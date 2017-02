JOAQUÍN SABINA – LÁGRIMAS DE MÁRMOL

Hace unos días el rey del bombín alado negaba todo, incluso ser “el Dylan español” en el primer adelanto de su esperadísimo nuevo disco, que cuenta con la producción musical de Leiva y su inconfundible sello lírico. El segundo adelanto, más en la línea de las canciones de Leiva y Pereza, electrifica más el sonido de un Joaquín Sabina que se acerca al sonido de Tom Petty y que canta cosas como: “dejé de hacerle selfies a mi ombligo cuando el ictus lanzó su globo sonda: me duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda”.

SEN SENRA – MI GENTE

Hace dos años apareció de repente, sin pedir permiso ni haber salido por Malasaña o Gràcia durante los últimos años. Christian Senra es de Vigo, apenas supera los 20 años de edad y en su segundo disco consigue algo inaudito en nuestro circuito: publicar uno de los cancioneros más ambiciosos de los últimos años, conectando el rock garagero marca de la casa con insinuaciones a músicas negras como el r&b, el soul de la Motown o incluso el trap, en un disco producido por Carlangas de Novedades Carminha. Huele a disco del año, señoras y señores. Y esta es la canción que abre este The Art of Self-Destruction.

VEGA & ELVIS COSTELLO – DIO COME TI AMO

La conocimos hace más de una década llorando seguido en una de las primeras ediciones de Operación Triunfo. Vega luego se quitó el sambenito de triunfito y siguió su propio camino, forjándose una identidad de cantautora de amplias miras, con un sonido entre el folk, la indietrónica y el pop alternativo. Ahora, ficha por Subterfuge, juega a ser crooner y canta en italiano junto a Elvis Costello el single adelanto del que será su nuevo disco. Más impredecible imposible.

POLOCK – OH I LOVE YOU

Hace unas semanas nos enterábamos que el combo valenciano había fichado por Sony tras un par de discos editados con Mushroom Pillow. La nueva vida de Papu y compañía ha conseguido perfilar un sonido que no pierde esos riffs geométricos, herencia del indie-rock de The Strokes y compañía, pero incorporando trazas de música de baile moderna, casi disco. La prueba de ello es un nuevo single que es imposible que no te haga mover las caderas del alma.

SOZIEDAD ALKOHÓLIKA – NO OLVIDAMOS, 3 DE MARZO

Es uno de los grupos de hardcore-metal más masivos, representativos y universales de nuestra escena rock. Y también uno de los más perseguidos políticamente. El compromiso del combo vasco no descansa. Y seis años después de su último disco de estudio, cuentan las semanas para la publicación de Sistema Antisocial, el que será su nuevo disco y que incluirá este primer single, dedicado a la muerte de cinco obreros a manos de las fuerzas de seguridad el 3 de marzo de 1976, hace ahora casi 41 años.

KITAI – NEO

Que viene, que viene. Kitai lo petó en la última edición del Sonorama Ribera, conquistando la Plaza del Trigo con una de las actuaciones más salvajes que se recuerdan en aquel emplazamiento y practicando una suerte de neo-rock completamente fuera de cánones en el circuito alternativo. Después de hacer dos salas Sol a reventar, el combo madrileño regresa con Llegan, un single-EP de tres temas con el que invocan el asalto al territorio rock.

CRUDO PIMENTO – PESADILLA RARA

Ni blues ni punk y todo a la vez. Esa curiosa colisión de sonidos de rock clásico con inyecciones embrutecidas de los sonidos más viscerales del rock alternativo, del metal y el punk al hardcore melódico, confinan el sonido de unos Crudo Pimento que ahora nos internan en su particular Pesadilla Rara, adelanto del que será su nuevo disco.

DELAFÉ – LO MÁS BONITO DEL MUNDO (APOLLO VICE & CARLOS BAYONA REMIX)

El año pasado Óscar D’Aniello presentó la nueva vida de Delafé, ya en solitario tras la salida de Helena Miquel, la última superviviente que lo acompañaba desde la época de Facto Delafé y las Flores Azules. El disco La fuerza irresistible se meneó por escenarios y festivales de todo el país, y una de las canciones más celebrada es esta Lo más bonito del mundo que ahora nos presenta remezclada por Apollo Vice y Carlos Bayona (sí, el hermano gemelo del cineasta que lo acompaña a cada entrega de premios).

MAGA – CUANDO NADIE ME ESCRIBA

Los sevillanos siguen deshojando la margarita. En las últimas semanas ya quitaron dos pétalos (Báltico y Por las tardes en el frío de las tiendas), y ahora van a por el tercero, mientras se acerca el día de su regreso discográfico formal: podemos oír una Cuando nadie me escriba que abre el sonido de horizontes pop a arranques más rockeros.

THE GROOVES – TONIGHT (DISCHO CHILLÍO REMIX)

Hace tan solo unos días que The Grooves ponían en circulación R3SET, un debut en el que vestían el proyecto de largo con colaboraciones de la talla de Vinila Von Bismark o Luke Donovan: una suerte de soul que conecta con el sonido vintage y el del indie-rock contemporáneo. Ahora, una nueva vuelta de tuerca a su sonido a unas semanas de presentar el disco en la Moby Dick (el 3 de marzo): una nueva remezcla de Tonight, el tema más disco-pop del álbum y uno de los innegables hitazos del combo.

BELY BASARTE – QUÉ BONITA LA VIDA

Es experta en covers. No, en serio, literalmente: hasta ahora ha publicado dos primeros discos en los que versionaba a artistas como Amy Winehouse, Snow Patrol, Lana Del Rey, Adele, The Weeknd, Extremoduro, Vetusta Morla, Ella Baila Sola o La Fuga, entre otros. Ahora, un nuevo registro que no había explorado hasta ahora: el de Dani Martín. Así lo muestra en su delicada versión de Qué bonita la vida que bien podría sonar de fondo en el programa de Bertín Osborne.

YUNG BEEF & GOTAY ‘EL AUTÉNTIKO’ – TIRANDO EL MONEY

Máquina inagotable de producir y lanzar temas de trap para inundar las listas de YouTube y Spotify, Yung Beef ahora se acerca al puertorriqueño Gotay ‘El Auténtiko’ para, como suele suceder, hablar de putas, culos, dinero y drogas en Tirando el Money, un nuevo hit de trap alatinado.

SOFÍA ELLAR – SEGUNDAS PARTES ENTRE SUICIDAS

En un registro similar al de Amaia Montero, Nena Daconte, Paula Rojo o Conchita, irrumpe una nueva voz femenina con visos de conquistar la radiofórmula más melódica y delicada del circuito. El primer adelanto conquistará a los fans de las artistas antes mencionadas. Y si no, probad escuchar esta Segundas partes entre suicidas.

VIVA SUECIA – HEMOS GANADO TIEMPO

Quien no se haya enterado el año pasado de la existencia de Viva Suecia es que no ha ido a conciertos, no ha leído revistas de música y tendencias o no ha asistido a festivales. Es uno de los últimos grandes triunfos del sello Subterfuge: unos Viva Suecia emparentados con el sonido solemne y épico del indie mainstream de grupos como Supersubmarina o Vetusta Morla, que ahora nos presenta el single adelanto del que será su inminente nuevo material.

VICENTE AMIGO & MIGUEL POVEDA – TIENTOS DEL CANDIL

Muchos años lleva Vicente Amigo sin publicar nuevo material discográfico. Cerca de cuatro, concretamente. Pero ver que regresa no es la única alegría, sino que su primer adelanto es pura raza flamenca: la pureza de su guitarra, asalvajada y perfeccionista a la vez, se funde con la voz de un pasional Miguel Poveda y unas palmas, haciendo de la economía de medios el mejor ritual flamenco.

Los singles del finde