¿Te has visto ya todas las series de romanos, vikingos, viajeros y monarcas que te recomendamos en nuestro último post? ¿La mugre, las túnicas y las espadas de siete kilos no encajan exactamente con tus gustos? ¿Echaste de menos algo de fantasía? No te preocupes, porque la segunda entrega de nuestro maratón de series históricas podría ser para ti.

En él vamos a revisar las numerosas producciones que han florecido estos años para retratar los últimos siglos de la Humanidad en la Tierra. Hoy nos toca hablar de piratas, del nacimiento de la nación americana, de mafiosos, médicos, nobles, científicos y soldados en tiempos de guerra y, por supuesto, de viajeros temporales. A ver qué le parece todo esto a tu familia durante la hora de la siesta.

El Nuevo Mundo

El descubrimiento del continente americano abre un melón de aventuras completamente nuevas y diferentes de las que se podían vivir en la vieja Europa. El colonialismo primero, el nacimiento de nuevas naciones y la conquista de derechos y de los inmensos territorios del continente son una fuente inagotable de historias.

La primera que creemos que merece la pena destacarse es Black Sails (Starz, 2014-2017, 38 episodios en 4 temporadas), que finalizó su emisión de la mejor de las formas posibles hace tan solo un par de meses. Creada por Jonathan E. Steinberg, Black Sails se planteó como una precuela de la inmortal novela de aventuras La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, en la que se relatara el origen de dicho botín y la procedencia de algunos de los protagonistas de la novela, como John Long Silver, Billy Bones o el capitán Flint, al cual solo se menciona en la novela, puesto que para cuando ésta se desarrolla él ya ha muerto. Pero gracias a unos guiones ricos, a unos actores claramente comprometidos con sus personajes y a una producción artística impecable, Black Sails acabó siendo mucho más.

La acción se desarrolla en 1715, plena edad de oro de la piratería, en torno a Nassau, la capital de las Bahamas, que en aquél momento era el epicentro caribeño de la piratería. Mezclando a muchos piratas que existieron realmente, como Jack Rackham (también conocido como Calico Jack por su colorido atuendo), su amante, Anne Bonny (probablemente uno de los personajes femeninos más fascinantes de la tele últimamente), Charles Vane o Barbanegra; con los protagonistas de la novela.

La piratería, las primeras revueltas de esclavos y la metrópolis inglesa, que comienza a ver cómo sus dominios de ultramar van exigiendo cada vez más y más autonomía; chocan entre espectaculares batallas navales (la del último episodio acelera un poquito el pulso), constantes duelos a espada, abundantes escenas de sexo, la siempre inolvidable música de Bear McCeary y, sobre todo, unos personajes dibujados al milímetro, complejos, humanos e hipnóticos. Es una serie a la que le cuesta un poco arrancar pero que, a partir de su segunda temporada, se convierte en una adicción inapelable. Además, tiene una de las entradillas más cañeras de la tele moderna. Puedes disfrutarla completa en Netflix.

El siguiente paso es, naturalmente, los relatos sobre el nacimiento y la forja de la nación estadounidense. Sin duda la que se lleva la palma en este apartado es John Adams (HBO, 2008, 1 temporada de 7 episodios), basada en el libro homónimo de David McCullough. John Adams está considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Fue el primer vicepresidente y el segundo presidente de dicha nación, y uno de los principales líderes del movimiento independentista.

La serie recorre su carrera, desde que era un entregado abogado en Boston, hasta su fallecimiento, el 4 de julio de 1826, en el 50 aniversario de la Declaración de Independencia. Producida por Tom Hanks, John Adams arrasó en la categoría de miniserie tanto en los Emmy como en los Globos de Oro de 2008. La puedes ver completa en HBO España.

Antes de que HBO viajara al distópico Oeste de Westworld, firmó el que pasa por ser el mejor western de la tele. Deadwood (HBO, 2004-2006, 36 episodios en 3 temporadas) retrata con toda su mugrienta crudeza la vida en el pueblo que le da nombre, en Dakota del Sur, en la década de 1870. La localidad existe y existió realmente, y se utilizaron registros periodísticos de la época para construir la trama aunque tanto ésta como muchos de los personajes incorporan grandes dosis de ficción. La formación y asentamiento de la civilización en territorios recién colonizados, con toda la violencia, corrupción y dilemas éticos que ello implica, es el tema central de la serie.

Con guiones e interpretaciones cuidadísimas, se llevó ocho premios Emmy. Parece ser que HBO está intentando relanzarla en estos momentos, pero no es una noticia confirmada. En España puede verse a través de Movistar+.

Con un tono y temática similares, aunque sin la extraordinaria recepción crítica de Deadwood, los amantes del western también sabrán disfrutar de Hell On Wheels (AMC, 2011-2016, 57 episodios en 5 temporadas). Un drama ambientado en la construcción de la primera vía ferroviaria transcontinental de los Estados Unidos (1865-1869), justo después de la Guerra de Secesión. El alcoholismo, el Oeste de los Estados Unidos, aún casi virgen, la descastada mano de obra del ferrocarril y el circo de personajes que la acompañan invitan más al entretenimiento puro que a la reflexión. Aunque esta serie se emitió en Antena 3, no parece que haya una forma legal de verla en España.

Los albores de la modernidad

Y saltamos, de golpe, a los primeros compases del siglo XX, que definen de manera inevitable el mundo actual. La primera serie a destacar en este contexto es The Knick (Cinemax, 2014-2015, 20 episodios en 2 temporadas), una prestigiosa producción que contaba con Steven Soderbergh en la dirección y con un Clive Owen excelso al frente del reparto. Si los nombres no fueran suficiente atractivo de por sí, la trama tiene tela: retrata las vidas personales y profesionales de los trabajadores del hospital Knickerbocker de Nueva York alrededor del año 1900.

Una época de efervescencia absoluta en el campo de la medicina, en la que se sentaron muchas de las bases de su práctica moderna. El descarnado y sanguinolento (The Knick no es apta para aversivos, con vívidas escenas de intervenciones médicas en casi todos sus episodios) retrato del Nueva York de principios de siglo, racista, clasista y misógino, abarca también la drogadicción y la investigación científica como sus temas principales. Tras una primera temporada magnífica, la segunda decae notablemente al perder precisión en el dibujo de sus personajes. Puedes verla completa (ya terminó) en HBO España.

No podía faltar en nuestra lista Downton Abbey (ITV, 2010-2015, 52 episodios en 6 temporadas), la serie que tu madre siempre te dice que tienes que ver pero que te da una pereza infinita. Pues espabila: la tienes que ver. Ambientada en el Yorkshire rural entre 1912 y 1926, el drama coral de Julian Fellowes es una de las mejores piezas televisivas de nuestro tiempo. La trama arranca cuando la noble familia Crawley, recibe la noticia de que su único heredero varón ha desaparecido en el hundimiento del Titanic.

Con otros dramas británicos de época bien conocidos, como Arriba y Abajo o Retorno a Brideshead como claras referencias, Downton Abbey supo retratar, a través de los ojos de la privilegiada familia y, por supuesto, del nutrido cuerpo de servicio que puebla su residencia (la Downton Abbey del título, que existe realmente y se encuentra cerca de Oxford), la I Guerra Mundial, la pandemia de gripe española, la independencia de Irlanda o el sufragismo. Todo ello reflexionando sobre la posibilidad de readaptar a la modernidad unos tiempos y unos valores de familia y clase que se encontraban en claro declive (aunque evitando mostrar su hundimiento absoluto tras el Crack del 29).

Con unas interpretaciones de infarto, unos personajes llenos de capas y con unas evoluciones memorables, una dirección artística y una fotografía cuidada hasta el último detalle, Downton Abbey es tan imprescindible como te dice tu madre. Y encima es bonita. Y sale Maggie Smith. Puedes verla entera en Netflix, en Movistar+ y en Amazon Prime Video.

Y, hablando de la Inglaterra post I Guerra Mundial, Peaky Blinders (BBC, 2013-actualidad, 18 episodios en 3 temporadas, renovada por dos más) es otra de las series británicas de moda. Los Peaky Blinders era una pandilla mafiosa que campó por Birmingham entre el el final del siglo XIX principios del XX. Recibían este nombre por las cuchillas de afeitar que escondían en los pliegues de sus gorras y que no dudaban en utilizar sin previo aviso.

La serie retrata las andanzas de Chester Campbell, un detective enviado por el propio Winston Churchill, para desarticular la banda. Violencia, mafias familiares, todos los acentos posibles con los que se puede hablar la lengua inglesa y enormes dosis de carisma que puedes seguir a través de Netflix.

Y por si no tienes suficiente violencia, siempre puedes recurrir a Boardwalk Empire (HBO, 2010-2014, 56 episodios en 5 temporadas), una de las series que mejor funcionaron hace unos años, con Martin Scorsese como padrino y un Steve Buscemi al frente del reparto que nunca estuvo menos que excelente.

El show se desarrolla en Atlantic City, durante la Ley Seca (entre los años 20 y 30). El protagonista, Nucky Thomson, es un personaje ficticio (aunque está basado en alguien que sí existió realmente, Enoch L. Johnson), pero interacciona constantemente con personajes y hechos históricos. Cuenta, por supuesto, todas las dinámicas mediante las cuales la mafia (en connivencia con ramas de la política), traficaba con alcohol de dudosa calidad y procedencia.

Boardwalk Empire funcionó por los mismos motivos por los que lo hace la gran parte del cine sobre mafia: estaba plagada de personajes malvados y violentos, pero con un inmenso número de capas y motivaciones. Además, la ambientación es excelente. Está completa en HBO España.

La Segunda Guerra Mundial

Y llegamos a uno de los acontecimientos más cruciales del siglo XX que, por la espectacularidad de sus batallas, ha sido patrimonio, mayoritariamente, del cine, aunque hay excepciones. Las más obvias son Band Of Brothers (HBO, 2001, 1 temporada de 10 episodios) y The Pacific (HBO, 2010, 1 temporada de 10 episodios), ambas producidas por Steven Spielberg y Tom Hanks.

La primera relata la historia de una de las compañías de paracaidistas del ejército de los Estados Unidos, desde su entrenamiento en suelo americano hasta su intervención en la guerra en Europa. La segunda emplea un planteamiento similar, pero sigue las andanzas de tres marines a través de las batallas de Guadalcanal, Cape Gloucester, Peleliu y Okinawa. Como toda buena película bélica, la camaradería y la amistad se muestran como principal fortaleza del pelotón en las situaciones más adversas.

Band Of Brothers tuvo la extraña y mala fortuna de estrenarse tan solo dos días antes de los atentados del 11 de septiembre, lo cual afectó gravemente a sus datos de audiencia. Aún así ambas se hicieron con varios premios, entre ellos el Emmy a la mejor miniserie de sus respectivos años. Puedes ver tanto una como la otra en HBO España.

Pero, como no todo puede ser Spielberg, las series sobre la IIGM suelen limitarse a historias paralelas a ésta, que no requieren un despliegue de medios tan elaborado. Sin duda la más destacable es The Heavy Water War (NRK, 2015, 1 temporada de 6 episodios), una impecable coproducción noruega, danesa y británica sobre las operaciones Freshman y Gunnerside, mediante las cuales la inteligencia británica paralizó el proyecto de la bomba atómica alemana al sabotear la planta de Norsk Hydro de Vemork (Noruega) que era, por entonces, la primera instalación comercial capaz de producir agua deuterada como consecuencia de la fabricación de fertilizantes.

El agua deuterada (o agua pesada, puesto que sus moléculas tienen una elevada concentración de Deuterio, un isótopo pesado del Hidrógeno) era crucial para, al menos, un de los proyectos nucleares alemanes, puesto que se calculaba que sería un buen candidato para moderar la energía de los neutrones resultantes de la fisión nuclear. Dicen los estudiosos del asunto que la fidelidad histórica de la serie es elevada, excepto cuando representa, con excesiva indulgencia, a Werner Heisenberg, uno de los padres de la Mecánica Cuántica, que estuvo directamente involucrado en el proyecto nuclear nazi. Puedes verla (doblada al español) en Netflix.

Con un planteamiento similar pero un espíritu muy distinto podría recomendarse (con la boca pequeña) Manhattan (WGN, 2014-2015, 23 episodios en 2 temporadas), que relata las vidas, envidias, inquietudes, paranoias y maldades de los científicos del Proyecto Manhattan que entre 1942 y 1945 se embarcaron, en una instalación ultrasecreta de Los Álamos (Nuevo México), en una carrera contrarreloj por la construcción de la primera bomba atómica. La idea no es mala, pero ni la fidelidad histórica ni el desarrollo de los personajes acompañan, y el resultado huele a americanada con ganas de maquillar una historia truculenta y con menos gloria científica de la que los estadounidenses llevan 60 años vendiéndonos. Se puede ver completa en Movistar+.

Aunque se desarrolla en los años 50, The Bletchley Circle (ITV, 2012-2014, 7 episodios en 2 temporadas) homenajea directamente a las (excesivamente olvidadas) mujeres que trabajaron en Bletchley Park (Milton Keynes, Inglaterra). La historia de Bletchley Park solamente ha sido desvelada para el gran público en las últimas décadas, puesto que fue considerada información confidencial hasta 1974, y las personas involucradas en el proyecto no obtuvieron conmemoraciones o reconocimientos oficiales hasta 2009.

Es en este rincón apartado de Inglaterra donde matemáticos, lingüistas, programadores incipientes o, sencillamente, personas con habilidad para reconocer patrones, decodificaron los mensajes secretos de la inteligencia alemana para los británicos. La serie retrata las vidas de cuatro de estas mujeres, atrapadas en existencias anodinas tras la guerra, sin poder contar a nadie su contribución a ésta. Es un relato ameno y delicioso, así como un homenaje necesario que se puede ver completo en Netflix.

Viajes en el tiempo

No podemos acabar este post sin dedicar unas líneas a los viajeros temporales, testigos de numerosas épocas, ya sean pasadas o futuras. Si bien Doctor Who (BBC, 1963-1989 y 2005 – actualidad, 839 episodios en 36 temporadas) es el viajero temporal por excelencia (más de 50 años llevan él y su T.A.R.D.I.S. llenando las pantallas británicas de imaginación y aventura), la fidelidad histórica nunca ha sido su fuerte. Mucho más cuidada está, eso sí, en una de sus más dignas herederas: El Ministerio del Tiempo (RTVE, 2015 – actualidad, 34 episodios en 3 temporadas).

La creación de Pablo y Javier Olivares lleva más de dos años siendo uno de los shows más prestigiosos de la tele patria, lo es, en gran parte, gracias al esmero con el que ficción e Historia se dan la mano en sus tramas. Son ya numerosas las historias de profesores de escuela que están empleando las aventuras de Amelia, Julián, Pacino y Alonso para despertar el interés de sus alumnos por la Historia de España, desde El Cid hasta la Generación del 27, pasando por varios de los genios de las artes y las letras nacionales, como Lorca, Picasso, Goya o Lope de Vega. Si aún no la has visto, puedes ponerte al día en Netflix o en Televisión Española.

Y, por supuesto, Outlander (Starz, 2014 – actualidad, 29 episodios en 2 temporadas, renovada por una más), el drama romántico que tiene enamoradas a las féminas de medio mundo y que, lo creas o no, es tan bueno como dicen tu novia, tu hermana, tu abuela y tu madre. Nada más terminar la II Guerra Mundial, una enfermera de guerra aparece, sin proponérselo a los Highlands de 1743, justo antes de la revolución Jacobita, la última intentona independentista de Escocia.

Violencia, sexo, hombres sin camiseta, batallas en el barro, escoceses en kilt, unos paisajes irresistibles, gente guapa, una pareja con muchísima química y romance, sobre todo romance. Outlander adapta la saga literaria del mismo nombre de Diana Gabaldon, y mezcla Historia, aventuras y la más pura esencia de la novela romántica con una calidad que pocas producciones alcanzan. Su cuidada y cara producción se enriquece, también, con la excelsa banda sonora de Bear McCeary para crear un show adictivo. Puedes ver la primera temporada en Netflix o las dos que hay por ahora en Movistar+.

Series históricas (Parte II)