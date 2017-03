¿Por qué decimos que “perder a veces es ganar”? Porque esta catalana (Sonia, la rubia) y castellonense (Selena, la morena) intentaron ser nuestras representantes en Eurovisión a principios del milenio, pero lograron algo incluso más difícil: el éxito y que no olvidásemos un estribillo más que pegadizo… pegajoso.

Yo quiero bailar, así se llamaba ese hit llenapistas y que los DJs guardaban para el momento de las bodas en el que los señores ya talluditos se cuelgan la corbata de la frente. Su melodía, su sesuda letra y la impagable coreografía hicieron el resto. Nada menos que un millón y medio de discos vendidos y presencia en los recopilatorios de fina estampa de cada verano: Disco Estrella o Caribe Mix. El mundo era suyo.

Sin embargo, ya sea por incompatibilidad de caracteres, por egos o por el célebre “quítate tú para ponerme yo” partieron peras y salieron tarifadas. Igual el éxito cuasi planetario les nubló y no supieron gestionarlo.

Y LUEGO, ¿QUÉ?

La primera en volver a los escenarios, con relativo éxito por cierto, fue Selena, además de dejarse ver en el inefable reality show llamado La Granja, aunque sólo durase medio asalto. Por su parte, Sonia Madoc se lo tomó con más calma y esperaría a 2008 para lanzar un nuevo disco bajo el ambiguo epígrafe de Pop-Dance, distribuido por Internet.

Selena Leo supo sacarle partido al éxito sobre todo en México, donde la erigió como canción oficial de festivales o en el Gran Hermano de allá para, al poco tiempo, recalar en el de aquí con sendas canciones durante dos años consecutivos. En México se instaló y grabó una versión de la conocida canción Quítame ese hombre, alcanzando el éxito en toda América; e incluso abriéndole puertas a ser voz de doblaje de la factoría Disney. No contenta con estas vueltas de tuerca, y tras conseguir relativo éxito con discos como Nada volverá a ser igual en 2002 y Más en 2006, la morena del dúo se dedicó a ser lo que viene en llamarse una Spiritual DJ llamada Seleniom, centrándose en sesiones para aquellos y aquellas que practican el yoga o actividades tántricas para desarrollarse personalmente. Por supuesto, su centro de operaciones es la isla de Ibiza.

Por su parte, Sonia Madoc ha seguido un camino jalonado de relativos éxitos, como conseguir idéntica proeza que su ex-amiga (¡Bingo!: canción oficial de Gran Hermano), ha girado por España y Latinoamérica y siempre ha estado involucrada diferentes proyectos discográficos.

En el camino, ser la doble oficial de Pamela Anderson, presentar diferentes programas en el canal autonómico, entre ellos uno junto a Jordi González y llegando a ser la “bailarina oficial” de un programa presentado por Pepe Navarro, con quien por cierto afirmó haber tenido un affaire. Ahora, su nueva página web presenta una cuenta atrás para su regreso. La emoción nos embarga.

SONIA Y SELENA: SEGUNDO ASALTO Y DESPEDIDA

No obstante, la caprichosa ecuación del éxito haría que sólo ellas dos, todavía mal avenidas, fueran las que pudiesen funcionar en las listas de éxito (o no). Lo decimos no desde la hipótesis de una oportunista vuelta, sino desde la experiencia real de que no sólo regresaron tras una década, sino que volvieron a presentarse a la preselección de Eurovisión. De nuevo, fracasaron el intento y lanzaron la remezcla de su canción fetiche, que esta vez pasó desapercibida para el gran público de terraza, mojito y chanclas.

Así pues, Sonia sigue intentándolo, con nuevas canciones alejadas del existencialismo y de la “avant-garde”. Tampoco es que necesite acercarse a esos géneros, toda vez que la música española agradece esta carnaza de ritmos pseudo-caribeños hoy por hoy. Y cuando no “cuela” siempre puede hacer un revival de su posado para Interviú o airear alguno de sus romances en programas al efecto como aquel que le vinculó con un grande como Coyote Dax. ¡Dueto ya!

Y en cuanto a Selena, parece que está en stand-by, tras haber sido bailarina de dioses del meneo de cintura como Ricky Martin, Celia Cruz o Enrique Iglesias o tras haber publicado Yo quiero bailar en México y fulminar la voz de su querida “enemiga” en el multipistas; imaginamos que para no rendirle cuentas. No nos importa demasiado qué pasó con este dueto avanzadilla de las nuevas y siliconadas generaciones; con lo que verdaderamente nos quedamos es con ese estribillo imborrable, casi eterno, que todos y todas, por muy puretas que pretendamos ser, hemos repetido y/o bailado alguna vez en la boda de nuestro mejor amigo.

Sonia y Selena