“Untaos de perfumes, gozad los unos con los otros…”, proclama a voz en grito Ignasi Vidal recubierto de chorretones de oro y transmutado en un Petronio maestro de ceremonias de cabaret grecorromano. Séneca, obra de Antonio Gala que fue estrenada hace 30 años, vuelve en un homenaje del CDN y el Festival de Mérida, ahora al Teatro Valle-Inclán madrileño. Un Séneca, eso sí, versionado y dirigido por Emilio Hernández, con textos y poemas añadidos, y que ahora se transforma en un espectáculo algo menos filosófico, más musical y pero que muy erótico-festivo. Alegría.

“En una época cuya decadencia, cuya corrupción general, cuya sensación de agotamiento, la hacen tan semejante a la nuestra, hay un hombre de Córdoba –el más romano de todos los estoicos y el más estoico de todos los romanos– que personifica las tentaciones que el poder plantea a la ética, y el contagio con que la amoralidad asalta a la virtud”, dice Gala. Séneca, como todo buen texto, sigue de una actualidad que da pavor (y es que en todas las épocas cuecen habas). En la función presenciamos la visita de Petronio a Séneca en los momentos previos a su muerte. Una visita que dará pie a recordar la trayectoria de Séneca como tutor de Nerón, que (interesante) se nos presenta como un joven de buenas intenciones que acaba carcomido por las malas influencias (empezando por la de su maquiavélica madre, Agripina).

El lodazal político y humano en el que el poder y sus perniciosas corruptelas sumergen a cualquiera que se le acerque es la base de una función con epicentro en los recuerdos del hispano (y sus contradicciones morales) y la incestuosa relación de Agripina y Nerón. El texto es interesantísimo, sí, pero la puesta en escena de Emilio Hernández no lo hace brillar.

Lo primero: habría que analizar los cambios del texto original (hay que agradecer algo a esta iniciativa: dan unas ganas locas de leerlo). Lo segundo: el tema de convertirlo en un espectáculo musical a caballo entre Jesucristo Superstar, un concierto de flamenco y los espectáculos de aires cabareteros y de carnes al descubierto como The Hole resulta raro raro raro. Principalmente porque la música enlatada (con bien de sintetizador) chirría y por mucho que los intérpretes se esfuercen, aquello no llega a sonar decentemente (con la honrosa excepción de la absolutamente excepcional Carmen Linares, por supuesto, pero es que ella no necesita ni fondo musical ni ná de ná). Eso, unido a una estética pero que muy cercana al universo de Tomaz Pandur (véase, para más señas, el vestuario de su Fausto y el de esta función, ambos diseñados por Felype de Lima) que potencia el elemento sexual (tremendo revolcón de Nerón y Otón en pelota picada) convierte a este Séneca en un espectáculo pseudo-sadomasoquista que resulta algo forzado y no llega nunca a fluir. En definitiva, una apuesta de puesta en escena tal vez demasiado estética y sin una razón clara de existencia.

De todas formas, la función se sigue con interés por un texto de gran atractivo y el buen trabajo de los intérpretes, sobre todo las féminas. La pérfida Agripina de Esther Ortega es una auténtica maravilla, la Popea de Eva Rufo (más mala que la quina) potentísima, la Acté de Carolina Yuste una delicia y qué decir de Carmen Linares, estrella del flamenco que (muy grata sorpresa) además tiene la capacidad de interpretar con naturalidad y desparpajo. Diego Garrido como Nerón tiene momentos realmente buenos, el Otón de José Luis Sendarrubias se limita básicamente a enseñar cacha (oye, que a nadie le amarga un dulce), así como el esclavo de Aka Thiémélé (que no pronuncia una palabra el hombre en toda la función, le tienen allí de florero). El siempre sólido Ignasi Vidal logra un Petronio con una ironía bastante interesantona y el Séneca de Antonio Valero anda un poco por allí como si estuviera en otra función (hay que decir también que no tuvo su mejor día el conocido actor justo en la representación a la que asistí), pero aún así tiene algunos momentos brillantes.

En definitiva, un Séneca muy irregular pero con ciertos elementos atractivos, que por momentos consigue sumergirnos en este lodazal de codicia y perversión. Vamos, que si uno sigue los consejos de Petronio, puede llegar a gozar de él (todo dependiendo de lo que se busque, claro).

Séneca