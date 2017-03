Podemos echarle la culpa al pulpo a feria, al lacón con grelos o al licor café, pero la verdad es que cuando Christian Senra dejó el instituto para dedicarse a la música no se equivocaba. Sen Senra es un fenómeno: la ha vuelto a liar con The Art of Self-Pressure, dándose la licencia incluso de tontear con el rap y el r&b. Abajo nos habla de esto: de presión, de goles y de un lugar tan “trendy” como ilocalizable en el mapa.

Notodo: He visto que en otras entrevistas te tratan de usted… me da un poco de vergüenza tío, después de haberme cepillado los dos discos un montón de veces creo haber superado esa distancia. Antes te llamo “el bendecido por el diablo” como dices en la canción (risas).

Senra: Qué va, qué va, (risas).

NTD: La verdad es que me molaría que me explicases un poco esa canción (Blessed By The Devil).

Senra: Esa canción expresa cómo me siento. Habla de esas dos caras… por un lado, la más angelical; y por otro, la más cabrona… esas dos caras que hacen y deshacen según les apetece. Es una canción muy melancólica, mola mucho para ponérsela en el tren, dando un paseo… a mí me pone los pelos de punta.

Mira, la verdad, la grabé en mi habitación. Primero la grabamos en el estudio y no pilló el feeling que tenía que pillar. Después llegué a Vigo, la toqué en mi cuarto con la ostia de reverb y sonó como tenía que sonar.

Reconozco los logros conseguidos, pero me saben a poco: quiero más

NTD: ¿Cuáles son esos “wishes so high” de los que hablas en la canción?

Senra: Pff, muchísimos, tío. En realidad, funciono gracias a eso, a que me pongo todo el rato metas y nuevos objetivos que conseguir. Una vez conseguidos me saben a poco y quiero más. Así me paso todo el día, buscando movidas nuevas, deseos nuevos.

NTD: ¿No tiene esto algo que ver con los sueños de los que hablas en Mi Gente?

Senra: Exactamente. Tiene que ver con lo musical pero también con lo personal. Ciertas cosas que quiero conseguir, estabilidades… Soy muy inestable, muy nervioso, me rayo y siento todo muchísimo… entonces bueno, se trata de conseguir una vida tranquila. Y en relación con la música… dejar un poco de huella de mi paso por aquí.

NTD: Hablando de tu gente, ¿cómo está el garage en Galicia ahora mismo? ¿Qué opinión te merece la escena a nivel nacional?

Senra: Del garage de Galicia ahora mismo no sé nada. Ya no estoy al tanto de lo que se cuece y de lo que no. ¿Novedades Carminha podemos decir que es garage? Nacional… soy colega de Los Nastys y de los Parrots, hemos tocado juntos y hacen un rollete muy guay. De todas maneras, ya te digo, yo estoy fuera del garage, no quiero llevar esa etiqueta.

NTD: La verdad es que la sensación que tenía, sobre todo escuchando el segundo disco, es que estás un poco entre dos aguas. La siguiente pregunta, de hecho, era si te sentías más identificado con Banana Bahía Music o con los Parrots.

Senra: (Risas) No me considero garage, pero escucho de todo. Este disco tiene un toque rockandrollero que es lo que me mola a mí, pero también sonidos psicodélicos que últimamente me flipan. El hip-hop y el r&b también me flipan. Pero vamos, que todo lo que se hace bien lo respeto; lo que se hace mal, no.

Estoy hasta la polla de que me etiqueten como “el Mac DeMarco gallego”

NTD: ¿El tema con Royce Rolo se trata de una cosa puntual? Igual me equivoco, pero huele a próximo trabajo aka bombazo…

Senra: Lo que pasa con esta peña es que son todos buenísimos. Rolo, Kongo Lacosta, etc. Lo que ocurre es que como todos somos de Vigo, tengo la suerte de que voy a su estudio y flipo. Tienen un oído que es una puta locura. Lo de Rolo fue un experimento de la hostia con el que quedamos los dos súper contentos, así que seguramente van a salir más cosas.

NTD: ¿Qué os dan de comer en Galicia, tío? Pienso en escritores y se me viene a la cabeza Tallón; en productores, y pienso en los Banana; en guitarras y pienso en Novedades…

Senra: Es el pulpillo de aquí (risas). El otro día coincidimos Banana, Novedades y yo y estuvimos hablando de organizar un festival que tuviese en la entrada una de esas señoras míticas que reparte pulpo.

NTD: ¿No estás harto de ser “el Mac Demarco gallego”?

Senra: Estoy hasta la polla (risas). Pero bueno… no sé qué pasa que en todos los artículos aparece. No sé de donde salió eso, porque no me parezco en nada a él, eh.

Yo vivo en Galicia: quien viva en Galifornia no sé dónde está viviendo

NTD: La verdad es que me gustaría que me hablases de tu infancia y adolescencia. No sé, ahora con el follón que estáis montando creo que es más fácil que un chavalín escuche a los Growlers… Pero no me imagino a todos los chavales de tu edad, por aquel entonces, escuchando garaje…

Senra: Yo jugaba al futbol como un loco, pero como un loco de verdad, tío. Yo quería vivir del futbol. Les decía a mis padres que les iba a dar la vida que merecían con el futbol. Así que bajaba al parque todo el día con la pelotita a jugar con los colegas… Después me cansé muchísimo del futbol, de cómo funcionaba… cogí una guitarra y me enamoré. ¿Qué escuchaba? Si es que soy súper joven…

NTD: Bueno, al final los aplausos han llegado igual… un gol, un disco… ¿Cuántos años tienes?

Senra: Veintiuno. Soy un crío aún. Recuerdo que uno de los primeros discos que compré pirata fue uno de Eminem. Flipaba con Slash… Lo mítico.

NTD: A pesar de que haya habido cierto giro estilístico en éste segundo disco, en ambos siento un buen rollo muy característico, sin importar que estés diciendo cosas más o menos complicadas como en But You Don’t Know That o So good being a trouble for you.

Senra: Hay sonidos r&b… y lo próximo que saque ya te digo que tirará más por ahí. Quiero sacar una mixtape del rollo de Frank Ocean, pero dándole una vuelta de tuerca y llevándolo a mi terreno.

NTD: Ahí es donde va a meter mano Rolo, eh.

Senra: Sí (risas), exactamente. Esa es la idea que tengo, de hecho también estoy tonteando un poco con el español… estoy viendo todo lo posible para hacer una mixtape de la hostia.

Respecto a lo otro, me mola tanto ponerme melancólico, como ponerme alegre. Por ejemplo, con Mi gente se me cayeron lágrimas, pero lágrimas de ver la luz. No me gusta hacer temas súper tristones con los que te quieras pegar un tiro, de eso paso. Se trata de ver la luz y de pensar en ti mismo, también.

No quiero llevar la etiqueta de garage, me siento más cerca de otras cosas

NTD: ¿Sobre qué concepto querías construir el disco? Tenía la sensación de que el optimismo, el amor y hasta cierto punto la ambición o el deseo –no me refiero a musicales ojo- siempre estaban de fondo.

Senra: Amor siempre. Yo tengo que vivir con amor, si no, no vivo. Ambición muchísima. La ambición y la presión son algo que necesito dentro de mí siempre. Y repesco al optimismo… pues también, pero dentro de lo que se puede. Tampoco es que yo sea el hombre más feliz del mundo. Lo que no puedo es tirar piedras a mi propio tejado y joderme con mis canciones aún más.

NTD: Tienes veintiuno, me has dicho. ¿Cómo pegaste el salto desde Vigo hasta tu posicionamiento actual?

Senra: Ya antes de Permanent Vacation fuimos a tocar a Madrid y dormimos en la puta calle. Aun lo recordamos. Por aquel entonces no tenía ni puta idea de las calles de Madrid. Así que pasé la noche abrazado a mi guitarra y sobando en la calle. Después de aquello, dejé el instituto para hacer Permanent Vacation y no me salió mal del todo la jugada. Aún estamos en ello. A mí me sabe a poco aunque reconozco los logros, pero siempre quiero más y más. Ahora bien, siempre con los pies en la tierra, sigo siendo el mismo.

NTD: ¿En éste disco también has tocado tú todos los instrumentos?

Senra: No, éste no. Si no es esa banda no hay otra banda.

NTD: ¿Y el papel de banda lo llevan bien? Porque son los mimos que en Demonhigh pero ahora la cosa ha cambiado y es “Sen Senra”.

Senra: Yo en las otras bandas componía mis historias…Ellos venían conmigo al instituto, yo me piré… Y pasé a lo que entendía como lo más lógico: poner mi nombre al proyecto y si los demás querían venir conmigo, que viniesen. Sen Senra al final es un escaparate para hacer lo que quiera… si mañana hiciese una línea de ropa la sacaré por Sen Senra.

Iba para futbolista, pero cogí una guitarra y me enamoré

NTD: Al final tienes muchas maneras de rapero… No hay discos, no hay cintas, me estás hablando de una línea de ropa…

Senra: Sí, puede ser que me vea más afín a ese pensamiento que a otro. De todas maneras, sí quiero sacar algunas copias de este disco, que siempre mola.

NTD: Y lo de “Galifornia”, ¿qué?

Senra: No me gusta “Galifornia”, me gusta Galicia. Es como… no sé, para mí Galicia tiene un encanto súper especial, no puedes decir “Galifornia”. Galicia es Galicia y California es California. Empezó como una tontería y ahora es como…

NTD: Una categoría.

Senra: A mí no me mola nada. Yo vivo en Galicia y quien viva en “Galifornia” no sé dónde está viviendo.

Sen Senra