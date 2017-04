Irán fue uno de los primeros países en el Medio Oriente que permitió que las mujeres estudiaran y desde la Revolución Islámica en 1979, las ha alentado a matricularse en la universidad. Las mujeres iraníes pueden conducir coches, montar negocios y vivir una vida prácticamente normal. No suena mal, ¿no? Ahora bajemos de nuevo a la realidad. Las mujeres iraníes pueden hacer todo esto siempre y cuando sea en el recinto cerrado de su casa. Una de las últimas medidas del anterior gobierno fue restringir su acceso a ochenta carreras, a una lista de carreras limitadas que se imparten en treinta universidades. En la vida pública, la separación de sexos es evidente, el velo es obligatorio en la calle. Hay segregación en autobuses, en playas, en piscinas, en celebraciones. La mujer valía hasta hace nada, por ley, exactamente la mitad que un hombre.

El Código Civil dicta que el jefe de familia sea siempre el hombre, mientras da alas a la subjetividad masculina en temas sensibles: “El marido puede prohibir a la esposa el ejercicio de cualquier profesión o trabajo que vaya contra los intereses de la familia o de su dignidad, o de la de su esposa”. La esposa necesita así del permiso de su marido para viajar y realizar todo tipo de trámites. Cierto es que si padres, hermanos o maridos se lo permiten, una mujer también puede tener una vida casi normal, y esto pasa bastante a menudo. La familia sustituye al Estado en la regulación de la relación entre sexos. Si bien hay muchísimos hombres en Irán que se suben al carro de la igualdad de género (hace poco los hombres llenaron las redes sociales con fotos en las que se pusieron el velo como respuesta al humillante hijab forzado), que esta se lleve a cabo o no sigue estando en manos de ellos, pues la ley pone a las mujeres a merced de maridos celosos sostenidos por normas trogloditas que siguen vigentes gracias a un órgano ultraconservador como es el Consejo de Guardianes.

Protestas anti-hijab, chicas con ropa informal y moderna, labios pintados de rojo, leggins y el velo puesto de manera testimonial enseñando parte del pelo como provocación, son los desafíos simbólicos a las normas impuestas por el régimen islamista que pueden verse por las calles de Teherán y otras grandes ciudades iraníes. No es de extrañar que esta tesitura social haya sido un hervidero para que toda una generación de mujeres artistas dieran sus mejores frutos: desde los cómics autobiográficos de Marjane Satrapi o la cineasta Ida Panahandeh hasta la página de denuncia My Stealthy Freedom, puesta en marcha por la periodista Masih Alinejad, pasando como no, por la obra de la fotógrafa Shadi Ghadirian, cuya retrospectiva Como todos los días podrá verse hasta el 1 de mayo en la Sala de Exposiciones San Benito de Valladolid.

Ghadirian lleva desde 1998 retratando un tema concreto: la identidad de la mujer iraní y las contradicciones que esta experimenta en la vida cotidiana en un país en el que islamismo y modernidad conviven en una extravagante confusión. En todas sus fotografías, las mujeres retratadas tienen velo, aun cuando no es el elemento sobre el que pretende centrar la atención. Esa mezcla entre tradición y modernidad se materializa en obras como la mítica pieza de la chica en hijab en actitud gansta con el radio-cassette de los años ochenta, o su primera serie Qajar, en la que muestra mujeres fotografiadas en un estudio cuya decoración y vestimenta emulaba la de la época de esta dinastía en el siglo XIX e incluye elementos propios de la vida moderna, como latas de gaseosa, reproductores de música, gafas de sol, etc.

Imágenes que representan la lucha entre pasado y el presente, pero sobre todo a una mujer entre dos eras, confundida y que no está conectada a los objetos que posee. Ghadirian ha traspasado fronteras por representar a las mujeres iraníes que contrastan con el modo en que las retratan los medios de comunicación occidentales. Por eso huye de nuestro tradicional concepto de retrato y representa a la mujer iraní en todos sus aspectos, usando el humor para mandar un mensaje sutil y poderoso focalizado en los aspectos sociales e históricos de su país, pero con un eco que va mucho más allá de sus fronteras. Y aunque le queda aún mucho por decir, queda claro que sus fotos son la voz de todas las otras mujeres que viven en Irán, mujeres a las que se censura, que son presa de una rutina diaria y repetitiva (de ahí el título de la muestra) en un lugar donde tienen que fabricar sus propias alas para volar.

Shadi Ghadirian