Smile es más que una banda; es una forma de vida. Así nos lo ha explicado su líder, John Franks, con quien hemos hablado sobre prejuicios, etapas vitales, etiquetas en la música y la sucesión de elementos que ha dado vida al nuevo (pero si cabe más optimista) trabajo de la banda, que se publicó el pasado viernes: Happy Accidents, que bien podría haberse titulado “los accidentes de John Franks mezclando playlists”.

Notodo: En Seasides ya os movíais hacia el sonido California. ¿Qué os ha hecho abrazar un espectro más ecléctico en este nuevo disco?

John Franks: Fue City Girl, que fue el single del disco anterior. Esa canción resaltó sobre todas las demás, que eran de otro estilo diferente, y eso a mí me descolocó… Y a la vez luego me colocó, porque justo esa semana compuse otro tema: Such A Long Time, que está incluida en este disco (Happy Accidents). Así que me siento como en el punto de partida.

NTD: Habéis dicho: “unos hacen heavy, otros música gótica y nosotros hacemos música optimista”. Antes lo definíais como Beach Folk, pero ahora cómo lo veis. ¿Sería como una electrónica alternativa?

John: Sigo pensando que es playa. Lo que pasa es que se ha hecho de noche y hemos puesto una bola de espejos en el chiringuito, pero sigue teniendo los elementos que hemos tenido siempre. Es como si de repente te cambiaras de ropa para una fiesta, pero tu figura y tu persona fuese la de siempre. En cualquier caso seguiría llevando la palabra beach; ya fuese Beach Indie, Dance…

NTD: ¿El hecho de ser surferos va tan ligado a la filosofía positiva hacia la vida que siempre arrojan vuestras composiciones?

John: Creo que cada uno se enfrenta a la vida y al arte de una manera concreta. Hay gente que cambia, porque enfoca su vida de forma positiva pero no su arte, y de alguna forma lo compensa. A mí me gusta hacer lo mismo en las dos facetas, aunque siento que está poco valorado el positivismo en el arte, que se considera superfluo, banal, naif… Y me parece un error. Yo me considero optimista-realista, porque creo que la vida tiene cosas terriblemente injustas, pero también otras maravillosas. Así que lo que trato es de enfrentarme a las terribles con optimismo.

NTD: Eso se nota en temas como Nothing Exciting, donde aunque el mensaje es más apagado se compensa con una melodía tremendamente optimista. ¿Cómo habéis conseguido este equilibrio?

John: Lo hago mucho, y creo que la gente tampoco se entera. Más que nada porque la gente no le presta mucha atención a las letras. En concreto esa canción va sobre dos personas que están un poco ancladas en una vida aburrida, se encuentran en una fiesta (ya se conocen de antes) y deciden irse a un sitio con el objetivo de pasárselo bien, recobrar ese tiempo donde fueron felices y vivir la vida en el momento en el que estamos ahora. Así que sí que van de fiesta, pero lo hacen para olvidar su día a día.

NTD: Respecto a lo que dices de las letras. ¿Nunca os habéis planteado cantar en español? ¿O en euskera?

John: En euskera no, porque no sé. Y en castellano nunca había compuesto nada hasta hace unos meses. Lo que pasa es que el ejercicio es como volver a empezar a escribir.

NTD: Entonces siempre te ha nacido escribir en inglés.

John: Siempre, porque solo he escuchado música en inglés. También porque he crecido en un entorno anglosajón de puertas adentro, así que en mi casa nunca sonó un disco en castellano… aunque creo que alguno de Mocedades se coló igual. Pero siempre me ha costado un poco el indie en español, incluso en los 90… Por ejemplo, la mayoría de las bandas del Getxo Sound cantaban en inglés. Aunque a nivel creativo, a mí todo lo que sean cosas nuevas me interesan.

NTD: El disco se llama Happy Accidents, ¿por algo en particular?

John: Porque quería que fuese un mensaje exageradamente optimista, y también porque ha habido muchos happy accidents a lo largo de este tiempo que hemos estado haciendo el disco, tanto a nivel de producción como a nivel de gente que ha aparecido. Luego también se me abrieron los ojos cuando descubrí un programa americano de los 70 donde un tipo con el pelo afro pintaba paisajes y que debía de ser el colmo del optimismo. En un momento dijo que no existían los errores, sino los accidentes felices. Él se refería a la pintura, pero creo que en la música se puede aplicar muy bien. Como cuando no quieres ir perfectamente combinado o te apetece ir con la camisa menos planchada.

NTD: También en este nuevo disco habláis sobre la edad, desde diferentes puntos de vista consecuencia del paso del tiempo, de experimentar, de vivir en un sitio o en otro… ¿Qué tipo se temas os preocupan ahora?

John: Me preocupan los temas que me afectan. A medida que uno va creciendo, te preocupan las cosas que te van pasando que, por otra parte, son diferentes a cuando tienes 24 años, terminas la carrera y te vas a vivir a una ciudad nueva, empiezas a trabajar… Cuando tienes más años, puede que ese trabajo que empezaste ya no sea tan divertido o igual te has metido en comprarte una casa. Entonces todo empieza a adquirir más monotonía, y éste es el punto en el que estamos. Así que yo animo a la gente que no se lleve llevar por esa actitud ni por esa vía, que muchas veces es inevitable también. Yo lo hago todo con respecto, porque a veces todo no se puede, ni yo mismo puedo.

NTD: En trabajos previos hacéis referencia al “menos es más” como leitmotiv a la hora de producir. Creo que en éste os habéis desmarcado por completo. ¿Cómo habéis llevado a cabo una producción tan diferente?

John: En los discos anteriores partíamos de la idea de querer llevar al directo exactamente lo que habíamos grabado en el estudio, digamos que no queríamos sobreproducirlo. En éste fue algo diferente, porque pensamos que hemos hecho lo que las canciones nos pedían y que luego ya el directo será otra historia.

NTD: Entre estas nuevas bases hay guiños sorprendentes, incluso a los 80s. ¿Hay un estilo en particular que hayáis querido recoger en Happy Accidents?

John: Ochentero la verdad es que no quería que fuera, porque lo que te asemeja a los 80s es el uso de los sintetizadores y yo no quería que este disco fuese un ejercicio de revival. Quería que sonase actual, que fuese un disco totalmente contemporáneo.

NTD: ¿Qué referentes has investigado durante la composición?

John: Para este disco no he buscado referentes en particular, sino que lo que hice fue sumergirme directamente en Spotify y dejarme llevar. Fui descubriendo cosas y me empapé de diferentes cosas; a lo mejor solo me resultaba interesante un estribillo, o la forma en la que utilizan un instrumento, pero es increíble la cantidad de cosas que encuentras cuando te deshaces de los prejuicios iniciales.

NTD: ¿También ritmos africanos o folk algo más psicodélico? Hay temas como Such A Long Time que suenan muy tribales.

John: Ese tema sí que fue un happy accident, porque quería que sonase actual y de baile, pero también orgánico. Hablé con Jorge Arrueta, que es batería de Jorge Drexler, además es un grandísimo músico, y le invité a que viniese al estudio. Se presentó con un bombo peruano de pelo de vaca y un cajón. Nos dijo que fuésemos abriendo pistas para loopearle, así que cuando terminamos de grabar parecía que había pasado por allí una tribu zulú. También participó en When The Lights Change.

NTD: En Euskadi hay mucha electrónica y muy nutrida al respecto últimamente. ¿Cómo lo ves la escena?

John: Lo que pasa es que no soy nada electrónico. Es decir; no he escuchado mucha música electrónica pero sí me gusta que haya elementos de ésta en mi música, sobre todo si crean un contraste. En Euskadi tenemos contacto con algunos grupos -conocemos a WAS o McEnroe– pero tampoco muy directo.

NTD: Frente a vuestros anteriores trabajos, que se podían asimilar más al estilo de Death Cab or Cutie, por ejemplo, algunos temas de este disco llegan a recordar a más a bandas como Arcade Fire o The Naked & Famous. ¿Con quién os comparan más?

John: Me están comparando constantemente con Vampire Weekend y Crystal Fighters. Aunque creo que es el momento de mi vida en el que menos grupos estoy siguiendo. No me apetece, y tampoco me apetecía que en el disco algo me tocase la fibra y me viese haciendo algo como lo que hacen ellos. Así que he estado escuchando tantas cosas que son inconfesables…

NTD: ¿Modo privado?

John: Igual no en modo privado siempre (risas), porque creo que el bombardeo ha sido tan grande que ya perdió el interés y la gente dejó de mirarlo. Me he hecho playlists solo de canciones de bandas que van desde Vacation a Junior Junior… Aunque éstos últimos a veces me resultan un poco edulcorados. Y luego cosas más obvias, como MGMT.

NTD: También habéis comentado que en Seasides tratabais de reclamar la esencia del auténtico surf frente a las grandes marcas que lo usan solo como escaparate. Al final en la música, una parte importante son los patrocinios de marcas (también de bebidas, ropa, etc). ¿Seguís pensando lo mismo a día de hoy?

John: Depende de cómo tú anuncies algo puedes desvirtuarlo hasta el punto que sea negativo. Es decir, si tú ves un anuncio con un tío cachas, con el pelo teñido de rubio y un bañata rosa haciendo surf, de mentira, pues me resulta patético y me desvirtúa completamente un deporte que yo considero mucho más romántico. Una ola viaja miles de kilómetros desde la borrasca en la que se forma y rompe en una playa, cruzándose igual un océano entero. Pero sin embargo eso no te lo plasman en un anuncio de televisión.

Lo mismo pasa con el optimismo o la alegría, que siempre buscamos una imagen que lo diga todo y es imposible. Lo queremos todo tan rápido que todo se banaliza y se convierte en una mierda, en cuanto se comunique mal. Estoy seguro de que mucha gente quizá nos considera un grupo como el del bañata rosa solo por lo que han oído o la imagen que proyecta el grupo, sin siquiera haberse dado una vuelta para escuchar nuestras canciones.

NTD: El artista californiano Wolfgang Bloch ilustró vuestra la portada de vuestro anterior largo, Out Of Season. En éste, ¿cómo habéis concebido el tema visual esta vez?

John: Igual que con la de Wolfgang la vi y me quedé inmediatamente impresionado, para esta hice algo más de research. En realidad ya la había visto en internet cropeada y la utilicé para mi Instagram, justo cuando apareció la opción de poder añadir letras. Así que recuerdo que hice la portada tal cual y la colgué. Cuando estuve buscando la portada para este disco barajé varias opciones pero, entre la gente de confianza a la que pregunté, esta fue la que más gustó finalmente. Hay veces que las cosas salen así, y que lo más espontáneo funciona.

NTD: Con las letras aun en inglés, ¿tenéis algún plan de proyección internacional?

John: No, la verdad es que no.

NTD: ¿Pero te lo has planteado, o te gustaría?

John: Claro que me gustaría, lo que pasa es que es difícil salvo que te descubra alguien y te haga el trabajo de poder colocar a alguien en un mercado como es el anglosajón, que debe de ser bastante complicado. Desde luego tendría que haber un happy accident que nos colocase en algún anuncio a nivel global o algo por el estilo.

