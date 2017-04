Después de un par de álbumes largos que los han llevado por escenarios y festivales de todo el país, con esa curiosa colisión de punk-pop y frenético indie-rock tan cerca de Molotov como de The Hives, los Sexy Zebras comienzan a adentrarnos en el universo del que será su tercer álbum largo, dos años después de Hola, somos los putos Sexy Zebras, tiempo en el que aprovecharon para publicar un EP con colaboraciones internacionales (The Culeras K-Caras Wey Barbecue) y un directo grabado en el Audiotree.

La canción se titula Yeah, y hace tan solo unas horas han puesto en circulación el videoclip, animado por Diego Porral y dirigido por Ismael Souissi a partir de una idea de la propia banda, que en las próximas semanas se meneará por escenarios tan diversos en lo que a circuito refiere como el FIV, el ViñaRock, el Mallorca Live, el MontgoRock, el Interestelar, el Red Pier Fest, el Mad Cool, el Tsunami Festival, el Arenal Sound o el Sonorama Ribera.

Si no los ves en directo esta primavera-verano no será porque no quieras, sino porque no te has quitado el pijama.

Zebras animadas