THE SUICIDE OF WESTERN CULTURE – DYSLAPSIA

Casi dos años después de que viera la luz su tercer álbum, aquel bestial Long Live Death! Down With the Intelligence, la dupla de neoelectrónica The Suicide of Western Culture publica nueva referencia para El Segell del Primavera Sound: se trata de Dyslapsia, un single con cuatro remezclas a cargo de Pedro Vian, Fairmont & Undo, Reykjavik 606 y Pina, y que explora los recovecos entre la electrónica industrial, el techno y el electroclash más orgánico.

LORI MEYERS – SIEMPRE BRILLA EL SOL

Los granadinos Lori Meyers siguen soltando perlas. Antes de que acabe el año estrenaban Evolución, primer single adelanto de lo que será su primer disco tras cuatro años de silencio. Un álbum más zen, templado, menos previsible, y del que ahora sueltan uno de los cortes más veraniegos de un álbum de corte más intromisivo: se trata de la luminosa Siempre brilla el sol, segundo adelanto.

ELS AMICS DE LES ARTS – EL SEU GRAN HIT

El productor Tony Moogan fue el encargado de organizar el trabajo de Els Amics de les Arts, uno de los combos catalanes de música alternativa más exitosos de su región, y que han decidido tirar del productor de Belle & Sebastian o David Byrne para, entre otras, perfilar el sonido de El Seu Gran Hit, que ya se puede escuchar en plataformas.

L.A. – WIND

Llevábamos unos días viendo movimientos en las redes sociales de Luis Albert Segura, pero no sabíamos que era tan inminente la publicación de lo nuevo de L.A. Va a ser que sí: Wind, un corte que explora los caminos del folk-rock americano y el pop alternativo más etéreo, supone un cambio de tercio en el sonido puramente rockero del mallorquín y abre nuevas vías, como podréis comprobar si hacéis click a continuación.

HAVALINA – ABISMOIDE

Contando los días estamos para ver cómo suena el que será el primer disco de Havalina con el sello Ernie, y dos años después de aquel árido Islas de cemento. A finales de 2016 habíamos podido escuchar Más velocidad, uno de los cortes que formarán parte del disco; y hoy estrenan Abismoide, una canción en la que sorprenden las inyecciones de sintetizadores ochenteros en una suerte de dream-stoner que ponen de manifiesto esa curiosa sensualidad belicosa en la voz de Manuel Cabezalí, último superviviente de la formación original.

ANNTONA – MI PEQUEÑO PENE Y YO

Manuel Sánchez no tiene suficiente con hacer himnos generacionales con su banda Los Punsetes, también lleva años abriendo una nueva vía en solitario, la de Anntona, un proyecto que profesionaliza en Internacional, su tercer álbum, con la producción de Sebastián Litmanovich de Cineplexx y Papaya, y que verá la luz el próximo viernes 27 de enero. Tras escuchar algunos de los himnos que formarán parte del disco, como Imbécil internacional, Una mierda como un castillo o La angustia es poderosa, ahora llega Mi pequeño pene y yo, un bolero que mata las complejidades.

OJETE CALOR – LA GENTE MALA

La gente mala, qué mala onda. A Ojete Calor les caen fatal desde Bin Laden a los indios, los que llevan piercings o tatuajes, la ETA, los que fuman, Freddy Krueger o Mario Conde, entre muchos otros. Y lo cantan en su nuevo hitazo, que ya podemos escuchar a todo volumen.

