“El amor, el amor… ¿Qué es el amor?”, son las primeras palabras de Sensible, el espectáculo que se puede ver ahora mismo en los Teatros del Canal, una adaptación de Juan Carlos Rubio de la novela de Constance de Salm escrita en 1824. Novela que inspiraría después a Stefan Zweig y también a Jean Cocteau para su Voz Humana (el parecido es evidente, y uno repara automáticamente en ello viendo la función sin tener esa información previa). Así que, efectivamente, si es referente de este último, ya supondréis que el amor aquí va más por el tema obsesivo, una desesperación de tomo y lomo, de las de no puedo con la vida si no es a tu lado y me vuelvo un trastornado si me dices una mala palabra.

Juan Carlos Rubio dirige también la función, contando como protagonistas con la siempre maravillosa Kiti Mánver (con ese merecidísimo éxito de ambos, Las heridas del viento, todavía reciente) y el bailarín y coreógrafo Chevi Muraday: un híbrido entre teatro y espectáculo de danza contemporánea con múltiples elementos interesantes y prometedores.

Desde la evocadora composición musical de Julio Awad, pasando por diseño de iluminación, atmósfera sonora, escenografía y vestuario, todo nos conduce a un estado casi onírico para acompañar esta jornada de delirio amoroso de la protagonista, angustiada hasta el paroxismo al pensar que su amante (al que dobla la edad) le ha abandonado por otra. Constance espera una carta o una llamada de su amado, mientras que otro enamorado, Alfred, desespera igualmente por ella. A quienes les gusten los referentes: un cruce entre La voz humana, El graduado y Las amistades peligrosas.

Kiti Mánver realiza un trabajo espléndido en este espectáculo, prácticamente un monólogo. Su presencia, su voz, su desgarro, esa clase, esa fuerza combinada con la suma elegancia rollo años cincuenta con que se desplaza por el escenario, hacen de su composición una verdadera delicia (delicia desesperada, pero cómo se disfruta). Y mientras la Mánver recita el (intenso) texto, Muraday aporta su particular estilo de danza como su amante, alcanzando momentos de potente belleza plástica. Los puntos álgidos son aquellos en que ambos interactúan, como ese brazo que introduce Mánver en la chaqueta de él, hipnótico y profundamente evocador.

Aunque cierto es que, tal vez, el texto ahora mismo nos queda lejano: este amor arrebatado; algo de otra época, que uno podría ver riéndose desde la barrera (algo que choca con la propuesta que se ofrece). Y puede ser también que se pretenda un exceso de intensidad poética, utilizando algunos recursos continuados para construir atmósfera que no se sabe si benefician del todo.

El caso es que el espectador con este espectáculo se siente Sensible, sí, pero no por completo: uno espera una emoción que no llega del todo. Aún así, la melancolía que se pasea por todo el montaje, los destellos de belleza unida a lo particular del conjunto y estos dos protagonistas hacen que el proyecto transmita sus sensaciones.

Sensible