Cuando tres años atrás nació She Makes Noise no sólo no había camisetas con mensajes feministas plastificados en camisetas de Inditex, tipificados como “nuevos lemas cool”; sino que nacía un festival con un discurso tan combativo y empoderado como necesario para cambiar el rol que las artistas femeninas acaban jugando el grueso de festivales del circuito: un festival que lleva tres años apostando con fuerza por visibilizar el trabajo de mujeres en el campo de la música electrónica y experimental, dando a luz un festival en movimiento y que no huele a testosterona por los cuatro costados.

Este año, para la tercera edición que volverá a recalar en La Casa Encendida entre los próximos jueves 19 y domingo 22 de octubre, ambos inclusive, el She Makes Noise da un paso adelante; y no sólo nos presentará algunos de los proyectos más vanguardias de la música electrónica contemporánea, todos ellos capitaneados por algunas de las artistas más importantes del mundo, sino que además presentará un ciclo de cine, un taller y una performance audiovisual, articulando un discurso feminista desde el arte más militante, quitándose la caspa de las modas y haciéndole espacio bajo el paraguas del festival a un discurso a medias entre lo político, lo lúdico y lo estético.

En la programación musical destaca especialmente la figura de la artista transexual y activista queer Elysia Crampton, que presentará un trabajo que rinde culto a una heroína indígena que se opuso a los conquistadores españoles a finales del siglo XVIII, y que la artista americana traduce en Demon City, un álbum de techno-dark con trazas de ritmos andinos.

Junto a ella, una noche de propuestas escandinavas como la de las suecas Ectoplasm Girls, a tientas entre la el noise industrial y el after-techno, y Puce Mary, álter ego de la danesa Frederikke Hoffmeier, uno de los popes del beat experimental europeo, repleto de texturas místicas en su enclave sonoro; y otra dedicada a la expansión de la world music al territorio de la música electrónica de vanguardia: allí desfilarán el beat global de la lisboeta Nídia, con trazas de kuduro, batida o kizomba; la colisión de ritmos neoafricanistas con trazas de música doom y sonidos industriales de Nkisi; y las atmósferas drónicas, entre el jazz y la música incidental más cosmopolita, con la tunecina Deena Abdelwahed.

Además de estas citas con femme beat más experimental, este año el ruido mutará en diferentes formas: Raquel Meyers presentará una performance con una computadora Commodore 64 como protagonista que se centrará en “el brutalismo y la simplicidad de los caracteres de texto como lenguaje”; asistiremos a un taller sobre mecanografía expandida, o KYBDslöjdpodremos; y disfrutaremos de un ciclo de cine.

Allí veremos títulos como The Fits (un film sobre la búsqueda de identidad de una niña de once años que se debate entre seguir practicando boxeo o apuntarse a danza), By the Time It Gets Dark (un film que en origen sería un documental sobre una masacre en la Universidad de Bankok hace cuarenta años que acabó convirtiéndose en una reflexión sobre el amor y el compromiso político) y una jornada con tres cortometrajes que buscarán visibilizar problemáticas silenciadas por los discursos de la opinión pública.

Entérate de horarios, precio de entradas y formas de adquirirlas en la web de La Casa Encendida.

Programación

19 y 20.10: KYBDslöjd. Mecanografía expandida (taller)

19.10: Elysia Crampton (concierto)

20.10: The Fits, de Anna Rose Holmer (proyección)

20.10: Nídia + Nkisi + Deena Abdelwahed

21.10: If You can’t see my mirrors, I can’t see you + Sol Negro + Kbela (proyección)

21.10: Ectoplasm Girls + Puce Mary (concierto)

22.10: Raquel Meyers: Keys of Fury (performance)

22.10: By the Time It Gets Dark, de Anocha Suwichakornpong (proyección)

