Se necesitan personas como Saul Williams. Pero lo bueno es que existen personas como Saul Williams. Y lo mejor de todo: que el propio Saul Williams estará por aquí pronto. Potencia en estado puro.

Si el próximo miércoles 26 de julio andas paseando por Madrid y has puesto el grito en el cielo por lo que echas de menos los planes gratis, ve derechito a la Cuesta de Moyano: allí encontrarás a Judit Farrés (poeta, compañera artística y sentimental de Albert Pla), a la artista del spoken word Norma Fierro, a Ajo y sus micropoemas… y a un negro de aspecto histriónico que te clavará la mirada mientras recita. Saul Williams nos hablará con su lengua afilada y su voz seductora en la calle de los puestos de los libreros.

Pero, ¿quién es este hombre que nos mira y nos desnuda?

¿QUIÉN ES?

Saul Williams se sienta de forma “afeminada”. Toda su aura transmite un carácter arty consciente y provocador, pero él mismo explica cómo lo determinó deliberadamente para poner fin a las posturas masculinas y condescendientes tan ligadas al rap. Él quería despegarse de ese mensaje de seguridad y despotismo; así que cruza las piernas y alza la mano con delicadeza mientras explica sus razonamientos.

Saul Williams no toma su influencia del hip hop exclusivamente, y critica a los raperos que sí lo hacen. Si entra en una tienda de discos, sacará su bolsa llena del jazz de Max Roach y Thelonius Monk, o del pop de Stromae. Y así suena su música, consciente y provocadora.

Saul Williams tiene 45 años y una hija llamada Saturn. Se licenció en Interpretación y Filosofía por la Universidad de Morehouse, y estudió el Máster de Artes en la Universidad de Nueva York. Lleva desde el 95 recitando sus poemas de micro abierto. En 1996 ganó el Grand Slam Champion de poesía, y desde entonces nunca ha dejado el spoken word.

¿A QUÉ SUENA?

Dubstep, hip hop, punk-rock, rock industrial… En sus seis discos, Williams ha jugado con todo (porque de eso se trata, realmente, ¿no?), dando siempre un fuerte mensaje político. Bueno, si le preguntas a él, lo negará con rotundidad. Tal y como él afirma, “no creo que intente ser político. Solo creo que mi perspectiva es así. Soy solo yo mismo”. Y nombra frecuentemente a personajes como Bob Marley, Fela Kuti o Nina Simone.

Sea como fuere, no podemos negar el fuerte peso de su música y de sus letras, todo lo cual, unido a las combativas melodías de su caja de ritmos, resulta en una música que no deja indiferente a cualquiera. Fuerte y alborotadora. Estimulante y desgarradora. Vas a escuchar tanto lo que quieres como lo que no quieres oír.

Ha colaborado con Nas, The Fugees, Zack de la Rocha, ha girado con The Mars Volta y ha trabajado con poetas como Allen Ginsberg. Y parece muy lejos de estar cansado.



¿DÓNDE SE MUEVE?

Este rapero, poeta, actor, músico (ponle tú la etiqueta) nació en una pequeña ciudad de Nueva York pero ha vivido en Brasil, Senegal y París. A África se llevó a su pequeña hija y a su mujer, la artista ruandesa Marcia Jones. Estos viajes fueron importantes para descubrir el origen del sufrimiento del que habla en sus letras.

MartyrLoserKing, su último álbum, supone un grito de protesta, de lucha y de reclamo contra el opresor, sobre todo en Burundi, de donde es el personaje que ha creado. “Question your authority, genocide and poverty. Treaties don’t negate the fact you’re dealing stolen poverty. I’m a hacker, I’m a hacker in your hard drive”, reza el estribillo del tema homónimo.

Si quieres verle en estado puro, puedes visionar sus películas. La primera en la que trabajó, Slam (1998), ganó el Gran Premio del Jurado en Sundance, y supuso todo un reto para él al protagonizarla y escribirla. Quizá puedas pillarle en alguna de sus conferencias universitarias, donde explica a sus alumnos cómo fue su primera experiencia de ácido, para romper el hielo con ellos. O tal vez repongan alguno de sus musicales de Broadway, con música de Tupac. Pero no lo olvides: la mejor oportunidad para oírle de viva voz está en la Cuesta de Moyano, el miércoles 26 de julio.

Saul Williams