la gente escucha música muy mezclada, que antes estaba todo más compartimentado: ahora la gente con las plataformas digitales escucha hardcore con rap, con indie o con rollo mestizaje. Antes era todo más hermético, quizás.

Nosotros lo mismo: vamos a conciertos de rap o de trash metal indistintamente. De la misma manera que con el rollo digital los discos ya no importan tanto, ahora el rollo son más canciones. Antes en el ViñaRock estaba la carpa del rap, la del metal, la del mestizaje, la del rock… y ahora está todo muy mezclado. Y en los festivales modernos también pasa.

NTD: ¿A vosotros os gusta que los festivales se hayan transformado en “listas de reproducción” o echáis de menos ese nicho?

Jimmy: Cada momento tiene sus cosas buenas.

Juan: Sí que cuando vamos a festivales de grupos de hardcore o nuestro rollo nos sentimos más en nuestro hábitat, pero tenemos la mente muy abierta en ese sentido: nos divierte ir a sitios donde hay mucha mezcla.

Jimmy: El año pasado estuvimos en el BarnaRock, un festival súper punk de Barcelona con grupos como Bad Religion o Toy Dolls y estuvimos muy a gusto; este año iremos al RockFest que es un rollo más heavy clásico; otro que nos hace mucha ilusión y es casi una excepción en el circuito, que es del rollo hardcore súper estricto que es el Otero Brutal Fest…

NTD: ¿Y a un festival indie os gustaría ir? Napalm Death fueron hace poco al Primavera Sound.

Jimmy: Nosotros no tendríamos problema.

Juan: Pero sí que sería más raro. Preferimos ir a sitios en donde sepamos que le gustamos a la gente. Pero estamos abiertos a cualquier experiencia, prácticamente.

Jimmy: Cuando fuimos al AlRumbo, por ejemplo, estábamos en un escenario al lado del hijo de Bob Marley, Raimundo Amador, El Langui, Macaco… y dimos una ceraca brutal. Y mucha gente que no había ido a vernos lo fliparon, del mismo modo que otros se fueron.

Íñigo: Hay gente que a veces se sorprenden, y que les gusta lo que hacemos cuando iban con la idea de que no les iba a molar.

Juan: Es divertido a veces no tener todo a favor.

Jimmy: A mí cuando tenemos todo en contra a veces me pone más. Llegar a las fiestas de un pueblo, por ejemplo que es más de discoteca móvil, y ver al lado de la mesa de sonido a un señor atravesando la plaza con las manos en los oídos me resulta bastante divertido, y es diferente. Si todos fueran así igual no, pero de vez en cuando mola estar en otro contexto.

Íñigo: En las fiestas de los pueblos a veces se acercan los señores a la mesa a decir: “oye, va a haber que bajar un poco eso” (risas).

Jimmy: Pero sí que tocar en la sala a reventar con tu público es lo que más nos gusta. Se crea una especie de comunión, de legión.

La agresividad de nuestro sonido hace que nuestras letras sean más directas y frontales

Notodo: La salida de Roberto [Castresana, batería durante 26 años] de la banda os deja a vosotros dos (Juan y Jimmy) como últimos miembros originales de la banda. ¿Hasta qué punto Soziedad Alkohólika puede seguir siendo Soziedad Alkohólika sin miembros originales?

Jimmy: Roberto llevaba toda la vida con nosotros, y tuvo una lesión en 2012 y estuvimos un tiempo adaptándonos. Fue dura su salida, porque sí que realmente marcó mucho el sonido de la banda, la parte más atronadora de nuestro sonido. Pero luego, al fin y al cabo, Juan es el cantante y sigue teniendo el patrón más identificativo de la banda.

De hecho, hace poco estuvimos escuchando la primera maqueta y su forma de cantar es igual que la de ahora (risas). Y yo me dedicaba a hacer la música. Así que en realidad la esencia ahí está. Y Pirulo también lleva como veinte años en la banda, lo que pasa es que no se le escucha (risas).

Juan: Solo se le oye cuando para (risas). Falta ese zumbido.

Jimmy: Sí que lo de Roberto fue un pequeño trauma, porque formaba parte de la base de nuestro sonido, que nos hizo llegar a donde llegamos. Y fue un cambio difícil; pero fue muy natural porque él mismo nos planteó a Alfred después de dos años probándose a sí mismo después de la lesión.

Él confiaba en que iba a poder seguir tocando, pero realmente no podía seguir, y por eso busco un sustituto como Alfred, que lleva como cuarenta años dedicándose a esto. No fue un trauma de un día para otro. Solo que Roberto no podía llevar el ritmo que llevamos nosotros: se toca fuerte y se toca mucho, y eso no podía aguantarlo.

