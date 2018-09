Ya no es más un fenómeno: es una realidad instalada, que ha conseguido incluso colocar en un segundo plano las producciones cinematográficas, y pocos hay que duden de la calidad y proyección de las series de televisión, devenidas en las grandes apuestas audiovisuales de productoras, cadenas e incluso realizadores.

Antes del boom, la web Serielizados ya nos hablaba del fenómeno, de los últimos movimientos de la ficción que podíamos ver en la caja; y, de un tiempo a esta parte, decidieron salir de la pantalla, en todos los sentidos: el Serielizados Fest es uno de los termómetros más fieles para saber lo que se está cociendo en materia televisiva; pero también es una centralita ineludible tanto para profesionales del sector como para seriéfilos que quieran ver antes que en ningún sitio algunas de las que serán las series del próximo curso, y conocer a algunos de los culpables de que la cultura televisiva (y televisada) haya cambiado tanto en la sociedad contemporánea.

Será entre el jueves 27 y el domingo 30 de septiembre, ambos inclusive, cuando la quinta edición del Serielizados Fest convierta el CCCB en la centralita del festival, además de ocupar otros espacios de Barcelona con estrenos en exclusiva, documentales inéditos, conferencias de profesionales del sector, espectáculos de humor y música, un showcase de pilotos de televisión seleccionados tras una convocatoria y mucho más.

Entre los nombres más importantes se coloca en el olimpo un Vince Gilligan que, tras crear Breaking Bad y Better Call Saul, impartirá una masterclass moderada por el cineasta Nacho Vigalondo. No se quedan ahí los nombres potentes: Nacho Carretero hablará del fenómeno Fariña; el islandés Jón Gnarr será protagonista de una retrospectiva de su obra, pero también hablará de su labor como ex alcalde de Reikiavik y estrenará la nueva serie (El alcalde) en la que se parodia a sí mismo; la realizadora de cine erótico Erika Lust presentará su nuevo proyecto, XConfessions: The Webseries; Sigurjón Kjartansson, productor y creador de Trapped, fenómeno de la tele nórdica, hablará de su caso de éxito; y Ernesto Sevilla ofrecerá un show de sketches de cara a promocionar Capítulo 0, su nueva serie para Movistar +.

Pero, además, habrá proyecciones a cascoporro; la mayoría de ellas, estrenos en exclusiva en pantallas españolas. Tanto documentales sobre la serie de culto Freaks and Geeks como sobre el personaje Apu Nahasapeemapetilon de Los Simpsons, como, sobre todo, series: el drama retro italiano La amiga estupenda; el nuevo drama argentino El lobista (protagonizado por Rodrigo De la Serna y Darío Grandinetti); el thriller dramático israelí Sleeping Bears; la adaptación de la novela de Stephen King con Brendan Gleeson de protagonista, Mr. Mercedes; el drama deportivo noruego Heimebane; la comedia fantástica Wellington Paranormal; y el plato fuerte y una de las series revelación en USA: Patrick Melrose, adaptación de la novela de Edward St. Aubyn protagonizada por Benedict Cumberbacht y Jennifer Jason Leigh; entre otros.

Enciende la tele y descubre un nuevo mundo de ficción para una vida mejor.

Serielizados Fest