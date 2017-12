En 1998, los mallorquines Sexy Sadie aún eran jóvenes, pero no inexpertos: habían publicado dos álbumes, y el segundo, Onion Soup, incluso tuvo una versión híbrida entre pop y electrónica en esa reversión de remezclas realizada por Big Toxic. Pero sería 1998 el año no sólo que Francia ganaba su primer Mundial de fútbol, sino que la banda liderada por Jaime García Soriano publicase el que se considera como el álbum más indispensable, el que desarrolla el registro más amplio de Sexy Sadie en toda su carrera.

Nos referimos a It’s Beautiful, It’s Love, que, mirad por dónde, dentro de unos meses cumple sus primeros veinte años de historia. Y en un ejercicio de nostalgia pero también de culto y pleitesía a uno de los discos fundamentales no sólo de la banda sino también del sonido alternativo de los años ’90, Sexy Sadie revestirán aquel cancionero, y podremos volver a corear a grito pelado melodías como las de A Brand New World o Days of Love.

De momento sólo se sabe que estarán en la nueva edición del Mallorca Live Festival de su ciudad natal, que se celebrará los próximos 11 y 12 de mayo; pero desde su sello, Subterfuge, prometen que no será la única fecha (ni el único festival, se deja entrever) en el que estarán presentes el próximo año.

Hermoso amor de regreso