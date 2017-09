Hace algo más de veinte años algo cambiaría para siempre en el heavy metal: un grupo de un pequeño pueblo de Iowa, en la profundidad de los Estados Unidos, decidiría vestirse con máscaras demoníacas y, de algún modo, ser uno de los capitanes de lo que a finales del siglo XX y principios del XXI conoceríamos como ñu metal o metal alternativo.

Hablamos de Slipknot, una auténtica revolución dentro del género metalero que no solo cambió el canon de género, sino que consiguió renovar a un público que no conectaba ni con el sonido ni con la estética o el discurso de los grandes tótems del metal de los años ’80. Sus primeros tres álbumes (aunque, sobre todo, los primeros dos) marcarían la pauta de que una nueva revolución se estaba cocinando en sus casas, recibiendo el aplauso de la crítica pero también colándose en listas de ventas.

Tras varios vaivenes, Corey Taylor rearmó la banda, reinició la historia de Slipknot y, desde hace tres años, viven una segunda juventud. De ahí que Day of the Gusano, el documental que M. Shawn Crahan dirige, sirva no sólo para retratar a la banda en el histórico concierto que ofrecieron en el Knotfest mexicano, sino también a los fans de la banda, conocidos como “maggots” (gusanos), prácticamente una tribu urbana nacida de las entrañas y la estética del grupo.

Ahora, podremos ver dicho documental en un pase único el próximo jueves 21 de septiembre en buena parte de la red de Yelmo Cines de nuestro país (que puedes consultar aquí). Nosotros tenemos tres invitaciones dobles para que puedas ver en Madrid (en cualquiera de los dos cines donde se proyectará) el documental gratis y en la compañía de quien quieras. Lo único que tienes que hacer es escribir a info@notodo.com, indicando en el asunto la palabra SLIPKNOT + vuestro nombre y apellidos diciéndonos por qué te tienen que tocar a ti estas invitaciones dobles. Nos pondremos en contacto con los ganadores dos días antes de la proyección, el martes 19 a través de tu correo electrónico. ¡Suerte (y metal)!

Day of the Gusano