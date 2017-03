Ya sabéis que el que avisa no es traidor: es avisador. Pero el avisador a veces tiene que llamar dos veces. Como es nuestro caso a la hora de poneros (otra vez) en órbita de uno de los grupos más prometedores del circuito neorockero estatal: unos Chelsea Boots de los que os hablábamos al detalle hace unas semanas, destacando la capacidad del joven combo madrileño de sonar tan cerca de los Kinks o Tom Petty como de The Vines o Alabama Shakes.

El The Almost Tour los lleva meneando por ciudades españolas desde principios de febrero (se movieron por Barcelona, Valencia, Santiago y A Coruña), pero la primera gran prueba de fuego del cuarteto será el próximo viernes 10 de marzo en el Teatro Barceló de la capital, donde no solo pondrán en común los singles que han ido publicando estos dos últimos años, sino también avanzando material del que, quién sabe, quizá sea su primer álbum largo.

En Notodo no queremos que os perdáis a uno de los grupos con más proyección del circuito emergente y/o alternativo, y por eso estamos regalando dos entradas dobles entre todos aquellos que escribáis un correo electrónico a info@notodo.com indicando en el asunto la palabra CHELSEA y diciéndonos por qué os tienen que tocar a vosotros las entradas. ¡Suerte!

