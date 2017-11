Más de 220.000 oyentes mensuales en Spotify, 130.000 seguidores en Instagram y más de 2 millones de reproducciones de Amor de Anticuario en YouTube. La madrileña sala Joy Eslava a rebosar el día de la presentación de su primer disco y diferentes salas españolas, abarrotadas a su paso. Estos son algunos de los éxitos cosechados por la cantante Sofía Ellar, que con solo 23 años ha pasado de revolucionar las redes sociales a llenar conciertos, algo que ha conseguido “con mucho trabajo, esfuerzo y paciencia”, nos cuenta.

Todo empezó con un trabajo de fin de carrera. Sofía, nacida en Londres pero afincada en Madrid, estudió Administración y Dirección de Empresas y, como trabajo de fin de grado, decidió presentar su proyecto musical, la marca Sofía Ellar, cuyo nombre artístico surgió de la unión de las iniciales de sus apellidos en inglés (Lecubarry y Ruigómez), creando así ‘Ellar’.

A partir de ahí, la cantante, que gestiona y controla toda su carrera, aprovechó el potencial de las redes sociales para despegar, para darse a conocer como ella quiso. “Pertenezco a una generación nueva. Cuando salí de la universidad, las redes sociales eran una manera de compartir a diario, una herramienta a favor de los que somos creativos”.

Su uso de las redes sociales ha sido constante, llegando a dedicar a Instagram (a la que más presta atención) unas cinco horas diarias, nos confiesa. “En un futuro debería prestarle más atención a mi público más mayor, que está en Facebook”. El contacto directo con sus fans, su fanilia, como ella los llama, es una de sus señas de identidad. Contesta a mensajes directos e, incluso, a algunos comentarios, y tiene un trato cercano con sus incondicionales también en persona, como cuando les convocó en el jardín la Alameda de Hércules, en Sevilla, para cantar con ellos, o cuando en La Riviera (Madrid) paseó entre la multitud entonando sus mejores temas.

Sofía lleva a las espaldas una legión de fans millenials, sobre todo mujeres, de dieciséis a veintitantos años. “Es una gozada tener una comunidad de mujeres porque somos inseguras. Están los instagramers perfectos, y en mi caso no distorsiono la realidad, me muestro tal y como soy, para hacer de este mundo un lugar mejor”.

“Lleva a las espaldas una legión de fans millenials, sobre todo mujeres, de dieciséis a veintitantos años. Hace unas semanas, decidió darle menos uso a las redes sociales. ‘Las usaba demasiado y mi entorno lo ha sufrido. Tengo que vivir para contar historias’, dice”

A través de ensayo y error, la artista va descubriendo qué es lo que más likes tiene. “Les gusta mi versión más desenfadada, más sincera, con mi sonrisa, mis anillos, mi pijama y mi gato Dorian, y no las fotos en las que aparezco más seria. Lo que funciona es que soy yo misma”.

Sin embargo, hace unas semanas Sofía decidió darle menos uso a las redes sociales. “Las usaba demasiado y mi entorno lo ha sufrido. Tengo que vivir para contar historias. Un cantautor tiende a contar sus historias. Ahora me fijo en cosas que antes no me fijaba, y he vuelto a ellas de una forma distinta. Los fans lo han notado, y unos me dicen que me han echado de menos, y otros que me apoyan y que se agradece que ahora publique menos”.

Las críticas son algo que la cantante londinense lleva mal. “Intento aprender. Cuando expones tu vida en las redes sociales, parece que tienes la obligación de dar tu opinión sobre temas públicos, como lo de Cataluña”. Ante las críticas que no son constructivas, la cantante ataca con canciones y con sonrisas. “De forma divertida, por ejemplo, subí un vídeo en el que expresaba cantando que se me critica si como fruta o ensalada, por ejemplo, y que yo tan solo soy real, soy humana”.

Sus temas, compartidos primero en Internet -YouTube y redes sociales-, se tradujeron en febrero de 2017 en su primer disco Seis peniques. “Pasó un año y medio desde que di a conocer en Internet mis canciones hasta que salió el disco porque tenía que buscar mi banda, el fotógrafo, etc. Todo autohecho”.

Asimismo, la cantautora hace covers de estilos diferentes y las comparte, y admira a artistas como Silvio Rodríguez, Andrés Suárez, Andrés Calamaro o Sílvia Pérez Cruz. Tras el álbum, llegaron también los singles Verano con Lima y Cenas que acaban en juerga.

Segundo disco para 2018

Sofía se encuentra ahora inmersa en su segundo trabajo, que espera tener en la calle para febrero o marzo de 2018. Este álbum será distinto, ya que tiene como fin no mostrar trozos de sus canciones en Youtube e Instagram como hizo con el primero. “Nadie ha escuchado nada del segundo disco, eso ya es diferente”.

Otro proyecto que tiene entre manos es lanzar una canción sobre la gente que sufre dificultades, “que tiene malas condiciones de vida y cuyo dinero recaudado irá para oenegés. Busco concienciar con una canción”.

Cargada de buenrollismo, positividad y sonrisas, Sofía, que no sabe si trabajará en un futuro con alguna discográfica, va tejiendo sus objetivos a golpe de ir “soñando, y después viviendo y trabajando para poder cumplirlos”, teniendo siempre presente sus pilares básicos: “la familia, los amigos y los de siempre”.

Sofía Ellar