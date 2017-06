No engañamos a nadie si decimos que Shakira lleva años con la pólvora mojada. De unos años a esta parte, los únicos grandes aciertos de la colombiana fue el decir que sí a algunas colaboraciones de éxito; o en su defecto, hacer algo especialmente visible como para que pueda levantar algo de polvareda mediática.

Si bien Shakira es experta en llegar tarde a todo (en los ’90 llegó tarde -pero bien, gracias al repertorio de lujo de ¿Dónde están los ladrones?– a ser “la Alanis Morissette latina”; con su directo llegó tarde al revival rockero con su versión de Back in Black, años después de la del I Love Rock and Roll de Britney Spears; con Fijación oral en los 2000 llegó tarde a adjuntarse a la ola de reggaetón) en El Dorado extrema sus facultades como artista perezosa, tardía, en diferido, a destiempo. Nosotros te decimos por qué a pesar de seguir estando en boca de todos y de tener varios éxitos radiándose en la actualidad, ha vuelto a llegar tarde… y esta vez, además, MAL.

TARDE AL REGGAETÓN

¿Otra vez? Ya había llegado tarde con La Tortura y Hips Don’t Lie, varios años después de que el reggaetón dejara para la posteridad los grandes clásicos del género. Pero por entonces tenía su mérito que una artista de pop, asociada durante sus primeros años más al pop-rock de autor que a la canción latina, se acercase en sus principales singles a músicas como el reggaetón o incluso a la música africana.

Ahora, sus insinuaciones al reggaetón llegan tarde otra vez al renacer del reggaetón, pero vaya y pase. El problema es que lo hace con una baja intensidad que es difícil que penetren sus canciones como nuevos clásicos: ese intento por ser una especie de Justin Bieber o Major Lazer latina de When a Woman (en el que tira de The Arcade como productores tras trabajar estos con Iggy Azalea o Rita Ora previamente) o What We Said; o ese plagio colaborativo a su compatriota Nicky Jam que firman juntos en Perro Fiel (la melodía es prácticamente la misma de El Perdón, una de las canciones del verano de 2015), solo consiguen demostrar que el oportunismo no es un buen aliado cuando no trae una revolución consigo.

Apenas se salvan la Chantaje que eleva a una nueva dimensión Maluma, uno de los nuevos reyes del género, que prácticamente todo lo que toca lo convierte en éxito; y parcialmente, y más por repetición que por inspiración, una Me enamoré que nos lleva taladrando el cerebelo desde hace meses.

TARDE AL HOMENAJE A SU PAREJA

No sabemos si Gerard Piqué le recriminaría a Shakira que por qué no le había compuesto una canción a él. O al menos por qué no una tan explícita como la que sí le había escrito hace ya más de quince años a su por entonces pareja, Antonio De la Rúa, por entonces hijo del presidente argentino del corralito y de su espantada en helicóptero desde la Casa Rosada en mitad de su mandato presidencial.

Aquella Suerte fue uno de los primeros grandes éxitos internacionales de Shakira: una canción que entremezclaba la herencia pop-rock de autor pero en la que se animaba a hacer una versión en inglés (Whenever, Wherever) que sería su primer gran pelotazo en el Billboard estadounidense.

Ahora tenemos Me enamoré, una canción con una letra bastante menos inspirada que aquella, perdiendo prácticamente toda la química lírica que un día tuvo Shakira (en aquella histórica trilogía que redimensionó su carrera: Pies descalzos, ¿Dónde están los ladrones? y Servicio de lavandería): “contigo yo tendría diez hijos / empecemos por un par / solamente te lo digo / por si quieres practicar” o “mira qué cosa bonita / qué boca más redondita / me gusta esa barbita” o “un mojito, dos mojitos / mira qué ojitos bonitos / me quedo otro ratito”.

No vamos a negar lo pegadizo de su estribillo, ni la insistencia desde los circuitos mediáticos comerciales para que la canción que abre el disco sea el nuevo hit de Shakira y, de alguna manera, una de las que oposite a canción del verano. Pero tampoco hay que negar el carácter descartable, perecedero y cuasi adolescente que se marca una compositora de éxito contrastado y que firmó algunas de las mejores canciones de pop latino de los últimos treinta años.

TARDE AL TRAP

“Oye, ¿qué es eso que hacen Drake, Future y esos nuevos raperos que está sonando en la radio y de lo que todo el mundo habla”

“Trap”

“Ah, pues hice una canción. Metámosle unos filtros de post-producción, llamemos a Maluma para que me acompañe y la metemos en el disco”

“¿Maluma? ¿Otra vez? Pero si ya canta en ‘Chantaje'”

“Da igual. Me cae bien, es joven y es guapo. A las chicas les va a gustar”

“¿Y cómo la llamamos?”

“Pues si es un trap, llamémosla ‘Trap’, ¿no?”

No, Shakira. No hay nada que te aleje más de tu exploración en un género que tratar a esa canción como algo exótico, como si estuvieras revolucionando la mecánica del pop de masas, como si estuvieras inventando algo. No hay nada que te aleje más del trap que marcar tú misma una distancia con dicho género. No hay nada más oportunista que acercarte con distancia, miedo y titubeos a un género que se desplaza con seguridad y referentes de peso desde hace tres o cuatro años por los circuitos tanto comerciales como alternativos de todo el mundo.

Casi que la versión trapera del himno del Partido Popular sonaría más contemporánea y creíble que tu primera incursión en el género.

RECOPILANDO ÉXITOS AJENOS

Esto sí que funciona. A falta de pan, buenas son tortas. Y Shakira tenía varias tortas a las que había puesto sirope el último año largo: había cantado con Carlos Vives su éxito La Bicicleta; había cantado con Prince Royce su éxito bachatero Deja vu; había aprovechado el tirón de Maluma en plena promoción de su Pretty Boy, Dirty Boy para firmar a medias Chantaje.

Ahora, todas ellas forman parte del repertorio de El Dorado, un álbum que se debate entre el “grandes éxitos de lo que he grabado en los últimos dos años” y un refrito de intentos por llegar pronto y bien a las cosas y encontrarte llegando tarde y mal.

Apenas en las íntimas y descarnadas Nada y Toneladas o en Amarillo es donde vemos a una Shakira reconciliándose con la de su mejor época, aquella que la coronó como una de las compositoras más versátiles del pop-rock latino de finales de los ’90 y principios de siglo, que una vez conquistada la radio comercial norteamericana decidió dejar a un costado su perfil de compositora y darse al perreo y la canción de usar y tirar.

Aún queda esperanza: en Shakira está querer seguir yendo a rebufo de los reclamos de la maquinaria comercial occidental; o si reconciliarse con su mejor versión. En Nada canta: “no sirve de nada llegar aún más lejos, ni toda la fama ni todo el dinero”. Demuéstranoslo.

Shakira