Alejandro Sanz capitaneará ‘Son of Songs’, un talent show a su medida

Le ha pillado el punto no hay duda: tras estar algunos años algo esquivo con la televisión, Alejandro Sanz ha cogido el gusto a esto de los talent shows, tras vérsele como jurado de La Voz España en las últimas dos ediciones e incluso de La Voz México en una de ellas. Tanto es así que tendrá su propio talent show en un proyecto en el que se alía con Mediapro, Gazul Producciones y Casa Limón para dar forma a Son of Songs, un programa con intención de hacerse con el prime time y con la batalla de talent shows estatales y del que ya se han grabado algunas imágenes en el Berklee College of Music, donde da clase Javier Limón.

La premisa es relativamente sencilla: ocho jóvenes talentos de diferentes estilos musicales rinden homenaje a una estrella invitada, reinterpretando y versionando algunos de sus grandes éxitos desde diferentes puntos de vista y estilos musicales. ¿La intención? Demostrar que no hay fronteras en la música, y que una canción puede respirar igual de bien (o mejor) si se trata desde el flamenco, el jazz, el blues, el hip-hop, la música de baile o el pop latino. Una premisa similar a la de A mi manera, aquel falso reality en el que varias estrellas de los años ’80 y ’90 del pop español se reunían en una casa para rendir homenaje al de al lado.

Según recoge Vanitatis, Alejandro Sanz ha dicho que “la esencia de este formato parte de la base de nuestra creencia en las canciones y en los artistas. Y en el deseo de acercar la emoción de la música a la gente. Creemos en la sorpresa y el talento por parte de los participantes para transformar grandes canciones y verlas nacer de nuevo en cualquier estilo”.

Javier Limón, ganador de 10 Grammys, compositor y productor reconocido, da clase, y que ha destacado que uno de los objetivos de Son of Songs es “acercar al público los grandes lenguajes musicales que durante el último siglo han marcado el paso de la música mundial”. Veremos si lo consigue.

