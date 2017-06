Que no te engañe tu memoria a largo plazo porque aviso de que no van por ahí los tiros. Aunque igual me estoy adelantando y eres tan joven como para no recordar los ratos que nos hizo pasar aquel hombre -sin nombre y con muletas- conocido como El Frutero. Es indudable que el período posterior a El Club de La Comedia supuso un aumento de notoriedad para Santi Rodríguez, con el que llegó al ancho del público tras su fichaje por una de las series del momento, 7 Vidas.

Pero hoy no hablo con el Frutero -al que aún admiro- porque carece de relevancia; ni con el Santi que se enfrentaba a increíbles pruebas en La Noche con Fuentes y Cía. Tampoco hablo de su presencia en Gym Tony, entre mucho más que me dejo – queriendo – en el tintero. El presente de Santi Rodríguez apremia. Son ya cuatro temporadas de buena acogida. Lo tendremos en el Pequeño Teatro de Gran Vía (Madrid) desde el 13 de mayo y hasta el próximo 24 de junio. Su espectáculo Como en casa de uno (en ningún sitio) te convierte en pura risa durante dos horas seguidas.

Notodo: Tu paso por el Pequeño Teatro de Gran Vía, del 13 al 24 de junio, con tu obra Como en la casa de uno (en ningún sitio). ¿Ganas de continuar con esta experiencia? Son ya varias temporadas en el bolsillo…

Santi Rodríguez: Ya llevo varias temporadas. Hemos prorrogado hasta enero del año que viene. Estoy muy contento, la verdad, llevo mucho tiempo viendo cómo el público, durante casi dos horas, se lo pasa maravillosamente con el monólogo. Y de cara a Madrid, a este próximo 13 de mayo, muy contento de estar allí porque es uno de los mejores sitios de Madrid.

“Yo lo intento, pero a veces es muy complicado tomarse la vida con humor”

Como en casa de uno (en ningún sitio) es una frase que la gente suele decir siempre a la vuelta de los viajes más que a la ida. ¿Es tu caso?

Lo que ocurre es que en mi espectáculo, precisamente, lo que cuento es un viaje que he hecho. Es una frase popular y yo la he aplicado a un viaje que hago alrededor del mundo. En la puesta en escena cuento lo que me ha ocurrido en ese viaje y la conclusión que saco una vez terminado el viaje.

No sé hasta qué punto un humorista se toma la vida con humor, ¿en tu caso?

Yo lo intento, lo que pasa es que hay veces que lo ponen muy complicado. Hay cosas y determinados temas sobre los que es difícil hacer humor. Tenemos que intentar buscarle el lado positivo a las cosas. Pero sí que es complicado a veces buscarle el lado bueno a algo que ocurre de vez en cuando.

Como humorista y como persona que se planta ante el público, me pregunto si tienes algún tipo de manías, o rituales, que lleves a cabo antes de subir a las tablas.

No, no tengo ninguno en especial. Me santiguo antes de salir y suelo mirar un poco cómo está el patio de butacas. Mirar cómo está la gente, qué tipo de gente viene, a través de alguna rendijita a través de la que poder ver cómo está la cosa.

“El público nunca deja de sorprenderte con episodios de risa que no esperabas”

Después de tanta profesión y tanta carrera dedicada a ella, ¿sigue sintiendo Santi Rodríguez esos nervios previos al espectáculo?

Nervios siempre hay porque la incertidumbre de ver cómo va a reaccionar el público siempre existe. En mi caso, ya llevo cuatro años con este espectáculo, lo que me da seguridad en el sentido en que, después de todo este tiempo, sé que la mayoría de la cosas funcionan. Pero sí es cierto que el público nunca deja de sorprenderte con episodios de risa que no esperabas, donde parece que algo les ha hecho más gracia de lo normal, o al contrario. Pero bueno, nervios siempre hay porque tienes que salir igual. Es muy peligroso ir confiado porque el día que yo salga confiado, seguro que me va a ir muy mal.

He llegado a una conclusión. Pienso quen en la vida de un humorista hay de todo. Pero lo que seguro no debe faltar es una libreta pequeñita de tapas amarillas llena de chiste. He flipado con los 26.694 que guardas en ella… ¡Menuda pasada!

Sí, señor. Se trata de una libreta que guardo desde hace muchísimos años. Incluso antes de tener en mente dedicarme a esto. Me gustaba recopilar chistes, entonces tengo apuntados una auténtica barbaridad, esa es la cifra, en un momento en que no se usaban los ordenadores. El Ipad que yo llevaba era esa libretita. Sí, sí, esa fue mi primera base de datos.

“Es absurdo pensar que porque soy artista soy especial”

Imagino que alguna que otra crítica te habrá tocado la patata más de lo normal. Algo que te haya hecho sentir muy halagado dentro de tu profesión.

Bueno, fundamentalmente, a mí lo que me gusta y me alegra es oír algún comentario que me define como buena persona, que dice que soy un tío normal. Porque eso es lo que intento cuidar e intento transmitir. Eso es lo que soy, una persona normal y corriente como cualquier otra. Porque es absurdo pensar que porque soy artista, soy especial. Soy un privilegiado porque me dedico a lo que me gusta y que, encima, con mi profesión la gente lo pasa bien, gente que luego viene y me lo dice. Intento atender a todo el mundo, aunque haya momentos en que lógicamente uno no puede porque va con prisas, pero al menos intento atender a la gente que viene al teatro para que se vayan contentos. Que me digan que soy majo y que el espectáculo les ha gustado… Con eso considero que he cumplido con la misión.

Lo que eres un tío auténtico fue el episodio que hace unos años te montaron los chicos de El Gran Queo con la inocentada que te gastaron dentro de la furgoneta de Canal Sur. Todavía me río.

(Risas) Era la primera reunión oficial para empezar con el programa. Soy yo el que va a presentar el programa de una cámara oculta. Y me hacen la cámara oculta y me la como con papas. Soy muy tonto (risas). Hubo un momento en que me dije “hostia, la que estoy liando”. Además, si recuerdas la broma, me para la policía, me cachean y, mientras tanto, la gente que pasaba por la carretera me reconocía, pitaba (risas) y me decía “qué has hecho”. Qué vergüenza. Pasé mal rato.

“Me gustaba recopilar chistes: tengo apuntados casi 27.000 en una libreta”

¿La prueba de fuego que convierte a un humorista en un buen humorista?

Yo creo que para cualquier artista, y en concreto ciñéndome a mi profesión, un día en que el teatro esté con muy poquita gente, es un día en el que tú vas a comprobar si vales realmente para esto. Porque cuando uno tiene el teatro lleno y todo el público a su favor, es muy fácil, o al menos más fácil de lo normal. Ahora, cuando tienes poca gente y ves que el patio de butacas está más vacío que lleno (por lo que sea: porque hay fútbol, porque hace buen tiempo, porque apetece más terracita…), diferente a como acostumbra, ese día tienes, primero, que hacer más esfuerzo si cabe, porque la gente que va al teatro ha pagado el mismo dinero que un día normal. Tienes que darlo todo, como si el teatro estuviese a rebosar. Si consigues ese objetivo, puedes estar seguro de que la cosa va como debe.

Santi Rodríguez