Aunque sus estrategias narrativas y los recursos empleados difieran, ver la quinta película del rumano Cristi Puiu me ha recordado a los frescos sobre la familia que Arnaud Desplechin ofreció en Reyes y reina (2004) y en Un cuento de navidad (2008). No tanto por la(s) historia(s) que cuentan sino por una electrizante voluntad de narrar, de hacernos partícipes de los dramas, las pullas y las incertidumbres que afectan a los miembros de una familia, reunida en el interior de un pequeño apartamento para celebrar una especie de ritual de despedida para su patriarca, fallecido cuarenta días atrás. Además, Puiu sabe bien, como Desplechin y como John Ford, cuyas películas recalarán en la Filmoteca de Barcelona durante todo el verano, que toda tragedia contiene en su interior un crisol de pequeñas y grandes comedias.

Debo decir que no había leído ninguna sinopsis de Sieranevada antes de verla, y hasta bien entrada la película no he sabido ni el motivo que reunía a todas esas personas ahí dentro ni las circunstancias concretas que parecían hacer necesario un cierto decoro. En realidad, se podría decir que la película trata sobre unas personas que están esperando para empezar a comer, pero antes de que eso ocurra tienen que ocurrir ciertas cosas. A Puiu no le interesa dirigirnos hacia ningún lugar o hacia ninguna conclusión, sino introducirnos en la vida de esa familia, como si fuéramos un fantasma que, en la primera secuencia del filme, decide subir al coche en el que van Lary (Mimi Branescu) y su esposa Laura (Catalina Moga) para ser testigo de los acontecimientos que rodearán a esa comida.

La cámara de Puiu se paseará dando vueltas, mediante largas tomas y planos secuencia, por esa vivienda en la que las puertas, como si nos halláramos en un escenario, marcarán entradas y salidas cuando algunos personajes necesiten intimidad para hablar de ciertas cosas o no sean invitados a pasar a según qué habitaciones. Pero, lejos de dotar a esta pieza de cámara de un regusto teatral, lo que el cineasta logra es que nos sintamos espectadores del flujo de conversaciones, con sus digresiones e interrupciones, y ese flujo nos permite echar un vistazo, sin que sintamos que nadie nos está señalando nada, a una muestra representativa de lo que podría ser a día de hoy la psique rumana, eso que escrito suena tan tópico: de dónde venimos y adónde vamos y quién demuele nuestras certezas.

Sieranevada