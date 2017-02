RAYDEN – METEORITO

Hace tres años Rayden revolucionó el circuito y amplió el radio de acción del rap hacia territorios como el del rock urbano, el indie, la canción de autor o el recital poético. Curiosa la cara del fundamentalismo rapero, que veían como En alma y hueso se convertía en un disco superventas (teniendo en cuenta que es del circuito alternativo). Ahora, comienza a mostrar las claves del que será su esperado regreso discográfico con una de sus canciones más políticas hasta la fecha, diciendo cosas como “si los españoles fuéramos dinosaurios votaríamos al meteorito”.

YALL – TOGETHER

No tienen disco, pero ni falta les hizo a Yall para convertirse en uno de nuestros productos EDM de corte indie más internacionales. Lo consiguieron hace casi dos años con aquella Hundred Miles que no solo puso música ultrapegadiza al anuncio de Desigual, sino que también los convirtió en una figura repetida en el circuito de festivales. Ahora, planean un nuevo asalto a la radiofórmula comercial y alternativa con esta Together que abren para el mundo hoy mismo.

JOE CREPÚSCULO – MÚSICA PARA ADULTOS

Su Disco Duro cuenta los días para su salida oficial. Ha sido portada de Rockdelux este mes, y cada single con el que nos intercepta Joel Iriarte supone una muestra más de su capacidad de movimiento y de la confirmación de que su futuro nuevo disco será uno de los más vanguardistas y abiertos de su carrera. Hoy estrena Música para adultos, uno de sus registros más suaves en años.

EL PARDO – EUROPA SÍ

Al margen de los márgenes de todas las tendencias del circuito alternativo, el combo liderado por Raúl Querido vuelve a disparar en el single adelanto del que será el nuevo disco de uno de los grupos de rock más viperinos de la escena, con el discurso político más afianzado y debatiéndose entre el post-punk, el rock incidental, el mitin poético y la spoken word encendida. Su irónica proclama europeísta es lo primero que podemos escuchar de adelanto.

NUNATAK – SOLOS

Llevan cinco años dando guerra desde los locales de ensayo de su Cartagena natal. El año pasado hicieron bien de ruido gracias a Nunatak y el pulso infinito, un segundo álbum que los colocó en el mapa alternativo estatal con un registro solemne, entre el folk y el indie-rock épico. De ese disco extraen ahora un nuevo single, esta Solos que se adhiere a la primera escucha.

ELS AMICS DE LES ARTS – LES COSES

Hace unos días estrenaban El seu gran hit, una canción que supone también una declaración de intenciones para uno de los combos más populares de la llamada nova cançó catalana surgida años atrás. Ahora, reiniciándose y grabando con la mano derecha de Belle & Sebastian, Els Amics de les Arts nos dejan oír un nuevo adelanto de lo que será Un Estrany Poder, álbum que publicarán el próximo 24 de febrero.

EME DJ – TAKE ME HIGHER

Llevaba casi tres años sin dar un paso adelante en lo que a canciones propias se refiere, aunque no dejó de moverse por todo el circuito. Ahora, Marta Fierro regresa con dos nuevas canciones: Take Me Higher y E.M.O.T.I.O.N.S., tirando de su facilidad para reformular el sonido house desde una óptica alternativa, jugando con aires indietrónicos y hasta espaciales.

JARABE DE PALO – HUMO

Tras pasar momentos complicados en su lucha contra el cáncer, Pau Donés regresa a los escenarios revitalizado, dos años después de que finalizase la gira de Somos, su último disco oficial hasta la fecha. Y lo hace con gira mundial programada y ultimando un álbum que amplía su registro de autor hacia las inyecciones de programación electrónicas o guiños a otros géneros, pero sin perder sus marcas de agua. Como primera muestra podemos escuchar el single adelanto de lo que será 50 Palos, que verá la luz el 10 de marzo.

ÁLEX UBAGO – MÍRANOS

Si bien es cierto que lleva algunos años en horas bajas, sin tener la exposición pública y mediática que tuvo a principios de siglo, pero el cantautor donostiarra planea un regreso por todo lo alto. De momento, un nuevo álbum que llega cuatro años (mucho tiempo) desde la publicación de Mentiras sinceras. Como primer esbozo, esta Míranos que pretende la reconquista de la radiofórmula romántica más azucarada.

NACHA POP – POR EL MISMO PRECIO

Por muy raro que nos suene que Nacha Pop sigan vivos, girando y planeando sacar un disco a pesar de que Antonio Vega no esté más entre nosotros desde hace años, la realidad es esta: Nacho García Vega y sus compinches tienen preparado Efecto inmediato, el primer disco de la banda en treinta años, desde que publicasen aquel El momento en 1987. El primer adelanto es esta Por el mismo precio en la que se incorporan elementos folclóricos que acercan su registro rockandrollero al de Celtas Cortos.

ARE & IKKI – LOVE MY ENEMIS

En los últimos meses hemos oído a base de bien el gran hit que ha producido Ikki hasta la fecha: el Chic que puso banda sonora al anuncio de Chicfy con la voz de la reggaetonera argentina de adopción española Ms. Nina. Ahora, Ikki lanza un nuevo regate al trap más abierto junto a Are en esta Love My Enemis que pretende la conquista de las discoteca más modernícolas y pxxrgvngers.

Los singles del pop español del finde