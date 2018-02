Sin grandes fuegos artificiales ni maniobras de distracción. Tirando de la simpleza de esas canciones que sobreviven a un incendio y que siempre caen de pie, pero no por ello ni sencillas ni facilonas, Templeton han conseguido resignificar su discurso y expandirse desde la intimidad de sus letras más personales hasta la fecha, esos guiños a la canción pop pero también a ese sonido efervescente del indie de autor y un ramillete de influencias que los acercan más a Vainica Doble o Nosotrash que al patrón medio de cancionismo indie de los últimos años, hacen de Una mar enorme un ejercicio tan kamikaze como imprescindible.

Viviendo probablemente su momento de mayor madurez, las melodías embriagadoras y naifs de su nuevo cancionero se vestirán de largo en su primer gran examen: el concierto que desde la promotora La Estanquera organizan del combo cántabro en la icónica sala El Sol de la capital. Una cita en donde Templeton pondrán a prueba esta faceta mucho más mínima, más cerca del brazo que cruza a través de los hombros que del pogo o el lanzamiento de mini de cerveza en un festival.

Será el próximo jueves 8 de febrero junto a los catalanes Me and the Bees; y desde Notodo no queremos que te pierdas uno de esos conciertos llamados a ser icónicos en la trayectoria de la banda. Por eso estamos sorteando dos entradas dobles entre todos aquellos que escribáis un correo a alan.queipo@notodo.com e indiquéis en el asunto la palabra TEMPLETON + vuestro nombre y apellidos y nos digáis en el cuerpo de texto por qué tenemos que darte una de esas entradas dobles a ti y no a otro.

Las dos respuestas más originales serán contactadas un día antes, el miércoles 7 de febrero a través de vuestro correo electrónico. Los que no recibáis correo, asumidlo: no habéis sido tan originales. ¡Suerte!

