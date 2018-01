Una desgarradora reflexión sobre la responsabilidad de ser padres

Una película titulada Sin amor, dirigida por Andrei Zvyaginstev, de nacionalidad rusa y con un metraje de 128 minutos suena, sin duda, a una buena lluvia de plomo. Suena y lo es, no vamos a engañar a nadie. Pero, ¿se puede confeccionar una lluvia de plomo más maravillosa? Difícilmente. Leviatán, si acaso, podría ser la respuesta.

Todo el que empieza a escribir cualquier obra en cualquier formato –novela, cuento, teatro, cine…-, suele escuchar el primer y más valioso consejo que recibirá en toda su carrera: escribe de lo que sepas. [Inciso: el que haya visto El Autor recientemente, recordará a un hilarante Antonio de la Torre repitiendo este mandamiento una y otra vez hasta la saciedad]. Porque es la única manera de imprimir emociones reales a una historia. Porque, aunque la obra vaya de astronautas, sus conflictos cobrarán una verdad y una sensibilidad únicos si nacen de algo que al escritor o a la escritora le pille de cerca.

¿Podrían ser más sinceras películas como Los 400 Golpes o Verano 1993? Y, sin llegar al extremo de lo autobiográfico, ¿podría ser más veraz Sin amor, esta maravillosa lluvia de plomo de la que hablamos, el nuevo trabajo de Andrei Zvyaginstev? No. Pocos retratos de la Rusia contemporánea podrían ser más palpables en sus dimensiones tanto a escala macro como micro. Porque, a sus 53 años, Zvyaginstev, no ha conocido otra cosa que no sea Rusia. No habla otro idioma que no sea ruso. Por eso lo cuenta mejor que nadie. Bueno, por eso y por algunos detalles más.

Una pareja se grita a herir, esto es, se espetan las cosas más duras que encuentran para liberar su rencor y su amargura acumulados durante años en una relación que salió adelante sin amor; más bien por conveniencia. El hijo de esta pareja, un accidente del que los dos se arrepienten, lo oye todo; incluido esto último. Al día siguiente, desaparece. Y en la búsqueda humillante de estos dos padres, acompañados por las parejas con las que tenían intención de rehacer sus vidas, se reflecta el estado de una sociedad entera, desgastada y corrupta, que pierde la noción de emociones tan básicas y candentes como el amor por su insoportable día a día.

Así, el primer agente de policía al que la madre pide auxilio, le confiesa que más le vale acudir al grupo de búsqueda de niños desaparecidos independiente, formado por voluntarios, porque todo lo que depende del Estado cae en saco roto, porque no hay fondos, ni interés, ni ganas. Y así, en esa búsqueda penosa, el padre y la madre se enfrentan de cara al deseo que tanto se habían gritado el uno al otro para herirse mutuamente: que ojalá ese niño desapareciese. Y el drama se mezcla con el thriller –por el suspense que a uno le mantiene en vilo durante los 128 minutos-, el drama íntimo con el drama social, y todos nos vemos un poco ahí.

No es de extrañar que el Ministro de Cultura de la Rusia actual se declarase poco fan de Leviatán, la anterior película del director, que también arrasó en Cannes y que también dibujó un país ahogado en su propia hipocresía y en su propio vodka. Hoy, Sin amor se estrena en España tras cosechar buena cantidad de premios, entre el del Jurado en Cannes, y nominaciones como al Óscar a la Mejor película de habla no inglesa, o al mismo premio en los Globos de Oro y en los BAFTA y en los Independent Spirit.

Los colores de Andrei Zvyaginstev son los gélidos de la tierra gris de su país, y sus historias son unos dramas igual de gélidos y oscuros. Se echa a reír cuando se le pregunta si la historia parte de lo personal. Porque sí que ha vivido la experiencia de la separación o divorcio, pero en más de cuatro ocasiones y con cuatro hijos de diferentes matrimonios. En cualquier caso, está claro que habla de lo que sabe. Y se vale de su maestría con la cámara, tanto en los dinámicos y suntuosos planos que recorren los bosques como en los hieráticos de los interiores. Consigue, como nadie, películas maravillosamente dolorosas.

