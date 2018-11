Hay listas de reproducción para correr, para dormir, para follar, para despertarse animado, para hundirse en la miseria, para saber lo que se lleva, para conocer artistas o géneros en concreto, para ponerse nostálgico o melancólico… y para salvar vidas. No es que Spotify haya mutado en medicamento homeopático ni en reemplazante sanitario de ningún tipo, pero hace unas semanas el Hospital Presbiteriano de Nueva York ha puesto en circulación la playlist Songs to do CPR to, es decir, una lista que nos pueden ayudar a salvar la vida de otra persona.

Hay cierta sorna y sarcasmo, pero también una justificación científica: los BPM de una canción pueden ayudar a quien esté reanimando a alguien a conservar el ritmo necesario para salvarle la vida. Por gracioso e irónico que pueda parecer, la mítica Staying Alive de los Bee Gees era una canción perfecta para realizar cuadros de reanimación, dados los 100 BPM que tiene.

Esta es una de las canciones incluidas en esa lista, pero también otros hits universales de la historia del pop: desde MMMbop de los Hanson a Girls Just Wanna Have Fun de Cindy Lauper, Dancing Queen de ABBA, Body Movin’ de los Beastie Boys, Another Brick in the Wall Pt. 2 de Pink Floyd, Sorry de Justin Bieber, Crazy in Love de Beyoncé, Man in the Mirror de Michael Jackson, Just Dance de Lady Gaga o Rock Your Body de Justin Timberlake.

Cuidado, que puede que vayas a salvar a alguien y acabes bailando como un poseso. Pos eso.

Save & Play