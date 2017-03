JARABE DE PALO – HUMO

En las últimas semanas se ha hablado más acerca de la situación de salud de Pau Donés que de hablar de la incesante actividad que tiene por delante. Acaba de publicar libro, está enfrascado en una gira mundial que esta semana lo llevará a Latinoamérica y ha decidido hacer un repaso de su cancionero, regrabándolo y añadiendo canciones inéditas como esta Humo dentro de 50 Palos, una celebración de sus cinco décadas de vida. Y por muchas más.

JOAQUÍN SABINA – CHURUMBELAS

Mucho se ha hablado y mucho queda por hablar del regreso de Joaquín Sabina. Los haters están encantados: la lengua viperina del canalla cancionista por antonomasia ha decidido aliarse con un héroe del rock de radiofórmula con Leiva; han decidido preestrenar el disco en una ruta por el Metro; una musicóloga lo acusó de machista… Con lo que sea, Sabina ha firmado su mejor colección de canciones en, posiblemente, quince años o más. El mejor ejemplo es este arranque por bulería llamado Churumbelas, posiblemente la menos aleivada del repertorio, pero la que más conecta con el Sabina de 19 días y 500 noches.

LOS PUNSETES – LA PEREZA QUE ME DA

Políticamente incorrectos y estéticamente insurrectos en su propuesta sonora, Los Punsetes publican hoy su esperado nuevo álbum, del que han ido estrenando varios singles desde hace más de un mes. Un ¡Viva! que continúa disparando ritmos rectos, inmovilidad en la vocalista, letras repletas de ácido sulfúrico y melodías directas para darse unos cuantos empujones este verano en los festivales, como en La pereza que me da.

EL GUINCHO – TECHNO OUTSIDE

Once canciones de algo más de un minuto han servido a Pablo Díaz-Reixa para poner banda sonora a lo que fue el desfile de Wellness, la firma que diseñó el packaging virtual y alimentó el universo estético de HiperAsia, uno de los manuales sónicos más vanguardistas e impredecibles de los que se hayan firmado nunca en España. De este nuevo y breve cancionero nos quedamos con esta Techno Outside, tan triphopera como anfetamínicamente cyberpunk.

NATOR Y WAOR – TERCIOPELO

Al darle al play a Terciopelo parece que estás en una especie de misa negra o de sesión de espiritismo, pero no: estás escuchando a uno de los dúos de rap más controvertidos (por sus letras) y, sin embargo, más exitosos del nuevo rap español. Hablamos de Natos y Waor, quienes tras llenar pabellones en toda España, comienzan a introducirnos en el universo de su nuevo álbum, en donde mantienen el macarrismo pero adhieren altas dosis de oscuridad.

MOLINA MOLINA – FOTONOVELA

Siguiendo la senda de la canción electropop de alta intensidad bailonga, manteniendo puntos comunes con Carlos Berlanga o Ale Sergi, Molina Molina se dejan querer por los acordeones y la imaginería de la telenovela Cristal y el universo del papel cuché en esta Fotonovela que suena a hit inmediato.

LOS SANTOS – 2K14DPG

Ya no se llaman PXXR GVNG, ahora son LOS SANTOS. Siguen siendo los mismos, con otro nombre mucho más legible y un universo sonoro que sigue extremando las facultades del trap callejero sin domesticar, pero jugando con unas bases que redimensionan el universo sonoro del combo barcelonés, disparando en todas direcciones y dejando los gags de siempre: putas, drogas, sexo explícito y ego.

EL CHOJÍN – SOY Y NO SOY

Manteniendo el punto luminoso, enérgico y positivista que El Chojín lleva portando en su repertorio desde hace años, el rapero se deja querer por una base acústica de guitarra folky mientras combate las desigualdades mientras sacude frases como “no soy un hombre, no soy hetero, no soy afro, ni español, ni ateo, no soy lo que ven, soy una mente en pelea: soy un jaleo”.

LEÓN BENAVENTE – SE MUEVE

Ya os lo anunciábamos ayer: León Benavente lo volvían a hacer de una manera muy parecida a cuando sucedieron sus primeros movimientos, cuando tan solo unos meses después de publicar su sorprendente álbum de debut publicaban un EP digital de cuatro canciones. Ahora, lo mismo pero diferente: tres canciones nuevas y una reversión de un tema de su segundo disco en donde siguen explorando las fronteras entre el kraut, en post-punk de aires disco y la síntesis neoindie, como demuestra este nuevo hit.

ESCUELA DE ODIO – MÁQUINAS DE PRODUCCIÓN

Llevan más de veinte años siendo una de las voces más representativas del hardcore-punk más directo, explícito, crítico e intenso del circuito rockero urbano y transgresivo estatal. Ahora, Escuela de Odio regresan con El Espíritu de las Calles, uno de sus álbumes más críticos hasta la fecha, donde reinan canciones como esta Máquinas de producción.

RIOT PROPAGANDA – PLATA O PLOMO

Los que creíais que Los Chikos del Maíz habían echado el cierre definitivamente hace unos meses, cuando se despedían en una gira de despedida hasta nuevo aviso, lo llevabais claro: su unión con Habeas Corpus en esta suerte de ejercicio rap-metalero tan cerca de Rage Against the Machine como de aquella unión entre Boikot, Soziedad Alkohólika y Violadores del Verso, pero de la ¿propaganda? política. La “banda del crimen”, como ellos se llaman a sí mismos, disparan de nuevo con este cancionero que no dejará indiferente a nadie.

DIEGO VASALLO – PIEDRA HELADA

Hace unos meses, una de las mitades de Duncan Dhu volvía a abrir la boca en aquellas Baladas para un autorretrato que veían la luz a través de Subterfuge. Ahora, el donostiarra, con el que hablamos hace bien poco, da un paso más, y nos deja oír esta Piedra Helada tan cerca del sonido de Tom Waits como del de Mark Lanegan, en una suerte de blues canalla que huele a cañerías y a pirotecnia poética y que es una de las dos canciones extra de la reedición del disco.

CHELSEA BOOTS – I HATE DISCOS

Os hablamos de ellos varias veces. De hecho, hoy tendrán su prueba de fuego cuando aterricen en el Teatro Barceló para presentarse en sociedad desde que su nombre comenzó a correr como la pólvora y un secreto a voces en expansión. Para que tengáis una canción más que aprenderos, estrenan esta I Hate Discos con aires a música disco sintética pero sin perder el aire glamrockero de Burning o Marc Bolan.

OLÉ OLÉ – VOY A MIL

Hace unos meses hablábamos con ellos. Y es que aunque haya pasado mucho tiempo, la banda que primero capitaneó Vicky Larraz para luego ser reemplazada por una joven Marta Sánchez regresaba, vistiendo su cancionero con ilustres invitados antes de salir de gira. Ahora, a tan solo unos días de tocar en la Joy Eslava, Olé Olé publica un álbum recopilatorio sin invitados (a excepción de Marta Sánchez, con la que Larraz hace un dueto) ni artificios en donde recorren su cancionero más ilustre.

COSMEN ADELAIDA – CONTRA LA PARED

Van tres años sin nuevo disco de una de las bandas más atractivas del underground madrileño. Hasta ahora, que Cosmen Adelaida comienza a mostrar cómo suena el disco que han grabado hace unos meses con Paco Loco y que da un giro mucho más retrofílico y sintético a un grupo que hasta ahora se había alineado en entornos más propios del rock alternativo de aires noventeros. Esta Contra la pared estimula, despista y sorprende a la vez. Pero es un hit como una casa.

