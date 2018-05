Convengamos que no son demasiadas las portadas de discos que no llevan ni el título ni el nombre del artista en la misma; pero haberlos, haylos. Por eso, se ha creado una curiosa alianza entre Google Cloud Vision API y Spotify para crear Record Player, algo así como “el Shazam de las portadas”.

Es fácil: con hacerle una foto a la portada en cuestión y compartirla en la app, inmediatamente te dirá de qué disco se trata, siempre y cuando esa portada esté indexada entre los discos que hay en la plataforma. Además, en cuanto la app identifique de qué disco se trata, te llevará directamente a él para que puedas escucharlo.

Esta aplicación será bastante útil para aquellos que os pasáis horas en tiendas de segunda mano, ferias de discos o mercadillos, e igual deis con la portada de un álbum que os llama la atención, pero queréis escuchar antes de soltar los euros.

Newest experiment made with @glitch, @Spotify and @googlecloud, a record player with computer vision: https://t.co/fhQsEruCoF pic.twitter.com/z54s9GIbYc

— Patrick Weaver (@patrickweave_r) 2 de mayo de 2018