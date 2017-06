Lleva tres décadas de carrera siendo la artista femenina de country con mayores ventas de la historia. No es un mal currículum para empezar, pero llama la atención que Shania Twain lleve quince años sin publicar un álbum de estudio nuevo, con canciones inéditas, más allá del directo en Las Vegas que publicó hace un par de años. Pues ahora la canadiense está de regreso.

Y es que a partir de hoy podemos escuchar su primera canción en tres lustros, una Life’s About to Get Good que vuelve a incidir en esa modernización del género country que ya prodigaba en algunos de sus más grandes éxitos, como las universales Man! I Feel Like a Woman! o You’re Still the One, entre otras; pero pasados por un filtro mucho más contemporáneo, sonando a un curioso cruce entre la Miley Cyrus más hija de su padre (el cantante de country Billy Ray Cyrus) y The Corrs.

Para el que será su esperado y difícil nuevo disco, que se titulará Shania NOW, la artista ha asumido por primera vez rol de compositora y co-productora artística, además de, presumiblemente, estrenar nueva cara. El disco contendrá 16 nuevas canciones y tendrá el difícil empleo de intentar superar las cifras de Up!, su disco anterior, con el que consiguió 11 discos de platino (aunque la coyuntura de la industria discográfica era bastante distinta).

El renacer de Shania