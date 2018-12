El trío glam-garagero que nació de Tinder compone una oda a Superman

Nunca lo hubiéramos imaginado, pero Tinder sirve para algo más que follar a ciegas. Por ejemplo, para formar bandas que pueden llegar a suponer un soplo de aire fresco en el circuito, y aportando una vertiente tan exótica y cosmopolita como salvaje e inmediata.

Si no, que se lo digan a Side Chick, flamante nuevo trío barcelonés que integran la conocida artista alternativa norteamericana Maïa Vidal, el batería venezolano Eduardo Benatar (que formó parte de la banda Luz Verde, nominados a un Grammy Latino) y la compositora catalana Scarlett, y que se conoció entre risas y matches a través de la conocida app para ligar. Otra cosa no sé, pero desde hace unos meses que llevan metiendo ruido del bueno en algunos de los escenarios y festivales más finos del circuito (el BAM y el Sinsal, entre ellos); y ahora ha tocado que ese ruido se traslade a nuestros dispositivos.

De ahí que este combo que se define como “high voltaje garage glam” consiga conectar las finuras armónicas del pop alternativo de autor con la macarrada rockandrollera del glam de los años ’70 y los arranques de la new wave más asalvajada de los ’80. Como muestra, dos botones: el single que presentaron antes de verano (My Love for You), y el que os traemos hoy, este Superman que servirá para que os lo empolléis a lo largo del día y lo podáis cantar a voz en grito en el concierto que ofrecerán esta noche, jueves 13 de diciembre, en la sala Fun House de Madrid .

Side Chick