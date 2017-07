Pese a ser una banda minoritaria en comparación con otros artistas del cartel, los de Reading consiguieron arrancar el aplauso de propios y ajenos en la segunda jornada del festival madrileño. Eran las 03:27 cuando Neil Halstead y los suyos salieron a escena dispuestos a demostrar que la música, o al menos determinados tipos de música, es una manifestación pura de sentimientos que no debe servirse mezclada ni agitada. Sobre una atmósfera melancólica, la banda logró guiar a la audiencia hacia un escenario en el que se vislumbran destellos de esperanza, un lugar donde es posible ver la luz al final del túnel.

Los asistentes, sumidos en un bucle, encerrados en un círculo de pensamientos, eran finalmente conducidos a un paraje dónde, si no todo, algunas cosas tenían sentido. Con su actuación Slowdive puso las cosas en su sitio y demostró la solidez de un proyecto que no necesita la aprobación del gran público.

Lo vivido el viernes fue una demostración shoegaze puro, una expresión aumentada de ese sentimiento de incomprensión e inevitable soledad que gracias a la capacidad de reconducir situaciones de bandas como Slowdive puede convertirse en una soledad compartida, menos dolorosa y en la que al final de todo puede reconocerse un hombro amigo sobre el que apoyarse.

Y es que, como su propio nombre indica, el shoegaze va de eso: de un estado de introspección en el que uno no puede dejar de mirarse los pies. Pero cuando uno se mira los pies es inevitable ver los del de al lado.

Due to the tragic event at Mad Cool this evening we felt it was not appropriate to play. Our thoughts go out to those affected.

— Slowdive (@slowdiveband) 8 de julio de 2017