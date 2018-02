Kulunka Teatro ya dejó los ojos de media España sin más lágrimas que poder expulsar con André y Dorine, aquel espectáculo de máscaras sobre el Alzheimer. Pues bueno, parece que van por el mismo camino con Solitudes, que vuelve al Fernán Gómez después de su éxito el año pasado.

Esta pequeña y delicada joya, con dirección de Iñaki Rikarte y dramaturgia de Garbiñe Insausti, José Dault, Iñaki RIkarte, Edu Cárcamo y Rolando San Martín, nos presenta a una anciano que debe lidiar repentinamente con la soledad. Enfrentándose a la incomunicación familiar reflejada en un hijo que no entiende las necesidades más simples de su padre (como la felicidad que le aportaría una sola partida a las cartas, hábito heredado de la vida junto a su esposa) y una nieta enganchada al móvil.

“A pesar de su infinita ternura y sus toques de comedia, no es una función complaciente. En absoluto. Más bien todo lo contrario. Debería ser de visión obligatoria en institutos”

Kulunka Teatro consigue, sin una palabra ni un rostro al descubierto, transmitir un maremágnum de sentimientos desde la sencillez más absoluta (con detalles como la relación que se puede establecer con una mosca, a falta de algo mejor) gracias a una puesta en escena pensada al detalle. Una perfecta escenografía, esas especiales máscaras, la música de Luis Miguel Cobo, emotiva hasta decir basta, y un trabajo corporal excepcional de los tres protagonistas (José Dault, Garbiñe Insausti, Edu Cárcamo) que se trasnforman a la velocidad del rayo en numeroso personajes, aparte de los ya nombrados. Entre los que destaca una prostituta (de ésas de corazón de oro) que se gana inmediatamente el cariño del público.

Pero Solitudes, a pesar de su infinita ternura y sus toques de comedia, no es una función complaciente. En absoluto. Más bien todo lo contrario. Debería ser de visión obligatoria en institutos (bueno, debería verla todo el mundo en realidad). Porque es una alarma ante lo que sucede en numerosos hogares. No hay paños calientes: si pasas de tus abuelos, de tus padres (de quien sea en realidad, pero aquí el foco está en la tercera edad, los más necesitados en este sentido) no vale arrepentirse después. Porque será demasiado tarde. Es tu culpa. Te jodes. Y no hay finales felices.

