Sinead O’Connor no quiere volver a pasar tiempo con ‘gente blanca’

A Sinead O’Connor se le soltó el patinete hace ya tiempo. En los últimos años tuvo un fallido regreso, una desaparición en la que muchos la daban por muerta y, lo último, una transformación religiosa hacia el Islam que la llevó a ser rebautizada como Shuhada Davitt.

Los comentarios racistas no tardaron en llegar a través de las redes sociales, y la que fuera una de las cantantes más populares de los años ’90 está entrando al trapo a través de Twitter, autodefiniendo sus comentarios como racistas, también.

No fue lo único que dijo la artista irlandesa. Partiendo de ese primer mensaje, aprovechó para mencionar el peligro que representa Donald Trump para todos, su percepción sobre el islamismo y por qué las mujeres “cantarán al diablo para dormir” o la hipocresía en Twitter.

I’m terribly sorry. What I’m about to say is something so racist I never thought my soul could ever feel it. But truly I never wanna spend time with white people again (if that’s what non-muslims are called). Not for one moment, for any reason. They are disgusting.

