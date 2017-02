LORI MEYERS – UN NUEVO HORIZONTE

Cuatro años son muchos si se trata de un grupo de la actividad frenética de Lori Meyers, uno de los símbolos de esa bisagra que se da entre el circuito indie y el mainstream o comercial. Ahora, juegan fuerte con En la espiral, un disco que ve la luz finalmente hoy y que abre horizontes más experimentales y espirituales, perdiendo en jocosidad y escatología pero manteniendo sus tics melódicos.

LOS PUNSETES – TU PUTO GRUPO

Nadie insulta a sus amigos mejor que Los Punsetes. Ahora, y mientras siguen mostrando píldoras de lo que será ¡VIVA!, que llega tres años después de su cuarta placa, el combo madrileño nos dice que lo que piensa de tu (puto) grupo es “lo que me sale cuando escupo, y cuando escupo no me sale nada bien”.

JOE CREPÚSCULO – UN DEMONIO CON PIEL DE CORDERO

Ya nos llevaba introduciendo en el universo sonoro de Disco Duro desde hace semanas: ya había estrenado cortes como Te voy a pinchar, Es lo que hay o Música para adultos. Ahora, tenemos todo el álbum de Joe Crepúsculo disponible: un álbum de trazo mucho más fino, con momentos especialmente relajados y reflexivos, dando un paso más en la profundidad lírica e invitando a soñar con espacios duales, especialmente bien representados en canciones como Un demonio con piel de cordero que canta a pachas con la chilena Soledad Vélez.

ED IS DEAD – DAYDREAMIN’

Lleva un par de años especialmente activo Edu Ostos con su proyecto Ed is Dead. No solo en 2015 firmó uno de los mejores discos de electrónica estatal del año con aquel Change; para hace unos meses aliarse con Ariadna Castellanos en el exótico e inclasificable [MJU:ZIK]. Ahora, publica un nuevo single de aires neo-house que nos invita bailar a su ritmo todo el fin de semana.

FANGORIA – LO PEOR ES LO MEJOR

Ya nos habían amenazado hace unas semanas Alaska y Nacho Canut: la reedición de las Canciones para robots románticos iban a traer cuatro canciones nuevas, que superan incluso a las de su último álbum, que pasó algo desapercibido si lo comparamos con Cuatricromía. Como ejemplo, canciones como Lo peor es lo mejor, que podemos escuchar ya mismo.

L.A. – LEAVE IT ALL

El mallorquín Luis Albert Segura sigue lanzando píldoras de lo que será su inminente nueva producción discográfica, que llegará dos años después de aquel From the City to the Ocean Side. Y tras lanzar aquella Wind hace unas semanas, ahora llega una Leave It All Behind que sigue sonando tenue y rockera, con una profundidad americana que recupera las mejores facciones de sus mejores discos (Heavenly Hell y Dualize).

NUDOZURDO – VOYEUR AMATEUR

Hace una semana que el combo liderado por Leo Mateos mostró sus primeras uñas. Y lo hizo con una canción que parece llevarlos a su mejor registro, extremando su producción a saturaciones que se debaten entre el post-punk, el kraut y guiños de los mejores cortes de Tara Motor Hembra, el mejor disco de la banda. En marzo publican el que será su primer disco para Mushroom Pillow. Veremos si este salto también es a nivel creativo.

LA PEGATINA – REVULSIU EN EL LABORATORIO SONORO

A medio camino entre la spoken word, el mestizaje post-poético, la pirotecnia fusión y una suerte de diario hablado y musicado, uno de los grupos más importantes del circuito mestizo y rumbero estatal, La Pegatina, se rodea de nombres como los de Rayden, Amparo Sánchez, Rosa Márquez, Roberto Nistal o África Egido, entre otros, para un EP indescriptible e inesperado.

NIÑOS MUTANTES – PURA VIDA

Las cosas han cambiado bastante para el icónico combo granadino. Y más que cambiarán. Su giro rockero comienza a vislumbrarse en el primer adelanto de Diez, un disco producido por Abraham Boba y César Verdú de León Benavente, quienes han dejado una impronta sonora evidente, mucho más kraut, saturada, distorsionada. De ahí que cuando escuchéis a Niños Mutantes os suene más cerca de los últimos Chucho o de Pasajero que del sonido al que nos tenían acostumbrados.

LICHIS – FEBRERO

Hace tres años, el otrora líder de La Cabra Mecánica decidió hacer borrón y cuenta nueva: publicar bajo su álter ego Lichis un primer álbum bajo dicho nombre que lo acercaba más al blues y a la música de género americano que de los gags mestizos y rumberos. Ahora, nos va introduciendo en el universo sonoro de su nuevo disco con una canción-homenaje al mes corriente, en una tónica folk de autor que busca profundidad… y la encuentra.

LUIS BREA Y EL MIEDO – NUEVA GENERACIÓN

Después de dos álbumes en los que Luis Brea comenzó a forjarse una identidad que lo presentan como uno de esos autores underground aptos tanto para los amantes del indie de los ’90 como del rock de autor contemporáneo, decide mirar adelante y cantar a la Nueva generación en el single adelanto de Usted se encuentra aquí, el que será su inminente nuevo álbum.

DVICIO – CASI HUMANOS

Con un riff que recuerda al Every Breath You Take de The Police pero pasada por el filtro de la canción pop radioformulera latina, los españoles Dvicio, posiblemente uno de los grupos de alcance internacional que más ha crecido en los últimos dos años (sus cifras son de escándalo: más de 123 millones de visualizaciones en VEVO, más de 45 millones en Spotify, más de dos millones de seguidores en Facebook, giras por Estados Unidos, Rusia, Latinoamérica o Tailandia), quienes adelantan el primer single del que será su segundo álbum y sucesor del exitoso Justo Ahora.

THE CRAB APPLES – SACHA

Leve, tenue, a caballo entre el dreampop y el indie de autor más etéreo, los jóvenes The Crab Apples ponen en circulación una nueva órbita de la banda, más cerca de la templanza y la calma que del nervio, con insinuasiones que los acercan más a The XX o a Solange que al sonido medio del circuito indierock estatal. Y creednos: eso es bueno, muy bueno.

Los singles del finde