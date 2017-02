“A mí me dijeron que nunca trabajase con niños o con animales,

pero nadie me avisó de no trabajar con putos imbéciles”

No, no es una cita de Xavier Sardà hablando de alguno de sus enemigos públicos en la época de Crónicas Marcianas o en la entrevista buenrrollista que hace unos días le hizo Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, recordando su icónico late night. Se trata de unas declaraciones de Noel Gallagher al referirse a su hermano Liam tras la separación de Oasis.

Esta y otras tantas batallas dialécticas y broncas públicas son las que protagonizan Una historia de mala leche, el nuevo libro del periodista y presentador catalán, que se encarga de hacer un paseíllo triunfal desde la Biblia hasta Twitter en busca y captura de una de las cosas más interesantes de la historia: el chismorreo, la mala baba, las peleas más inteligentemente confrontadas.

Por allí desfilan escritores, políticos, deportes, artistas o filósofos: gente que ha sucumbido al odio y la envidia y que no ha dudado en inmortalizarlo en declaraciones, textos, tuits y viceversa: disputas históricamente conocidas y otras no tanto, pero que acaba de reunir Sardà en un libro editado por la editorial Espasa del grupo Planeta. La paja en el ojo ajeno se leen así.

El sátiro de la mala leche