Siempre tuvieron ese puntito tétrico, e incluso el propio Billy Corgan puede recordar al personaje de Fétido en La Familia Addams; y hasta hay una asociación inmediata en el nombre de la banda, ya que “pumpkin” significa “calabaza” en inglés. Pero, ahora, los Smashing Pumpkins han decidido hacer un acercamiento explícito al universo de Hallowen, a tan solo unas semanas de la celebración de estas fiestas tan americanas previas al Día de todos los santos, pero cuya influencia y adherencia a toda la sociedad occidental son reconocibles en todo el mundo.

Y lo han hecho a través de Silvery Sometimes (Ghosts), un nuevo adelanto de lo que el 16 de noviembre será Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun, el regreso de los Smashing Pumpkins (casi: no estará D’Arcy Wretzky, como es sabido en la prensa rosa del rock alternativo) originales, tras varios años de devaneos de Corgan con diferentes compañeros, y a cuatro años del irregular y desapercibido Monuments to an Elegy.

Este nuevo single y videoclip, dirigido por el propio Billy Corgan, llega semanas después de haber presentado Solara, se anticipa unos días a Halloween y nos presenta a la banda sumida en una mansión embrujada, donde llegan para ser entrevistados en una radio. Como curiosidad, el actor que interpreta al presentador del programa que los va a entrevistar nos encontramos a Mark McGrath, quien fuera vocalista y líder de Sugar Ray, una de las bandas más populares en los años ’90.

Dando calabazas