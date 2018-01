Los Smashing Pumpkins originales podrían estar grabando con Rick Rubin

“He tenido una vida loca. Loca bien, pero loca, no obstante. Por ejemplo. Vi esta foto mía el otro día. Además de tener una idea generalmente buena de cuándo fue tomada (1993 o 1994), realmente no recuerdo haber sacado la foto, ni recuerdo muchas otras parecidas entre los años 1991-2004. Ahora, quizás eso dice algo acerca de mi incapacidad o deseo de recordar, pero yo diría que es un desafortunado resultado de lo difuso de esos años. Lo que me lleva a esta vez, o este momento, donde como tantos, comparto una ventana (curada como está) dentro mi loca vida. Como un ejemplo, actualmente estamos en el estudio con Rick Rubin. Pero, a menos que le muestre una imagen de Rick sentado como Buda en el escritorio de mezcla, probablemente no lo sabrían”

No es una cita bíblica ni una crónica de un desconocido: es Billy Corgan dando a entender, aunque siempre entre cierto halo místico y sombrío, los rumores que llevan poblando tabloides y revistas musicales desde hace semanas (incluida la nuestra): que la formación (casi) original de los Smashing Pumpkins (es decir, él junto a James Iha y Jimmy Chamberlin; pero sin la bajista D’arcy Wretzky) está grabando un nuevo disco, con la intención de presentarlo posteriormente de gira.

Pero, de algún modo, este destape que hace Corgan a través de Instagram (tanto él como Chamberlin habían compartido a través de esta red social imágenes en el mismo estudio de grabación, con la misma batería, la misma moqueta, la misma colocación de micrófonos) destapa un nuevo dato: que Rick Rubin, uno de los productores más importantes del mundo, está trabajando codo a codo con uno de los iconos del rock alternativo de los años ’90.

New studio – same rock power.

A studio still life #art!

Recordemos que Rick Rubin se dio a conocer en los años ’80 como uno de los productores que revolucionó el sonido del rap en los años ’80, para luego pasar a ser uno de los productores más representativos del ñu metal, el rapmetal y el rock moderno (nombres como los de Red Hot Chili Peppers, Audioslave, System of a Down, Slayer, Limp Bizkit, Linkin Park, Metallica o Rage Against the Machine están en su currículum); pero también por relanzar la carrera de Johnny Cash en aquellas inolvidables American Recordings; y por trabajar con otros iconos como U2, Tom Petty, Adele, LCD Soundsystem o Shakira.

La única vez que Rubin había trabajado con los Smashing Pumpkins fue hace dos décadas, cuando produjo un single inédito, Let Me Give the World to You, que acabó formando parte del segundo volumen de Machina; que hace tan solo unos meses Corgan se animaba a tocar en acústico en un vídeo que se difundió a través de YouTube. ¿Habrá sido esa la semilla?

