¿El chico malo del ballet o el nuevo concepto de bailarín del siglo XXI?

”Las cosas ya no son como eran hace veinte años…”, dice el cuñado de turno resoplando mientras se fuma un purito de vainilla y ojea sin mucho interés las páginas de La Razón. Para este tipo de gente las cosas ya no son lo que eran, así en general, en todos los ámbitos. No son lo que eran en música, ni en literatura, ni en teatro, ni en nada.

En esta ocasión vamos a hablar de ballet, así que el ”ya no son lo que eran” se puede remontar hasta los años en los que Nijinsky arrasaba. El ballet es una de las formas de arte más ninguneadas en este país, y no es de extrañar que no tengamos ni papa del tema porque para qué, si en el Teatro Real programan sólo dos o tres ballets clásicos al año y dando gracias. En el resto del mundo corre un poco más de suerte, pero tampoco la que se merecería y, por lo tanto, sus bailarinas y bailarines pasan sin pena ni gloria menos en los círculos cercanos a este tipo de danza.

Pero Sergei Polunin ha conseguido traspasar esas fronteras y ser reconocido mundialmente, tanto por su calidad artística como por su peculiar personalidad. Vayamos con él.

El Nuréyev de nuestro siglo

Polunin dio un gran salto en su carrera llegando a tener fama mundial después de protagonizar el videoclip para la canción Take me to church de Hozier, coreografiada por David LaChapelle. Su expresividad, técnica y emocionalidad desgarradora llegaron de forma aplastante a todo el mundo que vio el vídeo, pero su carrera se remonta a su niñez.

Después de años de duro entrenamiento en gimnasia, con 8 años comenzó su formación como bailarín gracias a los esfuerzos económicos que tuvo que hacer su familia, de origen muy humilde. A los 13 se unió a la British Royal Ballet School y con tan solo 19 años se convirtió en el bailarín principal más joven de la historia del Royal Ballet. Su trayectoria fue espectacular, llegando a ser comparado con bailarines de la talla de Rudolf Nuréyev o Mikhail Baryshnikov, y no es para menos.

¿El chico malo del ballet?

Todos estamos familiarizados con los escándalos y excesos de músicos de gran talento en su juventud, y en ocasiones con su final desdichado. En el mundo del ballet eso es distinto, o al menos es lo que se hace llegar al resto del mundo, su aura de delicadeza y perfección solo se ve distorsionada entre bambalinas.

Pero Polunin desafió todas las reglas establecidas y después de dos exitosos años con la compañía decidió darles plantón porque se sentía muy desgraciado y muerto como artista. Visto desde fuera puede parecer algo sin importancia, pero es que muy pocos llegan donde llegó él, pocos tienen su talento y consiguen alcanzar la cima a una velocidad impactante, pero a este chico le dio un mental breakdown y empezó a darle igual todo un poquito. Las noches de fiesta, alcohol y drogas empezaron a pasarle factura y los rumores no tardaron en esparcirse, sin embargo él seguía rindiendo al máximo en ensayos y actuaciones (a las que algunas, por cierto, iba de coca hasta las cejas, el muy pillín), hasta que petó. Esto conmocionó al mundo del ballet a nivel mundial, incluso llegó a los periódicos y fue cuando le llegó la fama de chico malo.

”El chico malo del ballet” rezan multitud de titulares. Pero, vamos a ver, no nos desquiciemos: ¿un artista de 20 años sometido a semejante presión desde que era un crío cómo va a acabar? A Amy Winehouse nadie le llamaba ”la chica mala de la música”. La historia de Sergei refleja la dureza que se esconde detrás de los movimientos perfectos y amplias sonrisas de los bailarines en un escenario, de lo estricto, exigente y cuadriculado que tiene que ser todo. Y es perfectamente normal que a uno se le vaya en algún momento la flapa viviendo bajo esas circunstancias. Así que chico malo no sé, más bien chico que necesitaba un descanso y alejarse de los ambientes tóxicos en los que decidió pagar sus frustraciones.

El renacer del cisne

Artista se nace, no se hace. Y por eso Sergei, con el tiempo, volvió a sentir la necesidad de tener el ballet en su vida, así que comenzó a labrarse una reputación prácticamente desde 0. ¿Quién iba a contratar a un bailarín con un historial de drogas y que dejó tirado al Royal Ballet? Tras pasar por varios programas de la televisión de rusa haciendo las delicias del público con sus movimientos consiguió convencer, más o menos, a todos de que esta vez volvía en serio.

Comenzó un exitoso camino con su pareja Natalia Osipova, junto a la cual creó un programa de danza contemporánea que ha recibido los aplausos del público. Parece que de nuevo se estaban encauzando, que Osipova le había dado la calma que necesitaba y llevaba una vida con más serenidad.

Pero, plot twist, el pasado mayo Polunin volvió a dar plantón al Royal Ballet justo en la etapa promocional de Margarita y Armando, encarnados por Osipova y él mismo. Gente de todos los lugares del mundo había comprado la entrada tan solo para verle a él, a esta leyenda viva. Pero nos ha vuelto a dar con la puerta en las narices. ¿Qué será lo próximo con lo que nos sorprenderá: para bien o para mal? To be continued.

Sergei Polunin