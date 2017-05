“Niña, y si me tocas te toco; niña, y si me miras te miro; niña, y si me besas te beso; me comes, te como: estoy caliente”. Sé lo que estáis pensando: el escritor de tan magna elipsis poética debería ganar el próximo Nobel de la Literatura. Pero quizás, desde vuestra caverna sedienta de punibles hits veraniegos, desconocéis en absoluto que el abajo firmante de esta oda al amor caliente es nada más y nada menos que una de las figuras televisivas más surrealistas y adivinadoras: Sandro Rey.

Bueno, a ver: si han cantado Rafa Mora, Paquirrín, Ylenia, Lorena da Souza, Javier Cárdenas o Jesulín de Ubrique, ¿por qué no iba a poder hacerlo el bueno de Sandro Rey? Y lo ha hecho, con una canción de reggaetón caliente y un estribillo pegadizo en el que le da “la bendición” para hacer el amor a esa “niña” que tanto menciona enigmáticamente durante los algo más de tres minutos que dura este primer single del mediático vidente, otro más que abre sus zarpas al negocio del espectáculo tras conocer que Rappel protagonizaría su primera obra de teatro en un conocido teatro de la Gran Vía madrileña.

Lo que quizás no esperaba Sandro Rey es el escaso movimiento que está teniendo su Lagarta en redes y las pocas reproducciones que tiene su primer pelotazo: en YouTube apenas supera las mil reproducciones, y en Spotify ni siquiera llega a esa cifra. ¿Verá negro o prometedor su futuro musical Sandro Rey?

Videncia reggaetonera