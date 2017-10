No busques mucho, no encontrarás casi nada de Soft People. El dúo norteamericano acaba de salir del cascarón, pero su irrupción en este universo ha sido no con un pan debajo del brazo, sino un incólume cancionero que bascula entre el pop psicodélico de autor y las atmósferas cancionistas alternativas, en una órbita que se mueve entre Spoon, el primer Beck o los Wilco más enrarecidos.

El próximo 7 de noviembre verá la luz American Men, álbum debut de Soft People. Pero antes, disparan, literalmente: ponen en circulación su primer single, un Man With a Gun cuyo videoclip estrenamos en exclusiva mundial desde Notodo. El propio Caleb Nichols, compositor de la banda, ha dicho sobre esta canción antiarmamentística: “Más personas han muerto por disparos en los EE. UU. En la última década que las que murieron en toda la guerra de Vietnam. Así que quería que la canción hablara un poco de eso, mientras capturaba lo surrealista y disociativo que parecía estar en ese momento que podría haber sido el final para mí”. Aquí os lo lleváis puesto.

Soft People