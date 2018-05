Un año más, todo vuelve a pasar por el FIB. Y es que poca competencia tiene un festival que ha sabido catalizar a los grandes exponentes del indie-rock alternativo de los últimos años (The Killers, The Vaccines, The Horrors, Metronomy, Two Door Cinema Club, Catfish and the Bottlemen, Wolf Alice, The Kooks, Bastille, Shame, Parquet Courts), a iconos vivo e inalterables de la música moderna (Pet Shop Boys, Liam Gallagher, Madness, Belle & Sebastian, The Charlatans), a representantes de las nuevas sonoridades urbanas (Travis Scott, J Hus, Giggs, Rag’N’Bone Man, Princess Nokia, Tommy Cash, Sleaford Mods, Oddisee & Godd Compny, Jessie Ware), capos del beat (Chase & Status, Eric Prydz, Justice) y hasta artistas bisagra de nuestro indie mainstream (Izal o Dorian), entre algunas de las decenas de artistas que recalarán en Benicàssim un año más.

Será entre el jueves 19 y el domingo 22 de julio cuando, una vez más, la localidad levantina sea el centro neurálgico por donde las diferentes tendencias de la música de ayer, hoy y pasado mañana se menearán y ofrecerán algunos de los mejores directos del año en nuestro país, como pasa con cada edición del FIB. Y en Notodo, como cada año también, no queremos que te lo pierdas.

Por eso estamos sorteando dos abonos individuales entre todos aquellos que escribáis un correo electrónico a alan.queipo@notodo.com, indicando en el asunto la palabra FIB + vuestro nombre y apellidos y nos digáis en el cuerpo del mail por qué te debería tocar a ti uno de los dos abonos que estamos sorteando. Cada uno de los abonos incluye derecho a camping, por cierto.

Las dos respuestas más originales y que más tilín nos hagan serán contactadas a través de vuestros correos la próxima semana, el martes 29 de mayo a través de vuestro mail. Los que no recibáis correo alguno, ya sabréis la respuesta: no habréis sido tan originales (para nosotros, al menos). ¡Suerte!

Sorteo FIB 2018