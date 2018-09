Antes de convertirse en el paraíso de los muffins, los cafés con leche de avena, las tiendas de yogur helado y de ropa de segunda mano perfectamente seleccionada; Malasaña estaba petada de garitos, o rockerías, y lo que reinaba en el barrio no era ni las micheladas ni el trap, sino el kalimotxo y el rock and roll. De ahí que, casi como un ejercicio de nostalgia que profundice en las bases de la Malasaña de los años ’80 y ’90, del Agapo y el Nueva Visión a La Pepita, el Palentino o el Lozano en adelante, el Centro Cultural Conde Duque saca pecho del Sonido Malasaña.

Siga existiendo o no, más allá de los tímidos intentos por generar una escena en un barrio superpoblado y con una concepción de la palabra ‘barrio’ muy diferente a la de otros distritos de la capital; desde este sábado 22 de septiembre hasta el jueves 18 de octubre podremos disfrutar en el reconfigurado Auditorio de Conde Duque (quitando la mitad de las butacas, transformándolo más en un garito que en un teatro) de figuras que formaron parte no sólo de la genética del Sonido Malasaña (sean del circuito garagero, mod, rocker, punk, siniestro, ramonero o poppy), sino también de la cultura alternativa de los últimos treinta años y de la conexión entre el rock and roll y la cultura de barrio.

Con una clara conexión con la ‘Malasaña de antes’, el grueso de los conciertos del Auditorio formarán parte de una o dos generaciones anteriores: Christina Rosenvinge, Sex Museum, Santiago Auserón, Demonios Tus Ojos, Josele Santiago, Javier Colis y Ana Béjar, junto con un grupo heredero del sonido macarra malasañero de hace un par de décadas (Biznaga) serán los que desplieguen su arsenal sonoro y sus marcas sobre dicho escenario. La ‘Malasaña de ahora’ la representarán en los conciertos gratuitos los sábados 22 y 29 de septiembre en el Patio Central, con bandas como Los Nastys, Fuckaine, Chill, Lizzies, FAVX y Rayo.

Además, habrá “sesiones de escucha” comisariadas por Suso Saiz y protagonizadas por algunos de los artistas que actuarán en el ciclo, profundizando en el cancionero que más conecta a dichos artistas con el barrio de Malasaña.

Sonido Malasaña