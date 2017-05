Tiene (casi) el nombre de los micrófonos más conocidos del mundo, los que usaba Michael Jackson para sus grabaciones. De hecho, tiene nombre también de ciudadana rusa. En realidad, Shura, nacida como Aleksandra Lilah Yakunina hace 25 años en la ciudad inglesa de Manchester es más bien la última gran musa de la indietrónica de raíces negroides.

Y sí, esta misma noche podrás verla en directo en Madrid, cuando se suba al escenario del malasañero Teatro Barceló en uno de los conciertos más atractivos de Sound Isidro, compartiendo cartel con Fujiya & Miyagi y para el que todavía quedan entradas.

Y es que la propuesta de esta ruso-británica que iba para futbolista del Manchester City hasta que a los 16 años cambió los botines del deporte rey por las basculaciones sonoras más retromodernas, consigue poner en común los aires new wave y synth-disco con una innegable e impepinable manera de conectar con ritmos indietrónicos y con las nuevas maniobras de esta nueva ola de r&b.

De ahí que no sea raro no solo las nominaciones que recibió sin siquiera debutar en largo hace dos años, sino que en su debut, el exuberante Nothing’s Real, encontremos eco de la Madonna de los años ’80, de Diana Ross o Elton John, pero también de contemporáneos suyos como Blood Orange, Tei Shi, Jessie Ware o Chairlift.

Si no haces click aquí para pillar la entrada y te pierdes uno de los grandes conciertos del Sound Isidro es que o no tienes alma o no tienes ganas de bailar.

Are You Shura?