Te invitamos a uno de los mejores festivales gallegos del verano

No es solo por beber ni solo por escuchar música: es por hacer las dos cosas a la vez de la mejor manera posible. La vocación que lleva, con esta, cinco ediciones el Festival Ribeiro Son de Viño es precisamente la de imponer un curioso maridaje: catas de vino de bodegas con D.O. Ribeiro y conciertos de artistas alternativos gallegos que representan no solo la jovialidad de la juventud millennial, sino también una manera diferente de abordar las cavilaciones del pop moderno.

Este año será el sábado 14 de julio cuando se ocupe durante prácticamente todo el día el Náutico de San Vicente do Mar, con vistas a la Praia da Bao, colindando con O Grove (o El Grove, como le llaman en Galicia), todo en la provincia de Pontevedra. Por allí, podremos degustar en catas de bodegas como la Adega Sameirás, Adegas Deseu, Alberte, Eduardo Bravo, Viña Costeira y Antonio Montero a la vez que servirán de gancho gastronómico para presentar a los artistas que este año capitanearán la edición: desde la neoverbena de Esteban & Manuel al folk-rock de Marem Ladson, la folktrónica de Baiuca, la tropicalia garagera de Bifannah, la cumbia gallega de O Sonoro Maxín y el blues de autor de Néstor Pardo.

Aunque puedes (y te recomendamos que lo hagas a la de ya, que al final se agotan) pillar tus entradas, desde Notodo nos adelantamos casi un par de meses a la celebración del festival y organizamos un sorteo de dos entradas dobles. Para participar, lo único que tienes que hacer es escribir un mail a alan.queipo@notodo.com, indicar en el asunto la palabra RIBEIRO + vuestro nombre y apellidos y decirnos por qué debería tocarte a ti una de esas entradas dobles para el festival.

Las dos respuestas más originales serán contactadas dentro de unos días, el próximo jueves 7 de junio a través de tu correo electrónico. Los que no recibáis correo, asumidlo: no habéis sido tan originales. ¡Suerte!

Sorteo Ribeiro Son de Viño