Once pistas para aprovechar al máximo el Festival de Sitges

La última película de Guillermo del Toro, que llega tras hacerse con el León de Oro en Venecia, inaugura mañana el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña. O, por decirlo más coloquialmente, el Festival de Sitges. Cumple cincuenta años, y homenajea la figura de Drácula, tal y como puede deducirse de su cartel. Se le dedica una retrospectiva al legendario chupasangre y otra a una jugosa selección de greatest hits del cine de Hong Kong.

Nos visita, entre otros, Susan Sarandon. Podrá verse a sí misma en ropa interior y con cuarenta y tantos años menos durante la proyección de The Rocky Horror Picture Show, y en realidad podríamos decir que lo que ocurrirá, como cada año, es que nos daremos un atracón de cine y hablaremos de las películas y quizá de lo que ocurre en el mundo en el tiempo que nos quede. Íbamos a dejaros con diez películas pero a última hora al redactor le ha dado un ataque de generosidad… o no ha sido capaz de quedarse sólo con diez títulos y lo ha convertido en lo que sigue. Bueno, adelante con ello.

1.Maasaki Yuasa es la mente genial detrás de Mind game, un anime frenético y enloquecido, codirigido con Koji Morimoto, que fue muy bien acogido en Sitges hace la friolera de trece años. Este animador que también ha trabajado en series internacionales como Hora de aventuras combina un trazo detallista y estiloso con tramas que son como montañas rusas de situaciones e ideas. Este año tendremos ración doble de Yuasa, con Night is short, walk on girl y Lu over the wall, la última ganadora del Festival de Annecy.

2. Las comedias fantásticas y/o de terror y, en general, las películas que mixturas tonos y géneros o tienen argumentos, a priori, disparatados suelen llamar la atención de quien esto firma. Este año hay películas intrigantes como Dave made a maze de Bill Watterson, sobre un tipo que se pierde en su propio laberinto, en el salón de su casa, o The book of birdie, de la británica Elizabeth E. Schuck, que no sé cuanto tendrá de comedia, pero la premisa de una adolescente demasiado imaginativa encerrada en un convento suena bien. Chequeen también títulos como Matar a dios, de Caye Casas y Albert Pintó; Brigsby Bear, de Dave McCary; November de Rainer Sarnet; 68 kill de Trent Haaga o The night watchmen de Mitchell Altieri. Si esta avalancha de nombres os sugiere que soy un poco temerario, estáis en lo cierto: lo soy.

3. También tenemos película de John Cameron Mitchell, el autor de Hedwig and the angry inch y Shortbus, que con How to talk to girls at parties adapta una novela gráfica de Neil Gaiman sobre punk y extraterrestres. Habrá que verla.

4. Hélène Cattet y Bruno Forzani traen su última delicatessen visual y sonora tras Amer y L’étrange couleur des larmes de ton corps. Esta vez, con Laissez bronzer les cadavres, proponen una especie de western alucinado basado en una novela de culto de Jean-Patrick Manchette y Jean-Pierre Bastid.

5. Y si Cattet y Forzani se alejan un poco de giallo para acercarse al western, R. Craig Zahler cambia el cine del oeste por un violento motín carcelario protagonizado por Vince Vaughn. Si Bone tomahawk os gustó tanto como a mí, tendréis ganas de ver Brawl in cell block 99. Si no podéis decir lo mismo o todavía no la habéis visto, tampoco pasa nada: probad con esta película de la que se habló bastante bien en el Festival de Venecia.

6. El cine australiano siempre ha mostrado una sensibilidad particular hacia el cine de género. Como mínimo, podríamos decir que de sus cosechas anuales siempre salen títulos interesantes, y este año se habla bien de dos operas primas: Hounds of love, el perturbador debut de Ben Young, acerca de una simpática pareja de psicópatas, y Killing ground, de Damien Power, en la que una pareja ansiosa por desconectar y relajarse en un parque natural las acabará pasando canutas.

7. El canadiense Bruce LaBruce, otro que tal baila mientras dinamita convenciones, tiene dos títulos en la combativa sección Noves Visions: por un lado, Ulrike’s brain, un experimento demencial que rodó sobre la marcha en Alemania, en el marco de una convención sobre muertos vivientes; y por otro, The misandrists, sobre una célula terrorista feminista. ¡Abajo el patriarcado, de una vez!

8. El chileno Raúl Ruiz era un cineasta singular del que Sitges ha ido estrenando algunas películas, como la comedia surrealista Ce jour-là, que fue la primera película suya que vi, en 2003. Uno de los acontecimientos de esta edición de Sitges será, sin duda, la proyección de La telenovela errante, con la que Ruiz quería mostrar, a través de su ingenio y su particular sentido del humor, lo que se encontró al volver a Chile del exilio en 1990. El proyecto quedó inacabado y este año su viuda y colaboradora habitual, Valeria Sarmiento, montó el material y lo llevó en agosto al Festival de Locarno.

Esta película forma parte de la sección Seven Chances, en la que varios críticos seleccionan obras vistas en otros certamenes. De la misma sección, también habría que apuntarse The great flood, evocadora colaboración entre el artista visual Bill Morrison y el músico Bill Frisell que rememora, material de archivo mediante, el trágico desbordamiento del río Mississipi de 1927.

9. Nathan Silver es un cineasta que, sin hacer ruido, ha estrenado en festivales a lo largo de los últimos años una serie de películas pequeñas como Exit Elena o Uncertain terms, generalmente orbitando alrededor de la comedia y de la improvisación con los actores. Compite por primera vez en Sitges con Thirst street, un drama psicológico rodado en Francia del que Hal Hartley, uno de los grandes del indie yanqui de finales de los ochenta y principios de los noventa, ha dicho que es una de sus películas favoritas de este año.

10. Dos bizarradas de las que se va a hablar (seguro que hay más, pero tendréis que descubrirlas por vuestra cuenta y riesgo): Kuso, la descacharrante puesta de largo fílmica del rapero Flying Lotus, y la japonesa Vampire clay, de Soichi Umezawa, singular ejercicio de body horror que viene de impactar en la sección Midnight Madness de Toronto.

11. Y ya termino, que no quiero que os estreséis antes de tiempo. Mencionar una película más: la lujosa restauración en 4K de Suspiria, que su director de fotografía Luciano Tovoli ha supervisado al detalle. Es una gozada, y Dario Argento andará por allí, junto a Guillermo del Toro, padrino del festival de este año, ya que el clásico protagonizado por Jessica Harper se proyecta en el Auditori junto a La cumbre escarlata… Toda una doble sesión. Ya me contaréis; ya os contaré.

Sitges 2017