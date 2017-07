Son jóvenes, son guapos y están frescos: al menos en el sentido que una banda debutante debería tener para conquistar nuevos oídos. Por un lado, dos combos de hermanos que bajo el nombre de The Sherlocks y sin disco aun en el mercado están revolucionando el revival indierockero con grandes esperanzas para creer en ellos como los nuevos reyes de la música británica. Por el otro, unos The Amazons que hace apenas unas semanas publicaban un homónimo debut que está extendiéndose como la pólvora entre los amantes tanto del rock melódico como del grunge o del indie-rock británico más fiero.

En Notodo analizamos las propuestas de dos de los grupos británicos llamados a reinventar el sonido indie después del Bréxit, pero también a conquistar las radios comerciales europeas, reventar las listas de ventas y formar parte de los principales festivales musicales de todo el mundo.

THE SHERLOCKS

Son la primera banda desde los Arctic Monkeys que, sin tener un debut que corra como la espuma, ya lo ha petado en el Leadmill de su Sheffield natal. Ya han teloneado a The Libertines en buena parte de su gira reciente. Este verano tienen algunas citas especialmente simbólicas, presagio de lo que puede llegar a suceder, como las que los llevará por festivales como el FIB de Benicàssim, el Kew the Music de Richmond, el Belladrum Tartan Heart Festival de Inverness o el Leeds y Reading Festival, entre otros. La próxima cita que los llevará a tocar a su ciudad natal no será en un garito: será en el O2 Academy. Repito: no tienen disco, solo siete singles.

El disco llegará el 18 de agosto y se llamará Live for the Moment, título de uno de sus primeros éxitos; pero la realidad es que las balas que están repartiendo a The Sherlocks no son de fogueo, sino que huele a fenómeno de masas. Lo que siete años atrás comenzó como un hobby de dos parejas de hermanos (los Crook y los Davidson) se ha convertido en una de las carreras más prometedoras de todo el Reino Unido: de los primeros ensayos en un garage familiar a dar 1200 conciertos en siete años.

En cuanto a sonido, las comparaciones son odiosas, pero si antes de que trascendiese que Andy Hawkins sería su productor, ya se hablaba de ellos como los nuevos Pigeon Detectives. Ahora, contando con el productor del icónico debut de aquella banda (que regresó hace un año a los escenarios), va a ser difícil quitarles el sambenito.

La realidad es que por muchos puntos en común que The Sherlocks (detectives, también) tengan con otras bandas, lo que tienen no son canciones, sino hits: indie-rock de sota, caballo y rey, que conecta con los aires mod-rocks de The Jam pero también con aquel elixir de la ola de brit-rock de los primeros 2000: no niegan su conexión con el sonido de The Enemy, The Courteneers o The Libertines, entre otros. Saben que no inventan nada, pero su asalto a la conquista del trono de un revival del indie de hace una década se pone en marcha con ellos.

THE AMAZONS

Si el éxito de The Sherlocks es contrastable viendo cómo una banda sin álbum ha conseguido tal friolera de cifras, los números de The Amazons están a la vista: hace apenas un mes se puso en circulación su homónimo álbum debut, y el cuarteto de Reading ya suma las reproducciones de varios de los cortes en millones en Spotify.

Antes de eso, cuatro colegas que desde 2014 llevan dando guitarrazos fieros, descargando un indie-rock más cerca de la facción más rock and rollera de la música británica, conectando más con los Kasabian de sus primeros álbumes, pero proyectando une nueva imaginería para el rock alternativo de corte indie, acercándose no solo a cierta noción del espectáculo marca de Sebastian Bach, sino también a severos guiños al grunge, como sucedió con grupos de aquella ola de indie británico de hace una década como Nine Black Alps o incluso Biffy Clyro.

Lo que comenzó en 2015 con Don’t You Wanna, una especie de maqueta que servía para poner en circulación el nombre de uno de los últimos grandes hypes en los que deberíamos creer, es hoy una realidad que, tras pasar hace unos días por el Glastonbury, tiene confirmada una gira que pasará por festivales de la talla del japonés Fuji Rock, el coreano Valley Rock, el suizo Musikfestwochen, el sarao que MTV liarán en Gibraltar o los festivales británicos hermanos Leeds y Reading.

La prueba está en un repertorio que ya se está agenciando las mejores canciones del año: cortes como In My Mind, Junk Food Forever, Ultraviolet o Black Magic dan el pistoletazo de salida a una suerte de convivencia entre el indie-rock, el grunge melódico y la canción comercial con unas nociones que creíamos extinguido de la faz de la música alternativa.

The Sherlocks vs. The Amazons