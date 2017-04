No os vamos a venir con el cuento de que la ficción televisiva es el nuevo cine: eso ya lo sabéis y nadie lo discute. Pero sí os vamos a decir que el Serielizados Fest (o el Festival Internacional de Series de Barcelona para los que preferís las descripciones) está contando los días para instalarse entre los próximos miércoles 19 y sábado 22 de abril en el CCCB de la capital catalana para celebrar su nueva edición.

Este año será Italia el país invitado; de ahí que los guionistas de The Young Pope, Gomorra o 1992 y 1993 vayan a ser algunos de los invitados ilustres de esta nueva edición. Pero es que además se estrenará en exclusiva en España la nueva temporada de Fargo, la serie revelación noruega Valkyrien, el documental sobre los límites del humor y el Holocausto The Last Laugh (con personalidades como las de Ricky Gervais o Louis C.K.), proyecciones y encuentros en torno a series españolas 2.0 como Paquita Salas, El fin de la comedia o El ministerio del tiempo, un documental-homenaje a Chicho Ibáñez Serrador o un film que buceará sobre la mitificación desmitificación de David Lynch, entre otros atractivos.

Y mira por dónde: en Notodo os invitamos a asistir. Estamos sorteando dos abonos dobles entre todos aquellos que escribáis un correo a info@notodo.com indicando en el asunto la palabra SERIELIZADOS + vuestro nombre y apellidos y nos digáis por qué tienen que tocarte a ti esos abonos. Nos pondremos en contacto con los ganadores el martes 18 de abril a lo largo de la mañana. ¡Suerte!

