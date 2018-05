Solo Astra, la banda canaria que ofrece su característico lo-fi de tintes jazz y psicodélicos, lanzarán nuevo trabajo titulado Delivery Boy, y lo editan con Subterfuge. Ya pudieron conquistarnos con ese primer Exofase en castellano, seguido de Japanese Food en el que mezclan su particular estilo con la música y estética pura de internet. En este nuevo EP revitalizarán su sonido una vez más y nos llevarán a los recovecos más atmosféricos de la ‘generación YouTube’ traspasando los límites de la cultura occidental.

Su nuevo trabajo fue grabado en El Invernadero con Brian Hunt y mezclado por ellos mismos. Hablamos con Luis sobre su trayectoria, nuevos sonidos, proyectos en camino y más.

¿Qué vais a ofrecernos con este nuevo EP? ¿Hay alguna intención?

Algo muy muy fresco. Vamos a demostrar de manera clara que lo urbano (Rap, Soul, R&B, etc…) está haciéndose amigo íntimo del pop o o indie de blancos y que las tendencias se están solapando. Digo ‘pop de blancos’ en el sentido literal, porque puedes ver cómo Mac DeMarco o Rex Orange County han hecho un feat. con Tyler The Creator y cada vez son mayores los guiños entre unos y otros.

Tras el lanzamiento y acogida por parte de los medios de Exofase creo que pudisteis notar un cambio. ¿También lo sentisteis con Japanese Food?

A la gente le gustó mucho el Exofase, tiene un sonido único. Al igual que lo tiene Japanese Food y lo tendrá lo próximo que vamos a sacar que va en concordancia con este último. Somos una banda, que al menos en España, la gente va comprendiendo lentamente lo que queremos transmitirles, y lo decimos sin tratar de ofender. Cada lugar tiene sus ritmos, nosotros ponemos empeño en cambiar la tendencia.

Por otro lado, con Califonia habéis grabado y editado algunos de vuestros videoclips y también otros de varios artistas, ¿cómo surge esta idea y qué objetivos tiene?

Los jóvenes artistas están cambiando la industria aunque algunos no quieran aceptarlo. Y muchos artistas, algunos de ellos están teniendo un gran éxito desde hace ya un tiempo, se producen sus propios temas y videos pero también tienen claro cómo conectar su público y el tipo de plan que tienen que utilizar.

Califonia Videos salió de manera natural: siempre hemos realizado muchos de los vídeos que publicamos y el arte en general del grupo. A todo esto le decidimos poner un nombre el día que Texxcoco quiso que le hiciéramos un videoclip. A raíz de han salido videoclips de MOW, Marem Ladson y otros artistas que no se pueden decir aún.

Centrándonos en Delivery Boy, vuestra próxima referencia que edita Subterfuge, ofrece sonidos diferentes, cercanos incluso al rap/trap o al “nuevo lo-fi”. ¿Cómo entendéis la mezcla de géneros en vuestra música?

Creo que me he adelanté antes a esta pregunta. Somos inquietos, bebemos de mucha música contemporánea así que el resultado de lo que hacemos es contemporáneo, también. La mezcla de géneros surge de manera natural: el rap está marcando y va a marcar la tendencia de lo que va a surgir próximamente y esto lo podría responder ahora, como hace un año o dos, no ha cambiado esto.

Quizás en España seamos los únicos que hacen esto pero fuera es algo que sucede RIGHT NOW.

No he podido evitar en ver la similitud entre alguna canción de este nuevo EP y los ya míticos vídeos de radio emitiendo 24 horas “smooth rap, chill out lo-fi…”. ¿Cómo habéis llegado a estos sonidos y por qué creéis que han pegado tanto en los últimos años?

El lo-fi por suerte o por desgracia ha sido uno de nuestros sellos distintivos desde que empezamos con Solo Astra y no nos lo podemos quitar ni con aguarrás, lo llevamos intrínseco.

Nos has pillado, somos total fans de toda esa mierda. La juventud ya no escucha la radio ni ve la televisión, exceptuando La Vida Moderna. Se pone durante horas a escuchar esto para estudiar o para hacer lo que sea. Es más, con un tema nuestro (Natural Burger), hicimos un Simpsonwave, que es una de las sesiones más molonas de la net.

Cantáis en español y en inglés. ¿Gusto estético o ampliación de mercado?

Quienes nos siguen hace un tiempo, ya saben que nos tienen que querer como somos. Empezamos cantando en español, después hicimos canciones en inglés y el último tema que lanzamos, Nudel, combinamos inglés y español. Hemos seguido una dinámica totalmente contraria a la que siguen todos los grupos españoles de cantar primero en inglés y después en castellano. Así que yo diría que lo hacemos por gusto estético y por ser hipercomerciales.

A parte, sois la banda de directo de Mow y también de Kinder Malo y Pimp Flaco. ¿Alguna colaboración a la vista? ¿cómo surge la idea y amistad con estos tres músicos?

Hemos tocado con Pimp Flaco y Kinder Malo en el Sónar, en Madrid (en el Ochoymedio) y en Barcelona de nuevo (Razzmatazz). A raíz de ahí ha surgido una bonita amistad y no puedo decir más…

Hay una equivocación en el caso de MOW: es una banda en la que producimos los temas todos juntos. Nosotros llevamos la producción de los temas de MOW junto a Gabriela y cuando ella trae los temas con su guitarra entre todos buscamos el sonido y a dónde queremos llegar.

¿Qué habéis estado escuchando últimamente para la composición y grabación del nuevo EP?

Nosotros somos jóvenes pero hay una tanda de jóvenes jovencísimos que no llegan a los 20 años y que están dopados. Están removiendo todo… ellos son Cuco, Jakob Ogawa, Clairo, Gus Dapperton, Temporex, Cosmo Pyke, el mismo Rex Orange County… y haciendo lo que les da la gana sin prejuicios.

Algo que añadir.

Viene crema fresca este 2018. Delivery Boy saldrá el próximo 11 de mayo en todas las plataformas y lo estaremos presentando en directo el jueves 31 de mayo en El Intruso de Madrid junto a Sen Senra y MOW, dentro del Escenario Notodo que forma parte del ciclo de conciertos Sound Isidro.

