JOAQUÍN SABINA – QUIEN MÁS, QUIEN MENOS

El ubetense sigue soltando perlas, amenazando y adelantando, que es gerundio. Y es que su esperado nuevo disco, gestado a pachas junto a Leiva, sigue exhibiendo esa colisión de la lírica sabinera que genera tantos amantes como detractores, junto al sonido de profundidad americana que el ex Pereza continúa dibujando desde solista. Pero este tercer adelanto, que llega después de Lo niego todo y Lágrimas de mármol, nos devuelve al Sabina de aquellas baladas profundas: slide guitar, textos largos, filosofía barata y zapatos de goma.

SOZIEDAD ALKOHÓLIKA – SIERVO DE DERECHAS

Llevan siendo uno de los grupos más perseguidos por el establishment y los ayuntamientos de derechas desde hace más de una década, antes de que Twitter exista, prácticamente. La banda guipuzcoana es uno de los mayores exponentes del hardcore y el trash-metal estatal y uno de los grupos de mensaje más afilado del circuito rockero estatal. En su nuevo disco, Sistema Antisocial, lo dejan tan claro como en este pelotazo que debería ser un himno del género.

BLAS CANTÓ – IN YOUR BED

Hasta hace unos meses no eran muchos los que lo conocían por su nombre… a menos que fueras fan fatal de la extinta boyband Auryn. Pero Blas Cantó está a punto de ganar la nueva edición de Tu Cara Me Suena, en donde se ha mostrado como un intérprete y un imitador súper versátil; algo que deja claro en este single adelanto del que será su ejercicio en solitario, en donde suena tan cerca de Queen como de Maroon 5 o Robbie Williams.

LOS PUNSETES – ¡VIVA!

Queda una semana para que el combo madrileño se vista de largo por quinta vez con ¡Viva!, del que ahora podemos escuchar el trallazo que da título al redondo: un sonido recto que mantiene la soga a tirones entre el post-punk-indierockero marca de la casa y los textos afilados, cantados por esa autómata insurrecta que es su lideresa Ariadna. Ganas de oírlo todo.

BAREI – I DON’T NEED TO BE YOU

Puede que igual ni te acuerdes de ella; pero hace menos de un año Barei nos estaba representando en Eurovisión con una insulsa pero resultona Say Yes que permitió que, al menos, no quedásemos últimos. Ahora, persiguiendo el patrón sonoro de artistas como Jain o MØ, la madrileña dispara con un hit para conquistar la radiofórmulas.

AMPARANOIA & MACACO – EL CORO DE MI GENTE

Amparo Sánchez decidió hace cerca de una década dar carpetazo al proyecto que la convirtió en una de las grandes musas de los ritmos fusión. Pero una vez pasado el trajín del renombre, la andaluza decidió regresar con Amparanoia, celebrar los veinte años de su debut (El poder de Machín) con una gira y, de paso, publicar nuevo disco, del que ya podemos escuchar este reggae-pop contemporáneo que cuenta con la colaboración de Dani Macaco.

BOMBAI & BEBE – SOLO SI ES CONTIGO

La canción no es nueva, tiene casi dos años. Fue en aquel momento que este single sirvió como banda sonora de una campaña de adopción de animales, con ese ritmillo a lo Jason Mraz tan cerca de Hawaii como de las playas andaluzas. Ahora, con la voz de Bebe como apoyo, la nueva vida de este hit radioformulero se reaprende a sí misma.

NIÑOS MUTANTES – GLACIARES Y VOLCANES

Ya nos lo avisaron con el primer adelanto del que será su décimo álbum: lo nuevo de los Niños Mutantes va a dar carpetazo al sonido que conocíamos de los granadinos. Con la producción de dos miembros de Abraham Boba y César Verdú de León Benavente, es inevitable encontrar similitudes con el sonido de dicha banda o de patrones neorockeros como los de Pasajero. En el nuevo adelanto, se afianza mucho más esa idea.

VEGA – TU VUÒ FÀ L’AMERICANO

Habrá que preguntarle a la cantante cordobesa qué es lo que la ha motivado a grabar un álbum solo de composiciones italianas, pero aquí está Vega, publicando el impredecible e imprevisible Non ho l’età, un cancionero que profundiza de cerca en un icónico repertorio napolitano y en el que colabora Elvis Costello y canta canciones de Franco Battiato o Renato Carosone, entre otros.

VIVA SUECIA – EL NUDO Y LA ESPERANZA

No hay dudas de que el grupo murciano se ha convertido en uno de los últimos fenómenos del posible indie mainstream. Su escalada de público con tan solo un álbum los postula entre muchos entendidos como el próximo grupo a asaltar grandes pabellones y comerle la tostada a varios de los líderes de ahora. Hoy ve la luz Otros principios fundamentales, un nuevo cancionero que veremos si pasa o no el duro examen del segundo disco.

CRUDO PIMENTO – CAIMÁN DE NEGRA BOCA

No es blues, no es technorock, no es post-punk, no es cabaret negro… pero es todo eso. Hablamos del grupo murciano más impredecible del circuito, tan cerca del coro de los muertos como del sonido de Nick Cave & the Bad Seeds o de Tom Waits, como lo demuestra su, hasta ahora, mejor disco, que ve la luz hoy mismo.

LA POMPA JONDA – UN ANDALUZ EN WASHINGTON

Llevan cerca de tres años siendo uno de los secretos a voces de la música fusión más buenrollera del circuito. Razones sobraban para creer que su esperado debut, publicado hace pocos días, puede convertirse en uno de los cancioneros más polifónicos y fiesteros de los festivales más mestizos. Como muestra canciones, como esta.

ZOO – CAP PER AVALL

Hace tres años, el debut de los valencianos revolucionó el panorama mediterráneo de ritmos urbanos. Y es que el colectivo sonoro debutó con un alegato que mezclaba sonidos electrónicos con ritmos mestizos y un afilado fraseo de hip-hop moderno. Ahora, nos dejan oír el primer adelanto del que será su esperado segundo disco.

DEF CON DOS – QUE TÚ NOS PERSIGAS…

No lo iban ni lo podían dejar pasar. El combo madrileño-gallego lleva escudriñándose en mensajes de crítica y justicia social desde su nacimiento hace más de veinte años. Ahora, con todo lo que ha sucedido con la persecución y sentencia a su líder César Strawberry, el single adelanto de lo que será su nuevo material suena más afilado, necesario y morboso que nunca.

DREMEN – CONDENADOS

A medio camino entre las órbitas de electrónica industrial, dubstep, drum’n’bass y hip-hop de aires raggamuffin, el colectivo regresa con un EP de seis canciones que sucede al exitoso debut de hace un par de años que los meneó a base de bien por festivales que van desde el circuito de música electrónica al de rap o el de sonidos fusión.

Los singles del finde