No sabíamos que Skrillex podría llegar a ser el colega favorito de los que hacen parkineo en las inmediaciones de las discotecas poligoneras más trasheras. Y es que el icono del dubstep y uno de los productores cuya música más se expandió en los últimos años ha sido detenido hace unas horas por tener la música demasiado alta en su Tesla SUV, el coche que conducía.

Never a dull night in Hollyweird @Skrillex #dubdaddy #freeskrillex pic.twitter.com/emy90Ubh88

Así ha quedado inmortalizado en un vídeo grabado por la tuitera Colby Lila Kline, en donde se ve a Skrillex siendo detenido y esposado en una calle de Hollywood, en California. No se conocen detalles, pero al parecer no ha pasado a mayores, ya que el propio músico y productor ha tuiteado en tono jocoso y citando a Elon Musk, fundador de Tesla, que el sistema de audio del coche es demasiado potente.

.@elonmusk ur system in the tesla model x is just too 🔥🔥🔥🔥

— SKRILLEX (@Skrillex) 20 de abril de 2017